هذه تفاصيل "خارطة طريق" للتعاون الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

وقع المغرب وإسرائيل وأمريكا، مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، اتفاقا ثلاثيا بمثابة خارطة طريق ستشتغل عليها الدول الثلاث في المرحلة المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.
ووقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب، ومائير بن شباط، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، إن هذا الإعلان المشترك يمثل خارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث، سواء في التفاهمات التي جرت بخصوص ملف الصحراء أو العلاقات المغربية الإسرائيلية أو بإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وزير الخارجية المغربي أكد أن الاتفاق الموقع أمام الملك محمد السادس يعلن عن عهد جديد في العلاقات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن دول المغرب وإسرائيل وأمريكا ترحب بالفرص التي أثمرتها الجهود الكبيرة التي أدلت إلى اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.
وأشار بوريطة إلى أن القرار الثلاثي يبرز أيضا تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساس الحل الوحيد للنزاع، مضيفا أنه يؤكد على تسيير العمل من أجل بلوغ الحل السياسي الذي يقترحه المغرب في الصحراء، وذلك من خلال تشجيع واشنطن للاستثمارات والتنمية الاقتصادية في المغرب، بما يشمل الأقاليم الصحراوية.
وأورد بوريطة أن الاتفاق الثلاثي يذكر بموقف المملكة المغربية المنسجم والثابت بخصوص القضية الفلسطينية، وأهمية المحافظة على طابع القدس للديانات السماوية، بالإضافة إلى استحضار مكانة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، والروابط التي تجمع العاهل المغربي بالجالية اليهودية.
وشدد الوزير ذاته على أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تشجيع التعاون الاقتصادي ومواصلة التعاون في مجالات الطيران والتأشيرات، والخدمات الثنائية والسياحية والماء والأمن الغذائي والتنمية والطاقة والمواصلات السلكية وغير السلكية.
المسؤول المغربي أكد أن الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق تلتزم بالكامل بالعناصر المتضمنة في هذا الإعلان، مشيرا إلى أن كل طرف ملتزم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل متم شهر يناير المقبل، ومضيفا أن فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بالرباط.
لا للتظبيع مع بني صهيون
ولا يهمنا ما يقوله مجلس عدم الأمن
وكذلك لا يهمنا ما يقوله هذا المعتوه المنتهية صلاحيته
الحمد لله بعد أيام سيرتاح العالم من هذا المختل
وكذلك صهره سيحاسب على عدة تصرفات استغل فيها النفوذ
التظبيع سيبقى حبر على ورق بين المافيات
أما الشعب لن ولم يتظبع مع بني صهيون
أقول للجيوش المجيشة للتنقيط دِيسْلَايْكْ: لن تفلحوا في قلب الرأي العام للأحرار
أحرار المغرب لن يفقدوا البوصلة
عندما أرى مغاربة إسرائيل وصلو إلى مناصب عليا هناك اتسائل ب استغراب كيف فرط المغرب في جزء من أبنائه
السيد بوريطة لا يقوم الى بما يملى عليه من الفوق و شخصيا ليس له كاريزما قوية من خلال مناقشاته و خراجاته فكلماته ليست بالقوية و المخيفة لكنها باردة.
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
يا اعداء المغرب الكلاسيكيين اقرأوا تفاصيل “خارطة طريق” للتعاون الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا……
سيشهد التاريخ ان المغرب هرول الى التطبيع خوفا من البوليساريو
رسالة لأصحاب “المبادئ النبيلة” رافضي التطبيع .. لطالما احببتم أمريكا وأفلامها وتسابقتم لنيل القرعة والبطاقة الخضراء وهي لطالما دعمت إسرائيل. ولطالما تعاملتم مع الصين وهي تعذب اخواننا الايغور المسلمين الذين يتعرضون لأبشع مما يتعرض له الفلسطنييون مئة مرة.. تتعاملون مع فرنسا، وهي التي قتلت أجدادنا نحن .. تتعاملون مع ومع ومع …. فلماذا تكرهون فقط إسرائيل؟؟؟ إذا كان مبدأك مقاطعة الظالمين، فلمذا تغزو السلع الصينية بيتك, يامن تفتخر بهاتف هواوي؟ وماذا إن كانت سلع اسرائلية؟؟ لقلبتم الدنيا ولم تقعدوها ..راجع نفسك ومبادئك قبل توجيه التهم وتخوين الأخرين…
الحذر و الحذر اليهود لا عهد لهم. و لقد فضحهم الله في كتابه العزيز
كل دولة تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها ومن يبحث عن مصلحة بلد اخر قبل بلده فاعلم انه مضروب بمقلة….تحياتي
قال كوشنر “الحكم الذاتي هوالحل الوحيد لحل مشكلة الصحراء المغربية,ولكن يجب على الاطراف التباحث تحث مظلة الأمم المتحدة”.إذن الملف سيبقى في رفوف الأمم المتحدة كما العادة. صراحة هناك شكوك كثيرة جدا محليا ودوليا حول مدى جدية الادارة الامريكية المقبلة الالتزام بهاته الخطوات رغم أننا نعرف جيدا مدى إنحيازها لأسرائيل!!!
نحن نشد على أيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس و ندعمه في كل ما يصبوا إليه للمضي قدما لتطوير و تحديث المغرب على جميع الأصعدة
الصهاينة هم صهاينة ولا يتغيرون والقرآن الكريم شرحهم تشريحا وأبان حقيقتهم كاملة ووالله لن يستفيد منهم المغرب في شيء والأيام بيننا
مرحبا بالصداقة المغربية الإسرائيلية، شكرا للملك محمد السادس على سياسته اللينة والعزم على توصيل بلادنا العزيز الى مستويات أفضل، والخزي لكل من نوى الشر لوطننا الغالي، بالنسبة للناس لي مابغاوش العلاقات مع إسرائيل والنسبة ديالهم هي 0,001، بغيت نقوليكم بلي راه الفليسطينيين هما اول من باع بلده، وقضيتنا الوطنية سبق من فلسطين و منكم، شكرا هيسبريس
المغرب له كامل الحرية لاستفادة من العالم الجديد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحالفات لان العالم تغير اصبح عالم الاقتصاد والتكنلوجيا والقوة اكثر من سياسة التخويف والتهديد والنفاق المغرب عليه ان يفكر في وطنه واحفاده اجتماعيا واقتصاديا وعلميا لان كل هده السنين من الانتضار والعاطفة لم تؤدي الى مايصبوا اليه االبلد وخصوصا في قضيته الاولى قضية الصحراء لان لااحد يدفع الثمن الا المغرب وشعبه اثمنى ان يسير المغرب بوطنه في التقدم والازدهار بعيدا عن تسنجات قديمة
يوم تاريخي هذا الذي نشهده اليوم بهذا التوقيع الذي جمع ثلاث دول في المغرب بلد السلم والأمن والسلام بلد المحبة والإخاء بلد ينبذ التعصب والصراعات الفارغة التي أكل عليها الدهر وشرب، مرحبا بصيوفنا الكرام من أمريكا وإسرائيل حفظكم الله جميعا.
مرحبا باصدقاء المغرب الولايات المتحدة وإسرائيل… عاش جلالة الملك… عاش المغرب…
الله الوطن الملك…
لم أرى من قبل ملكنا يترأس وفد و رأسه في الارض و كأنه غير راضي على ما وقع أو كأنهم يملون عليه ما يقول او ما يفعله، ملكنا ليس بخير و لكل يجب أن يرى ذلك عوض رؤية فقط رؤوس اليهود
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة رجوع العلاقات بين المملكة المغربية العلوية الشريفة و دولة إسرائيل التي يعيشوا فيها أكتر من مليون ومأتين الف من اليهود المغاربة أنا شخصيا أكن كل الإحترام والتقدير لليهود المغاربة و الأمازيغ في كل أرجاء المعمور. أتمنى أن يعودوا إلى بلدهم الأول المغرب
ما هو المشكل في حضور العثماني فهو عنده نفس افكار اردوغان الدي زار اسراءيل عدة مرات اما السيد العثماني فهو في بلده يرحب بالضيوف فهل كان الرسول صلى الله عليه و سلم يقاطع اليهود و الاقتتال اصبح بين المسلمين بينهم بينما جمعيات و شخصيات فلسطينية اغتنوا بالقضية من قبل و عندما انقطع الدعم المالي استقالت حنان العشراوي التي كثيرة السفر للبلدان الغربية و تقيم في افخم الفنادق
هنيءا المغرب بهذا الإنجاز الكبير
انا كمغربي مسن انصح المغاربة بانهم لما يكثر عليهم القيل والقال من طرف العرب فاليعلموا انهم على صواب وأنهم في الطريق الصحيح اما اذا شكروك فانتضر الساعة
اللهم اجعل هذه العلاقات خير وبركة على المغرب واللهم جنبنا غدرهم وشرهم
المهم تبقى امريكا و اسراءيل احسن لنا من علاقات الجارة الحقود التي تتمنى زوالنا من الخريطة
انا قضية القدس الشريف فاتمنى ان يكون للمغرب اثر اجابي في احلال السلام وفي نصرة بيت المقدس الشريف واتمنى ان يتاح للمغاربة الذهاب الي بيت المقدس والصلاة فيه في امن وامان
المغرب منفرد بحضارته و تقافته كان مند الماضي قبلة لكل الشعوب بأختلاف منهجهم ودياناتهم ويكفينا فخرا أننا متال يقتدي به في العالم في تعايش الديني زائد على دالك فالمغرب ربما البلد العربي الوحيد الذي يكفل للمثليين كل حقوقهم و أكتر من هدا حكومتنا الرشيدة ما تمنعش السياحة الجنسية ما يدر علينا الكتير من العملة الصعبة و بي قدوم إخواننا اليهود سنطور هده السيلحة
مرحبا بالتطبيع مع إسرائيل و شكرا أمريكا على الاعتراف بالصحراء و استكمال خريطتنا و أهلا وسهلا إخواننا و أولاد عمنا اليهود المغاربة و غير المغاربة في بلدكم، و أهلا بالفلسطينيين، لطالما كانت العلاقات بين المسلمين و اليهود منذ القدم و حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم تجاريا وحتى كانوا جيرانه و يحكى أنه ذات يوم نصح الرسول ابن يهودي و ذهب هذا الأخير و أخبر أبوه بما قاله الرسول له فقال له أبوه افعل ما نصحك به الرسول فإنه على حق. و بالتطبيع سنتمكن من صلح فلسطين و إسرائيل
أما فرنسا التي تستفيد من خيراتنا منذ زمن والتي يحبها الكثير فلم تقم ولو لمرة واحدة نشر خريطة المغرب كاملة فدائما ما يظهرونها مبتورة الصحراء مع أنها أكثر دراية بأن الصحراء مغربية.
شكرا أمريكا و اسرائيل و مرحبا بكم
حنكة ومبادرة ملكية دات ابعاد سياسية و اقتصادية تعود علي المغرب بالازدهار
هنيئا لمغربنا الحبيب بهذا اللقاء الثلاتي التاريخي، والشكر ثم الشكر للديبلوسية المحنكة لناصر بوريطة والتوجيهات السامية لعاهلنا الكريم،
عندما تلتقي المصالح العليا الوطنية تنتهي العواطف السياسية والعالم اصبح يبحث عن موقع قدم له على الساحة الدولية وهذا هو حال المغرب فلا يمكن أن يتنازل عن شبر من وطنه ولو بعد حين كما قالت ام كلثوم للصبر حدود
سربت إحدى صحف الكيان الصهيوني. ان المغرب اقترح الا تكون مراسيم التوقيع علانية والاكتفاء بندوة صحفية بعد التوقيع…
مرحبا بقرار اعادة العلاقات المغربية الاسرائيلية فاليوم يوم عيد والسعادة عمت جميع المغاربة فهذا هو المنطق الصحيح غاخيرا اصبحنا نفكر ونرى بععقولنا فالف مرحبا والف سلام لجميع المغاربة اليهود في العالم فالارض ارضكم و. فاليهود والامازيغ سكان المغرب الاولون
لم يقولو اي شيء دار في هذا اللقاء الكثمان يا ابن عمي هههههههههههههه. كواليس الاتفاق خطيرة
من حقنا كمغاربة أن نبحث عن مصالحنا حتى إذا اقتضى الأمر التحالف مع الشيطان.
لن ننسى أبدا ما كلّفنا تكالب الجزائر والقذافي ومن معهم من تضحيات من أجل الدفاع عن صحرائنا.. واقع الحال يفرض إسرائيلي أحسن من ألف جزائري .
لا للتطبيع مع صهاينة الدين شردوا وقتلوا أخواننا الفليسطنيين اللهم إنني بريء مما يفعلوا
انا مع التطبيع وتحقيق المصالح العليا للمغرب واتمنى ان يحترم بعضنا موقف البعض الآخر.
كما نريد اصلاحات حقيقية في الاقتصاد والقضاء.
عاشت الاخوة المغربية الاسرائلية. اكبر خصارة في تاريخ المغرب هي هجرة اليهود الى الخارج. مرحبا باخواننا اليهود في بلدكم والخزي والعار لجيران السوء
الشرقي والشمالي في جمهورية الكابرنات و بلاد بورقعة
الله يبارك فعمر سيدي ….ساعة مباركة هادي …هاذ العبارات اخر مرة سمعتهم من اليهود للملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمو ..وكون مكانتش كورونا …كون بايع وباس يد سيدنا الله ينصرو.
ايام العز راجعة للمغرب وتفكرو كلامي.
على مغاربة فلسطين المحتلة ان يعودوا الى بلادهم الأصلي ويخليو بلادات الناس
قيل لبرجنيف لماذا تتعامل مع القذافي المجنون رد عليهم انه يجلس على جبل من ذهب والسياسة مصالح وليست مبادئ…اخوك مكره لا بطل..وللقدس رب يحميها
لايسعني الا ان أبارك كباقي المغاربة الاتفاقيات في جميع المجالات التي وقعت اليوم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.. و كذا تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمارات في الصحراء المغربية.. وابارك من جديد ما قام به الرئيس دونالد ترامب بتأكيد مغربية الصحراء المغربية.. القرار الجريء والشجاع الذي باغت شيوخ العسكر الحكام في الجزاءر.. الشيوخ اللذين اصبحوا خارج التغطية، وانتهت صلاحيتهم ..متشبتون بعقليات الحرب الباردة منذ السبعينات ..وهي تركة تقرير ما يسمى بالشعب الصحراوي والاستفتاء ووزراء وسفراء جمهورية وهمية اسسها بومدين بخليط من المرتزقة الأفارقة في تندوف .. لكن قرار الرئيس دونالد ترامب كان واقعيا ، أنصف المملكة المغربية، وجعل حدا لغطرسة حكام الجزاءر العسكر اللذين يهددون المغرب بالحرب ، وخلق بؤرة توتر في المنطقة.. لكن الحمد لله الذي جعل كيد العساكر في الجزاءر في نحرهم…وقررت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء المغربية للحفاظ على المشاريع المقبلة..
سوف تتحول المنطقة والمغرب بالخصوص 180 ↗ نتمنا فتح عقود عمل الى اسرائيل. المغرب كله ادمغة يمكن لاسرائيل الاستفادة منه
إسرائيل غير مرحب بها لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني
اتمنى التوفيق و الازدهار لبلدي المغرب، امريكا و اسرائيل سنستفيد منهما، و اي شخص يعارض فهو خائن لهذه البلاد و لا تهمه مصلحتها، نعم نعم للتطبيع من اجل مصلحة بلادنا
ها المعقول كما يقول المثل الدارج المغربي اما البروباكاندا و الاسطوانات المشروخة و الشعارات و تقرير مصير الكيانات الوهمية لها اهلها عند النظام الجزائري الغبي و ادواته من لاعقي احذية الجنيرالات صحفيين و كتاب و قنوات الصرف الصحي الى خدامهم نوادل المقاهي و المطاعم في club des pins فهذه الاتفاقيات بين المغرب و دولة اسرائيل القوية و المتقدمة علميا و عسكريا و تكنولوجيا هي التي يستفيذ منها الشعب المغربي و تستفيذ منها الدبلماسية المغربية في صراعها ضد اعداء وحدتنا الترابية فهنيئا لكم ايها المغاربة على هذه الانتصارات الباهرة و الانجازات العظيمة التي تكتب صفحاتها بفخر و اعتزاز في الرباط عاصمة اب الدنيا مهد الحضارة و العراقة و التاريخ و البطولات فحينما يقف اقوى وزير اسرائيلي مغربي بكل احترام و اجلال و تواضع امام جلالة الملك و يردد بالدارجة المغربية عقد البيعة ” الله يبارك في عمر سيدي ” فانني اشعر بالافتخار و الاعتزاز و الشموخ على انني مغربي اعيش تحت ظل امير المؤمنين سبط رسولنا الكريم الذي يؤثر بظله و مهابته و تواضعه على الكثير من الشعوب و الدول و قادتها في غرب افريقيا و اسرائيل حتى المحيط الهندي.
إلى صاحب التعليق رقم ١. الشعب لم ينصبك متحدثا باسمه. هذا ادا كنت مغربيا فعلا. الشعب وراء ملكه لخدمة مصلحة البلد ربما مستواك أو أشياء أخرى تعمي بصيرتك.
اسرائيل دولة امر واقع و التطبيع معها مكسب لطرفين و الاشخاص اللدين يتحدتون عن عدم اعترافهم بها اغبياء فسوان كنت مع او ضد فيجب الاعتراف بوجودها فمن الغباء الرغبة في ازالة دولة وانت لاتعترف بوجودها. الرغبة في ازالتها في حد داته اعتراف بوجود. هادا النوع من المنطق نجده عند الجزائريين. شاهدة مرة فيديو يسالون فية المارة من الجزائريين ان كان بامكانك ازالة دولة من الوجود( صاروخ نووي او عفريت المصباح) و اعطوهم تلات اختيارات فرنسا اسرائيل و امريكا و الغريب ان الجميع قال ان لا اعترف بوجود اسرائيل و السائل يهلل للجواب. بختصار الغبي حتى ادا اتيحت له فرصة لازالتها من الوجود لن يفعل لدالك يقال عدو دكي خير من حليف غبي. و نحن دولة ادكياء نعرف مصالحنا ولا تهمنا الشعارات ولا مادا سيقال عنا
هناك بعض المعلقين جزائرين يزعمون انهم مغاربة و يحاولون التشويش ويكتبون تعليقات ضد مصلحة المغرب
لكن محتوى ما يكتبون يفضحهم
و العز العز العز لكل مغربي يغارُ على مغربيته و يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار