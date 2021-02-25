هذه تفاصيل عدد الملقحين والتوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد" بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 3.160.479 شخصا، فيما استفاد 43.626 مواطنا ومواطنة من الحقنة الثانية من اللقاح.

ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 386 مصابا ومصابة، بعد إجراء 10478 تحليلا مخبريا، وتعافى من “كوفيد-19″ 726 شخصا، ورُصدت 6 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 50 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 453 حالة، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي 97 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 467.541 شخصا.

وتبعا للنشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب، فقد توزعت الوفيات الست بين وجدة أنجاد وبركان وتاوريرت والقنيطرة وشيشاوة وإنزگان آيت ملول.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بـ”كورونا” الجديدة، فقد سجلت 204 حالات بجهة الدار البيضاء سطات، و65 حالة بجهة الشرق، و40 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبالنسبة إلى جهة الرباط سلا القنيطرة فقد شهدت 27 حالة، بينما نالت جهة مراكش آسفي 16 حالة، وحصدت جهة سوس ماسة 11 حالة، وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة درعة تافيلالت سجلت 6 حالات، بينما نالت جهة فاس مكناس 5 حالات، وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 3 حالات، في حين عرفت جهة العيون الساقية الحمراء حالتين.