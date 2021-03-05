هذه تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كوفيد 19" في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا 3.877.687، فيما استفاد 499.942 من الحقنة الثانية من اللقاح.

وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 420 شخصا، بعد إجراء 12288 تحليلا مخبريا، وتعافى من “كوفيد-19″ 477 شخصا، ورُصدت 4 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 36 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما انخفض العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 366، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة، وبلغت نسبة التعافي 97.1 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 470.410 أشخاص.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية بالمغرب بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 11.6 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 1.1 بالمائة.

وفيما يتعلق بالوفيات الأربع، فقد توزعت بين حالتين بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من مراكش وبني ملال.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 259 حالة، بينما نالت جهة الشرق 47 حالة، في حين عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 35 حالة.

وسجلت جهة مراكش آسفي 29 حالة، فيما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، وشهدت جهة سوس ماسة 11 حالة، وحصدت جهة بني ملال خنيفرة 4 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت 4 حالات، والعدد نفسه عرفته جهة العيون الساقية الحمراء، وسجلت جهة فاس مكناس 3 حالات، وعرفت جهتا درعة تافيلالت وكلميم واد نون حالتين في كل منهما.