هذه تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كورونا" في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.302.897 شخصا، فيما استفاد 3.455.603 أشخاص من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 97 شخصا، بعد إجراء 4206 تحليلات مخبرية؛ فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 233 شخصا، ورصدت 9 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 29 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 428 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.5 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.2 في المائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 51 حالة، وعرفت جهة الداخلة وادي الذهب 14 حالة، وسجلت جهة مراكش آسفي 13 حالة، وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 10 حالات، وحصدت جهة مراكش آسفي 22 حالة، وسجلت جهة الشرق 3 حالات.

وحسب المصدر عينه فقد سجلت جهة فاس مكناس 3 حالات، بينما سجلت جهات سوس ماسة وبني ملال خنيفرة وكلميم واد نون حالة واحدة فقط؛ في حين لم تسجل العيون الساقية الحمراء أي حالة.