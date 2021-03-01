هذه تفاصيل عدد الملقحين والمصابين بفيروس "كوفيد 19" في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 3.568.670 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 232.980 من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 112 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 4795 تحليلا مخبريا، وتعافى من المرض 299، ورُصدت 14 وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 16 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما انخفض العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 394، وبلغت نسبة الفتك 1.8 في المائة، ونسبة التعافي ما قدره 97 في المائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 469.345 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.5 في المائة خلال اليوم الأخير؛ بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 0.3 في المائة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحالات “كورونا” الجديدة، فقد جاءت الدار البيضاء سطات في صدارة الجهات بتسجيلها لـ50 حالة، وتتبعها جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 20 حالة.

وتليهما جهة الشرق التي عرفت 10 حالات، ثم جهة بني ملال خنيفرة التي رصدت 9 حالات، فجهة مراكش آسفي التي نالت 7 حالات، فضلا عن جهة سوس ماسة التي شهدت 5 حالات.

وجاءت جهة فاس مكناس في المرتبة السابعة خلال اليوم الأخير بعد تسجيلها 5 حالات، بالإضافة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة التي نالت حالتين، ثم جهة الداخلة وادي الذهب التي سجلت حالتين أيضا، فيما رصدت حالة واحدة بكل من درعة تافيلالت وكلميم واد نون.

وبخصوص الوفيات الواردة في النشرة اليومية الخاصة بالاثنين، فقد توزعت بين 5 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بكل من بني ملال والناظور، وحالة واحدة بكل من الرباط وسلا ومراكش والمضيق الفنيدق وطنجة أصيلة.