هذه تفاصيل عدد الملقحين وتوزيع المصابين الجدد بـ"كورونا" في المغرب

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 2.081.013 شخصا إلى حدود الإثنين، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″، التي أشارت إلى تسجيل 508 حالات إصابة بكورونا، فيما بلغت الوفيات 13 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 838 حالة.

وأشارت النشرة سالفة الذكر إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 1.4 بالمائة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 13.3 بالمائة، وتم تسجيل 38 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، وارتفعت نسبة التعافي إلى 96.2 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة التصنيف بتسجيلها 257 حالة، بينها 221 بالدار البيضاء، و14 بالمحمدية، ومثلها بالنواصر، و3 بكل من الجديدة وسطات، وحالتان ببرشيد.

فيما سجلت الرباط سلا القنيطرة 64 حالة، توزعت بين 18 بسلا و16 بالصخيرات تمارة، و15 بالقنيطرة، و6 بسيدي قاسم، و5 بالرباط، و3 بالخميسات، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 57 حالة، توزعت بين 15 بطنجة أصيلة و13 بتطوان، و9 بالمضيق الفنيدق، و8 بالحسيمة، و7 بالعرائش، و4 بشفشاون، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة الشرق 42 حالة، توزعت بين 26 بوجدة أنجاد، و8 بالناظور، و7 ببركان، وحالة واحدة بفجيج.

وأحصت جهة مراكش آسفي 25 حالة، توزعت بين 19 بمراكش و5 بآسفي، وحالة واحدة بالصويرة.

وحصدت جهة سوس ماسة 24 حالة، توزعت بين 18 بأكادير إداوتنان وحالتين بكل من تارودانت وإنزكان آيت ملول وتزنيت.

وشهدت جهة بني ملال خنيفرة 8 حالات، توزعت بين 4 بالفقيه بنصالح، وحالتين بخريبكة، وحالة واحدة بكل من بني ملال وخنيفرة.

فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات جميعها بوادي الذهب؛ وسجلت فاس مكناس 7 حالات، بينها حالتان بكل من فاس وإفران وتاونات، وحالة واحدة بتازة.

كما حصدت جهة درعة تافيلالت 6 حالات، بينها 3 بالرشيدية، وحالتان بزاكورة، وحالة واحدة بتنغير.

وسجلت جهة كلميم وادنون 6 حالات، توزعت بين 3 بكلميم، وحالتين بسيدي إفني، وحالة واحدة بآسا الزاك؛ في حين سجلت العيون الساقية الحمراء 4 حالات، توزعت بين حالتين ببوجدور وحالة واحدة بكل من العيون وطرفاية.