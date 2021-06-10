هذه حصيلة 13 مباراة لخاليلوزيتش مع "الأسود"

هذه حصيلة 13 مباراة لخاليلوزيتش مع "الأسود"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الخميس 10 يونيو 2021 - 02:22

شكلت مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغاني أول أمس الثلاثاء، الظهور الـ13 للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “الأسود”، منذ التعاقد معه في غشت 2019 خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

وحصد خاليلوزيتش 7 انتصارات مع العناصر الوطنية و5 تعادلات، بينما مني بالخسارة في لقاء واحد.

ثلاثة انتصارات من أصل سبعة للمدرب البوسني مع “أسود الأطلس”، حملت طابعا وديا، وكان ذلك ضد منتخبات النيجر (1-0) والسنغال (3-1)، ثم غانا (1-0).

واكتست أربع مباريات لخاليلوزيتش ثوبا رسميا، وكانت تحديدا في التصفيات المؤهلة إلى “كأس أمم إفريقيا-الكاميرون 2021″، وجاءت على حساب بوروندي في مناسبتين بنتيجتي (3-0) و(2-0)، وإفريقيا الوسطى في مناسبتين أيضا (4-1) و(2-0).

وتعادل “الأسود” تحت إمرة خاليلوزيتش في 3 مباريات ودية، مع بوركينافاسو وليبيا والكونغو الديمقراطية، بهدف لمثله في كل مباراة على حدة، مقابل تعادلين سلبيين مع موريتانيا في تصفيات “كان” الكاميرون.

أما الهزيمة الوحيدة للمدرب البوسني مع المنتخب الوطني، فكانت في مواجهة ودية ضد الغابون بثلاثة أهداف لاثنين.

وأحرز مهاجمو “أسود الأطلس” 20 هدفا مع خاليلوزتش في 13 مباراة، بينما اهتزت شباكهم في 8 مناسبات.

المنتخب الغاني المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا وحيد خاليلوزيتش

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