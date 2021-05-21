هذه حقيقة حادثة سير وهبي

قالت مصادر مقربة إن حادثة السير التي تعرض لها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “عادية وبسيطة دون وجود أية خسائر بشرية”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة باشر مهامه الحزبية بشكل عادي، مشيرة إلى أن بعض الصفحات والمواقع روجت لصور مغلوطة ومفبركة حول حادثة السير التي تعرض وهبي.

وتعرض وهبي، وفق مصادرنا، لحادثة سير بحي الرياض بالرباط، فيما الصور التي تم ترويجها تتعلق بحادثة سير وقعت عند مدخل منتزه الحسن الثاني بالقرب من القصر الملكي الإداري بالرباط.

ولحقت سيارة وهبي خسائر من الجهة الأمامية، وقالت مصادر مقربة من زعيم “البام” إن “البعض تعمد ترويج صور أخرى تظهر حضور القوة العمومية ورجال الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف”.

وأضافت المصادر ذاتها أن حادثة سير وهبي “كانت بسيطة، وانتهت بإجراء معاينة ودية من طرف مسؤول التأمين كما يقع في مختلف الحوادث البسيطة جدا”.