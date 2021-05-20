هذه حقيقة صورة المنقذ الإسباني لرضيع بسبتة

أنهى مقطع فيديو لقناة إسبانية الجدل حول هوية أحد عناصر الإنقاذ الذي ظهر رفقة رضيع وسط البحر خلال عملية الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة من طرف مهاجرين غير نظاميين قبل أيام.
وكانت الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال كثيرون إنها تعود إلى منقذ تركي وليس إسباني وقد تم دمجها ضمن الأحداث الأخيرة بسبتة لأهداف معينة.
لكن مقطع الفيديو الأخير أظهر أن الأمر يتعلق بأحد عناصر الحرس المدني الإسباني فعلا، واسمه خوان فرانسيسكو، موردا أن الأخير قال إنه أثناء عملية إنقاذه للرضيع، كان يعتقد أن الأوان قد فات وأن الرضيع قد توفي قبل أن يتم إنعاشه، مشيرا إلى أن الطفل الآن “بصحة جيدة”.
يذكر أن هوية الرضيع ما زالت مجهولة في غياب أي ظهور لأحد أفراد أسرته أو عائلته.
الصورة تدمي القلب صراحة. صورة تحمل دلالات كبيرة. Free Palestine
والله فيه الخير…..وحكومتنا و العوتعوت ديالها…لا خير يرجى من وراءها …..ان ما وقع من انزياح جماعي نحو سبتة….لهو اكبر دليل على فشل السياسة الاجتماعية في المغرب
حشومة …..حشومة……..
رغم ذلك حاول البعض بكل وقاحة وبؤس نسب الصورة لطفل سوري في شواطء تركيا للتغطية على الفضيحة العالمية !!
ويستمر لعب الدراري وتغطية هول الانهيار ألذي اصاب البلد نتيجة فشل المخططات الورقية وظروف الفساد والتسيب وانهيار مقومات دولة !!
غزوة سبتة تجب ما قبلها و بعد ما بعد كورونا اليوم العالم يعيش ما بعد غزوة سبتة المباركة
البارح قلنا الصورة حقيقية من سبتة المعلقين ديالكوم شبعو فينا سلام و ديسلايك
لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في دفع الشعب إلى النزوح الجماعي، الثورة قادمة لا محالة ،وتطهير البلد من المخزن واذنابه ليس سوى مسألة وقت
أصغر جندي مغربي يتجند لتحرير سبتة
اللهم لا شماتة
الجياع لا يصنعون نصرا
وماذا عن حقيقة زحفنا العظيم؟ من جمع 8000 في يوم واحد؟ هل هي الصدفة أم المقدمين. قضيتنا ضد اسبانيا عادلة لكن محامينا مخزن غبي.
دولتنا كرهنا فيها سياسيوها ومن يديرها لأنهم يعملون لمصالحهم ولا يهمهم شعبهم يعيشون في عشرات وربما مآت القصور والفلل والضيعات والمواطن لا يجد سكنا واحدا ولو من خمسين مترا يسكنه وأسرته ثم يريدون منا التصفيق لهم ونسبة المطر لهم ان سقط والفضل كل الفضل لهم وربما يريدون منا ان نركع لهم ونسجد في صلواتنا ومعتبرهم هم من الملائكة المقربين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون ومن كان منهم علينا أن نقول في صلواتنا وفوق منابرنا أنه من أهل الجنة … كفاكم ضحكا على الناس وكونوا بشرا مثلنا وعيشوا كما نعيش ولنقتسم ثروات هذا البلد ولا فرق بيننا وبينكم تداوو هنا كما نتداوى ودرسوا أبناءكم في المدارس العمومية كما ندرس أبناءنا وعيشوا في سكن واحد فقط ولتكن لكم سيارة واحدة فقط … عند الله نلتقي ووالله لن أسامح في حقي هناك أبدًا
ماهذا الهراء الدولة المغربية هي المسؤولة الأولى على كل ما حصل قالو عن صورة الطفل تعود لمهاجرين سورين في تركيا والان بانت الحقيقة اذن إما الصحافة أو المخابرات كذبين يجب فتح تحقيق دقيق ومفصل واستدعاء وزير الخارجية ووزير الداخلية إلى البرلمان الإجابة على أسئلتي هاته وفورا من المسؤول عن سحب الجنود المغاربة من الحدود جاءت اوامر من الرباط قالو اتركو اماكنكم والتحقوا بثكناتكم في التاسعة صباحا
هذه الصورة التي يريد الإعلام الإسباني ترويجها من اجل مأرب خاصة ومن اجل إرسال رساءل سلبية للمغرب. عليه ان يستحضر ايضا آلاف القتلى في الصحراء وأيتامهم وأراملهم الدين قتلهم السفاح التندوفي الرخيص في حرب الصحراء
عليهم ان يستحضروا حقدهم الدفين بخصوص ردهم على قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء وما شانهم في ذلك اصلا
لماذا رفضوا ان يتدخل المغرب في ملف الرخيص إبراهيم أكونه قرار سيادي ويلومون امريكا على اعترافها الأخير
عليهم ان يقولوا للعالم من قصف الريف بالغازات
المغرب كشر عن انيابه بخصوص حصاره لمدينتيه السليلتين
الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل والحند لله مأشر تنمية باش كانو فاضحينا تفضح او الحمد لله وشكر ترتيب ديال دول حقوق الإنسان طحنا او غادي نزيدو نطيحو هدشي زوين الى بقينا هكا غغدي نمشيو بعيد…
لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم هدشي كيظر ف لقلب والله العظيم هل يعقل دولة لها خيرتها من التروات ان تصل الحالات الى هده الدرجة حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد لحق ف ل سباب هد شي ل كيوقع ل لمواطن من القهر والحكرة والظلم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ظهر الحق من الاعلام الاسباني و ظهرت الفضيحة في الاعلام المغربي
الكراهية التي يكنها الاعداء الوحدة الترابية المغرب يريدون ضغضغة المشاعر المغاربة والتشكيك في قدرتنا على المواجهة وذلك بإثارة الفتنة في ما بيننا وتشتيت جهودنا هؤلاء الاعداء هم في الشمال والشرق للمملكة اننا محسودين على ارضنا وبحارنا
و الله ما كذبو علينا الصبليون
راها حالتنا حنا المغاربة مافيها ما يتجمع.
البطالة،الزور،هضم الحقوق،الحكرة،الجهل،التخلف…
ألم يستفق وزراؤنا بعد كل هذه المهازل.
يضنون ان العالم لم ير ما يفعلون بالشعب.
كيف يمكن ان يحترمهم العالم وهم كل يوم يسرقون .
كيف المانيا واسبانيا ان تحسبهم اسوياء وهم كل يوم يرسلون ما سرقوا الي ابناك أوربا.
ويجوعون شبابهم ويشردون البقية باعطاءهم حقوقهم كسلفات من اكدوم او ساه ikdom cih
للاسف هذا طفل مغربي كتب له ان يعيش بعدما تدخل هذا البطل لإنقاذ
كارثة بكل المقاييس…
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة… هدشي ما يمكنش ادوز بدون محاسبة .. و لكن اغشى ان لا حياة لمن تنادي… كفى من العبث كفى من العبث
هما ينقدونا وحنا…… اش نعملو لهم
المسؤلين لي دارو هده الخطة يظنون أن الشعب يعيش في رفاهية ولم يحسبو حساب هده الهجرة أو لنقول لا يعيشون معنا في نفس البلد .وغير مبالين بالوضعية المتأزمة التي يعيشها المواطن البسيط .لأنهم مجموعة مفسدين يأكلون مال الشعب
لا أحد ينكر أن سبتة و مليلية مدينتان مغربيتان و يجب تحريرهما من المستعمر الإسباني……لكن لماذا… ؟ كي تنضم المدينتان إلى باقي المدن المغربية التي ليس فيها للمواطن العادي أدنى حقوق العيش الكريم ؟
يجب أولا تحرير البلاد من المفسدين و آكلو أموال الشعب و ناهبو ثروات الأمة، بعدها سيرحل المستعمر لا محالة…ل
و الله المستعان
هل حكومتنا الفاشلة ستتعظ ؟ الجواب لا، لأنها مافيا تأخذ ولا تعطي،وتقتل ولا تحيي،تهجر ولا تستقبل،قبحها الله من حكومة
ما يجب استنتاجه( بغض النظر عن مشروعية وواجب المغرب لاستكمال وحدته الترابية ) مما يقع حاليا هو: الحكومة الإسبانية تدافع بشراسة عن خطأها باستقبال غالي امام الرأي المحلي وتدافع بقوة عن وحدتها الترابية والسيادية لانها حكومة منبثقة عن ارادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ، هنا حزب معارض ينتظر الفرصة للعودة الى الحكم ويقول للاسبان أن الحكومة الحالية لا تقوم بالواجب للدفاع عن سبتة ، وأنه سيدافع أفضل لو كان في الحكومة .من اذن في المغرب يقوم بدور المعارضة؟ من يساءل الحكومة المغربية عنما يقع الان كما يساءل البرلمان الاسباني هذه الايام الحكومة ؟ من يدافع بنفس الشراسة من جهة حكومتنا ؟ اسبانيا تحاول توريط المغرب في صدام مع الاتحاد الاوروبي لان اسبانيا عضو وتحارب ضمن تكتل قوي ، من اذن يسند ظهر المغرب ؟ ما هي تحالفاته ؟ لو اراد المغرب الدفاع عن قضاياه فعليه بتقوية الجبهة الداخلية.. الديموقراطية وحق الشغل ، الصحة وضمان سيادة القانون فوق الجميع .يؤسفني جدا أن أسمع تعليقات بعض المغاربة الذين دخلوا الى سبتة هذا الاسبوع ، كلها تصب في مأساوية الوضع بالمغرب .
كيفما يكون الحال الاحترام لهذا الجنذي الذي انقد الطفل الرضيع الانسانية موجودة و عار على امتنا ان نقع في هذا المأزق الشعب الذي يظحي بالغالي والنفيس من اجل الولوج الي الظفة الاخري اين حكوماتنا الظعيفة التي ترى شعبها ينهار امامها
يلاالعار والخزي لهذه اامحكومة الفاشلة التي تسببت في الناس للهجرة لو وجدوا ما يتلج صدور الناس ماهاجروا إلى بلد أحسن منا في كل شيء من اول شىء إلى أصغر شىء اي شيء وقع للناس أنتم السبب من اولكم إلى اخرهم حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفسد وكل فاسد خرب البلد بسبب الشجع والطمع الذي عمى قلوبكم المريضة ضدد الشعب المغربي المستضعف (عاشت اسبانيا بلد الحق والقانون) اسبانيا بلد يسودها احترام المواطن قبل كل شيء لامجال المقاربة بين اسبانيا والمغرب الذي اصبح اضحكة العالم لما حدث في الايام الاخيره كل القنوات العالمية تحدث على هذه الفضيحه الكبرى سبحان الله ليس لكم الوجه يا اللصوص
صورة تدل على البؤس الذي يعيش فيه الشعب المغربي, وكان البلد في حالة حرب, منذ أن نشأت في المغرب وأنا اسمع أن البلد في طريق النمو فلم نرى أي نمو. ما نراه هو فوضى عارمة في البلد . عندما أفكر في العودة والاستقرار في البلد و أرى مثل هذه المظاهر البائسة فسرعان ما اغير رأيي وأحمد الله على النعمة الذي فيها الآن.
صورة فقط للبروباكاندا وهي موجهة للرأي العام الأوربي. الاسبان يريدون أن يربطوا هذه الصورة بالصورة للطفل الكردي الغريق الذي ادعت اليونان بأنها أنتشلت جثته من مياه البحر في إطار الحرب الدبلوماسية التي شنتها أروبا ضد تركيا التي كانت قد سمحت في السنوات الأخيرة بهجرة مليونية نحو أوروبا في في إطار الصراع بينهما. إسبانيا بهذه الصورة تريد أن تقول للرأي العام الأوروبي أن الهجرة التي تأتينا من المغرب قد تكون بنفس الحدة و بنفس الخطورة من تلك التي أتتنا من تركيا.
يجب على الديبلوماسية المغربية أن تحتاط من الاعيب إسبانيا التي لا تقل استعمارية من إسبانيا القديمة التي استعمرت منذ مئات السنين أطرافا من المغرب شمالا وجنوبا
البعد عن الله و الدولة تغلق المساجد بحجة كرهونا و المغرب راه غادي غي بالبركة ديال الصالحين ادا منعوها مشا الحزاق و مشينا على سبتة كلنا و المخابرات المغربية غبية
هذه هي السياسة الفاشلة بمعناها الحقيقي،اضن أن راعي غنم اوروبي يفهم في السياسة احسن من كل رؤساء العرب وليس المغرب فقط.
و الله المسؤول عن الوضعية المؤلمة للشعب المغربي الطيب ماعندو قلب و لا حتى مشاعر مجرد من كل إنسانية.
شو نصراااني مافاتش رضيعة مسلمة.
و الصهيون….كايبقاو صهيون.
اللهم عجل بفرجك يا رب.
بكل صراحة وحسب تحليلي ، وبغض النظر عن حسابات سياسية ،لأول مرة أشاهد فيه الصورة فأنا أشك أن هذه الصورة ترجع لما وقع في سبتة ، لأن البحر في الصورة يبدو أعمق من البحر الذي يكون قرب الشاطئ ، ثم يبدو الجو ممطرا وهذا طبعا لم يكن عليه الحال الإثنين الماضي ، والله أعلم
ما مصير الرضيع اذا لم يتم التعرف على عائلته؟؟
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ما دمنا نرى نفس الوجوه (السياسية) التي نهبت البلاد هي نفسها ،و نفس الاحزاب ، سنبقى نتأخر يوما بعد يوم ، لا خير في حكومة ولا الاحزاب
مهزلة المخزن لابناء الوطن.
نحن المغاربة القاطنين باسبانيا بهدلونا بطريقة التصرف مع هذه الازمة. الله ياخد فيكوم الحق.
لقد شاهدة حوار صحفي مع السباح المنقذ على قناة لاسيكسطا للأسف امر مخزي
ظهر العجب مرة أخرى لا يمكن أن نعطي الشمس بالغربال ! مأساة و مسألة لها عواقب على صورة البلد المزيفة وتعكس حقيقة مسكوت عنها او تضليلعا و هذا ناقوس ٱخر للضمير أن بصحوا للمواجهة بالحقيقة مهما كانت صغيرة وكبيرة. والقضية الوطنية ليست للمساومة قضية وجود وليس حدود . لو أبيد الشعب بكامله لن يسمح في حبة رمل. السياسة مقابل السياسة .
لمادا كل المغاربة يريدون الهجرة من وطنهم قصيرين وكبار نساء ورجال السبب أن بلادنا لم توفر العيش المواطنين فهده الصور التي رأيناها في الشاشة وكل المغاربة القصيرين يريدون الوصول إلى مدينة سبة فالعالم بأكمله رأى ما هي قيمة الاطفال المغاربة بأن الدولة لا تعطي أهمية للجيل المستقبل لا مستقبل له وهدا عاشوه آباءنا وأجدادنا فالحال لم يتغير من يوم 1956 إلى اليوم
الشعب ينتظر رد من(زعماء )الأحزاب في ما يقع بشمال المملكة حيث نلاحظ صمت كأنما يقع لا يهمهم وهم مشغولون باستقطاب من يجلب لهم مقعدا برلمانيا يساعدهم على تكوين فريق للحصول على مناصب وزارية. الله الوطن الملك
قمة الخزي والعار …. الله افعل بنا خيرا ..
تاكدوا ايها الشعب العربي ان مصالح الحكومات اهم من كل شي مهما كبر الخلاف . و الخاسر الوحيد هما من يحلمون بي حياة سعيدة من الشعوب الفقيرة