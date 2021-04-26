هذه حقيقة منح المغرب "اللجوء" إلى زعيم انفصاليي كاتالونيا

هذه حقيقة منح المغرب "اللجوء" إلى زعيم انفصاليي كاتالونيا
صورة: أرشيف
الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:30

نفى مصدر مطلع عزم السلطات المغربية منح اللجوء السياسي إلى كارلوس بوجديمون، رئيس إقليم كاتالونيا السابق؛ وذلك ردا على استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.

وأكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية لا يمكنها، بأي شكل من الأشكال، أن تشجع الحركات الانفصالية بمنح اللجوء السياسي إلى زعماء كاتالونيا الملاحقين من قبل إسبانيا، معتبرا ما راج في هذا الصدد “مجرد ضرب من الخيال”.

وكان المدعي العام الإسباني وجه تهمة التمرد إلى كارلوس بوجديمون والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه “غير قانوني”.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أقدمت على استدعاء السفير الإسباني، بسبب استضافة بلاده زعيم البوليساريو.

إبراهيم غالي إسبانيا المغرب كارلوس بوجديمون

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‫تعليقات الزوار

14
  • عصام الوجدي
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:36

    اسبانيا مراوغة ومتعنتة و تتكلم معنا من الشرفة او اننا نريد حسنة منها اوصدقة . يجب الحزم معها والوقوف وقفة رجل واحد . اما نعيش رجالا او نموت رجالا .

    153
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  • bimo
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:43

    كفى من سياسة الخنوع والخوف من الآخر … عاملوا جيراننا بالمثل ، لماذا لا نستقبل ونشجع أنفصاليي القبايل بالجزائر ، وكطالونيا بإسبانيا !!!!! ؟؟؟؟؟ بل أكثر من هذا ، لماذا لا يعتمد المغرب امتداد المملكة التاريخي من المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الجزائر شرقا ، ومن إقليم الأندلس شمالا إلى ذكار بالسينغال جنوبا …. أليست هذه هي حدودنا التاريخية !!!! ؟؟؟؟؟

    25
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  • المعاملة بالمثل
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:44

    تمنيت لو قامت السلطات المغربية بأن تقبل اللجوء السياسي لزعيم كاتالونيا سابقا :::المعاملة بالمثل قد تؤدب بعض الشعوب المستهترة والمتكبرة :::؛؛فمتلا أمريكا طردت دبلوماسيين روس بدعوى التجسس فردت عليها روسيا بالمثل :::::

    22
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  • ? Y porque no?
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:45

    الفرق بين الاول والاخر فرق ما بين السما والارض. على الاقل بوجيديمون ما ملطخة يديه باغتيالات ولا سرقة اعانات المحتجزين في جمهورية تندوف ولا اغتصابات، ولا جرائم اخرى ضد الانسانية.

    21
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  • مبادلة دي....
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:54

    ادا قرر المغرب مقايضة كارلوس بوجديمون فيلزم عدم الاكتفاء ببن بطوش بل المطالبة بجميع “وزراء” بوزبال زيادة عن “شوية جنرالات و بضع مليارات دي….. دولار. (كدت أغلط)

    4
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  • وعزيز
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:57

    الذي بيته من زجاج

    لا

    يرمي الناس بالحجر.

    رغم ان جل مشاكل العالم… زرعها المستعمر…. كمسمار جحا…..

    و لكن نسوا ان التاريخ يعيد نفسه….

    و بالمغرب أحفاد الموحدين و المرابطين…..

    6
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  • عبده
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 16:58

    المغرب له أخلاق ومبادئ ….المغرب ليس دولة مفيوزية كالجزائر….المغرب يتميز بالوضوح…والمغرب ليس هي إسبانيا التي تمارس النفاق السياسي….

    8
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  • السعيدي
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:02

    يجب على الدولة المغربية المعاملة بالمثل مع جميع الدولة المعادية والعدوة.

    8
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  • خالد الداخلة
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:02

    يجب تغيير هذه السياسة التي تنهجها المملكة المتمثلة في ‘المبادئ” و غير ذلك. بعض الدول “كامونيين” و لا يفهمون سوى بلغة الحزم و الصفع. في رأيي يجب فتح سفارة جمهورية كاتالونيا في الرباط و استقبال رئيس جمهوريتهم في القصر الملكي.

    7
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  • محمد لعيوني
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:02

    هذه هي الديبلوماسية الحقيقية التي تعبر عن بلد عريق في التاريخ والأخلاق والسياسة
    المغرب ليس بلاد ردود الأفعال لانه لا يعقل ان نلوم اسبانيا على خطا جسيم ارتكبته وناتي بمثلها
    المغرب يحترم جيرانه ولم يثبت في تاريخه ان نادى بانفصال او تقسيم دولة ما بل داءما قي بلاغاته يقول والحفاظ على وحدة اي بلد خدوا العبرة من مغرب قوي

    5
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  • سياسة الانتظار
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:06

    يجب التساؤل هل السياسة التي ينهجها المغرب مجدية أم لا؟!.. لنكن واقعيين.. المغرب ساعد ثورة جار السوء ولم ينبه منها إلا الأذى لغاية يومنا هذا.. بل هي كل سمة أسوء.. لا يقطع العلاقات معها وينتظر تغير سياستها وهي لا تتغير.. بل أصبحت أسوء من ذي قبل.. ومع إسبانيا نفس الشيء.. عقود مرت والمغرب يبدي حسن النية والتعاون في العديد من المجالات.. هل تغيرت سياسة إسبانيا؟ .. طبعاً لا.. بل هي أسوء كذلك.. ماذا ينتظر صانعو القرار في المغرب من وراء تبني هذه السياسة؟!.. الانتظار إلى ما لا نهاية؟!.. ليعلم صناع القرار في المغرب أن هذه الدول لن تغير من سياساتها تجاهه أبداً.. فلنغير من سياستنا الخارجية ونتبنى أخرى أكثر واقعية وأكثر شدة.. غير ذلك، فالوضع سيبقى على ما هو عليه إلى يوم البعث.

    3
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  • مغربي من المانيا
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:09

    واين هي المعاملة بالمثل؟؟ هل هذا خوف؟؟!!

    5
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  • مغربي قح
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:12

    او مالها حتى حنا لعبو معاهم لعبة القط والفار نقلبو لكل اعداء الوحدة الترابية على نقطة الضعف ديالو ونستعملو أسلوب الضغط على الوتر ولا حلال عليهم وحرام علينا العين بالعين والسن بالسن والبادئ اضلم

    5
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  • العين بالعين
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:15

    لماذا المغرب يطبق المبادئ في تعامله مع الأعداء الظاهرين والمخفيين ومادام الأمر كذلك فلن يقيم لنا أحد وزنا ، بل علينا أن نتعامل مع الجميع ندا للند فندعم انفصاليي القبايل في الجزائر علانية والكتلانيين بطرق ملتوية كما تفعل معنا إسبانيا ونستقبل كما استقبلت رئيس الإنفصالين بدعوى الإنسانية ولن تعجزنا المبررات إذا استقبلنا بودجموس.

    3
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