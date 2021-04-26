هذه حقيقة منح المغرب "اللجوء" إلى زعيم انفصاليي كاتالونيا

نفى مصدر مطلع عزم السلطات المغربية منح اللجوء السياسي إلى كارلوس بوجديمون، رئيس إقليم كاتالونيا السابق؛ وذلك ردا على استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.

وأكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية لا يمكنها، بأي شكل من الأشكال، أن تشجع الحركات الانفصالية بمنح اللجوء السياسي إلى زعماء كاتالونيا الملاحقين من قبل إسبانيا، معتبرا ما راج في هذا الصدد “مجرد ضرب من الخيال”.

وكان المدعي العام الإسباني وجه تهمة التمرد إلى كارلوس بوجديمون والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه “غير قانوني”.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أقدمت على استدعاء السفير الإسباني، بسبب استضافة بلاده زعيم البوليساريو.