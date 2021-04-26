هذه حقيقة منح المغرب "اللجوء" إلى زعيم انفصاليي كاتالونيا

نفى مصدر مطلع عزم السلطات المغربية منح اللجوء السياسي إلى كارلوس بوجديمون، رئيس إقليم كاتالونيا السابق؛ وذلك ردا على استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.
وأكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية لا يمكنها، بأي شكل من الأشكال، أن تشجع الحركات الانفصالية بمنح اللجوء السياسي إلى زعماء كاتالونيا الملاحقين من قبل إسبانيا، معتبرا ما راج في هذا الصدد “مجرد ضرب من الخيال”.
وكان المدعي العام الإسباني وجه تهمة التمرد إلى كارلوس بوجديمون والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه “غير قانوني”.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أقدمت على استدعاء السفير الإسباني، بسبب استضافة بلاده زعيم البوليساريو.
اسبانيا مراوغة ومتعنتة و تتكلم معنا من الشرفة او اننا نريد حسنة منها اوصدقة . يجب الحزم معها والوقوف وقفة رجل واحد . اما نعيش رجالا او نموت رجالا .
كفى من سياسة الخنوع والخوف من الآخر … عاملوا جيراننا بالمثل ، لماذا لا نستقبل ونشجع أنفصاليي القبايل بالجزائر ، وكطالونيا بإسبانيا !!!!! ؟؟؟؟؟ بل أكثر من هذا ، لماذا لا يعتمد المغرب امتداد المملكة التاريخي من المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الجزائر شرقا ، ومن إقليم الأندلس شمالا إلى ذكار بالسينغال جنوبا …. أليست هذه هي حدودنا التاريخية !!!! ؟؟؟؟؟
تمنيت لو قامت السلطات المغربية بأن تقبل اللجوء السياسي لزعيم كاتالونيا سابقا :::المعاملة بالمثل قد تؤدب بعض الشعوب المستهترة والمتكبرة :::؛؛فمتلا أمريكا طردت دبلوماسيين روس بدعوى التجسس فردت عليها روسيا بالمثل :::::
الفرق بين الاول والاخر فرق ما بين السما والارض. على الاقل بوجيديمون ما ملطخة يديه باغتيالات ولا سرقة اعانات المحتجزين في جمهورية تندوف ولا اغتصابات، ولا جرائم اخرى ضد الانسانية.
ادا قرر المغرب مقايضة كارلوس بوجديمون فيلزم عدم الاكتفاء ببن بطوش بل المطالبة بجميع “وزراء” بوزبال زيادة عن “شوية جنرالات و بضع مليارات دي….. دولار. (كدت أغلط)
الذي بيته من زجاج
لا
يرمي الناس بالحجر.
رغم ان جل مشاكل العالم… زرعها المستعمر…. كمسمار جحا…..
و لكن نسوا ان التاريخ يعيد نفسه….
و بالمغرب أحفاد الموحدين و المرابطين…..
المغرب له أخلاق ومبادئ ….المغرب ليس دولة مفيوزية كالجزائر….المغرب يتميز بالوضوح…والمغرب ليس هي إسبانيا التي تمارس النفاق السياسي….
يجب على الدولة المغربية المعاملة بالمثل مع جميع الدولة المعادية والعدوة.
يجب تغيير هذه السياسة التي تنهجها المملكة المتمثلة في ‘المبادئ” و غير ذلك. بعض الدول “كامونيين” و لا يفهمون سوى بلغة الحزم و الصفع. في رأيي يجب فتح سفارة جمهورية كاتالونيا في الرباط و استقبال رئيس جمهوريتهم في القصر الملكي.
هذه هي الديبلوماسية الحقيقية التي تعبر عن بلد عريق في التاريخ والأخلاق والسياسة
المغرب ليس بلاد ردود الأفعال لانه لا يعقل ان نلوم اسبانيا على خطا جسيم ارتكبته وناتي بمثلها
المغرب يحترم جيرانه ولم يثبت في تاريخه ان نادى بانفصال او تقسيم دولة ما بل داءما قي بلاغاته يقول والحفاظ على وحدة اي بلد خدوا العبرة من مغرب قوي
يجب التساؤل هل السياسة التي ينهجها المغرب مجدية أم لا؟!.. لنكن واقعيين.. المغرب ساعد ثورة جار السوء ولم ينبه منها إلا الأذى لغاية يومنا هذا.. بل هي كل سمة أسوء.. لا يقطع العلاقات معها وينتظر تغير سياستها وهي لا تتغير.. بل أصبحت أسوء من ذي قبل.. ومع إسبانيا نفس الشيء.. عقود مرت والمغرب يبدي حسن النية والتعاون في العديد من المجالات.. هل تغيرت سياسة إسبانيا؟ .. طبعاً لا.. بل هي أسوء كذلك.. ماذا ينتظر صانعو القرار في المغرب من وراء تبني هذه السياسة؟!.. الانتظار إلى ما لا نهاية؟!.. ليعلم صناع القرار في المغرب أن هذه الدول لن تغير من سياساتها تجاهه أبداً.. فلنغير من سياستنا الخارجية ونتبنى أخرى أكثر واقعية وأكثر شدة.. غير ذلك، فالوضع سيبقى على ما هو عليه إلى يوم البعث.
واين هي المعاملة بالمثل؟؟ هل هذا خوف؟؟!!
او مالها حتى حنا لعبو معاهم لعبة القط والفار نقلبو لكل اعداء الوحدة الترابية على نقطة الضعف ديالو ونستعملو أسلوب الضغط على الوتر ولا حلال عليهم وحرام علينا العين بالعين والسن بالسن والبادئ اضلم
لماذا المغرب يطبق المبادئ في تعامله مع الأعداء الظاهرين والمخفيين ومادام الأمر كذلك فلن يقيم لنا أحد وزنا ، بل علينا أن نتعامل مع الجميع ندا للند فندعم انفصاليي القبايل في الجزائر علانية والكتلانيين بطرق ملتوية كما تفعل معنا إسبانيا ونستقبل كما استقبلت رئيس الإنفصالين بدعوى الإنسانية ولن تعجزنا المبررات إذا استقبلنا بودجموس.