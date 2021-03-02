هذه حقيقة وفاة أم وجنين في جماعة تغدوين

حملت السلطة المحلية بدائرة توامة بإقليم الحوز المسؤولية عن وفاة أم في عقدها الرابع وجنينها بمشيخة الزات، يوم السبت الماضي، لزوجها الذي رفض انتقال الأم الحامل إلى دار الأمومة منذ الشهور الأولى.

وأوضحت مصادر مسؤولة، لهسبريس، أن لهذه الأسرة 4 أطفال ولدوا بطريقة تقليدية بدوار تغزيرت، بالجماعة الترابية القروية تغدوين، مشيرة إلى أن السلطة المحلية أشعرت عبر عونها الزوج وزوجته الحامل أكثر من مرة بضرورة الالتحاق بدار الأمومة.

ونفت المصادر ذاتها أن تكون وفاة الأم (خ.ب) وجنينها بسبب الإهمال، مؤكدة أن “السلطة المحلية قامت بواجبها، بعدما ألحت على هذه الأسرة التي تملك منزلا ثانيا لها بمركز جماعة تغدوين على نقل الأم الحامل إلى دار الأمومة”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأسر تفضل بهذه المنطقة الولادة بالمنزل من طرف قابلة الدوار، لاعتبارات ثقافية ولأسباب مادية، رغم توفير الدولة هذه الخدمة بالمجان”، موردة أن “الأم تمكنت من وضع جنينها ليلا، وتوفيت لغياب الرعاية الصحية اللازمة، التي توفرها دار الأمومة”.

كما أوردت المصادر نفسها أن “الدفن تقرر بالدوار صباح يوم الأحد، لكن الشريط المسجل يوثق نقل زوج الهالكة نعش الجنين المتوفى، ما يطرح أكثر من علامة استفهام”، وفق تعبيرها.