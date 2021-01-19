هذه سبل للوقاية من السكري من النوع الثاني

هذه سبل للوقاية من السكري من النوع الثاني
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 20 يناير 2021 - 00:50

قال المركز الاتحادي للتغذية إن داء السكري من النوع الثاني يعد من الأمراض الشائعة في وقتنا الحاضر بسبب أنماط الحياة غير الصحية.

وأضاف المركز أن داء السكري من النوع الثاني يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يُلحق الضرر بالأعصاب والعين والكلى، فضلا عن خطر الإصابة بالقدم السكري، والذي قد يتسبب في بتر القدم.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يوصي المركز باتباع السبل التالية للوقاية من داء السكري من النوع الثاني:

– الوزن الصحي: ينبغي أن يقل مؤشر كتلة الجسم عن 25، كما ينبغي ألا يزيد حجم الخصر على 80 سم لدى النساء و94 سم لدى الرجال.

– التغذية الصحية: يسهم النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الوقاية من السكري من النوع الثاني. ويقوم هذا النظام على الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والزيوت النباتية كزيت الزيتون، مع الإقلال من الكربوهيدرات.

– أسلوب الحياة الصحي: أي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وأخذ قسط كاف من النوم وتجنب التوتر النفسي، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر.

أمراض القلب والأوعية الدموية الخضروات والفواكه المركز الاتحادي للتغذية داء السكري من النوع الثاني

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