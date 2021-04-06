هذه ملابسات دهس قطار لطفل بمحطة القنيطرة

هذه ملابسات دهس قطار لطفل بمحطة القنيطرة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 18:07

قال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية إن حادثة مقتل طفل بمحطة القنيطرة، جاءت بسبب تجاوز الطفل للسور المحيط بالسكة بعد سقوط كرة كان يلعب بها هناك.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سؤال الحراسة ومراقبة الخط السككي، لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة، بحكم أن الهالك قفز على السور وولج السكة الحديدية بشكل غير قانوني”.

وتوفي اليوم الثلاثاء طفل على السكة الحديدية الخاصة بمحطة القنيطرة المدينة، بعدما كان يحاول استعادة كرة سقطت في مسار القطار الذي كان قادما بسرعة، وفق إفادة شهود عيان.

المكتب الوطني للسكك الحديدية حادثة مقتل طفل خرق القانون محطة القنيطرة

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