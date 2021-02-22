هذه مواجهات الرجاء وبركان في "كأس الكونفدرالية"

أوقعت قرعة مرحلة مجموعات “توتال كأس الكونفيدرالية لكرة القدم”، التي جرت اليوم الاثنين بالقاهرة، ممثلا كرة القدم المغربية، نهضة بركان والرجاء البيضاوي، على التوالي في المجموعتين الثانية والرابعة.

وهكذا سيلعب نهضة بركان، حامل اللقب، في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

وفي المجموعة الرابعة يلعب نادي الرجاء البيضاوي إلى جانب أندية بيراميدز المصري ونكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي.

وفي ما يلي نتائج عملية سحب القرعة:

المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أهلي بنغازي الليبي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني، نابسا ستارز الزامبي.

المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز و الصفاقسي التونسي، ساليتاس البوركينابي، جاراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، بيراميدز المصري، نكانا الزامبي، والفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى يوم 10 مارس المقبل.