هذه مواعيد "المركاتو" الشتوي واستئناف البطولة

أفصحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن مصير مجموعة من النقاط المتعلقة بالمنافسة المحلية، بما فيها موعد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية واستئناف منافسات البطولة الوطنية.

وحسب بلاغ نشره موقع الـ “FRMF”، فقد عقدت لجنة مشتركة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الخميس، اجتماعا، بمقر الجامعة، أفرز مجموعة من القرارات؛ من بينها فتح فترة الانتقالات الشتوية ابتداء 20 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبلين.

وتقرر خلال الاجتماع المذكور، أيضا، تحديد يوم 19 يناير المقبل آخر أجل لتسوية الوضعية المالية للفرق، تطبيقا لمقتضيات القرارات السابقة للجنة المراقبة والتدبير، من أجل تأهيل اللاعبين، على أن يتم اعتبار اللاعب الذي لم تسو وضعية فريقه مع لجنة المراقبة والتدبير حرا بداية من الـ20 من الشهر ذاته.

وفي ما يخص استئناف البطولة الاحترافية في قسمها الأول، فستتم موازاة مع نتائج المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقامة في الفترة ما بين 16 يناير و7 فبراير المقبلين، فيما ستستأنف منافسات بطولة القسم الوطني الثاني في 15 يناير المقبل.