هذه هي الخلفيات السياسية وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا

يرجح الدكتور سمير بنيس أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار المغرب تعليق تعامله مع السفارة الألمانية هو التقرير الأخير الصادر عن منظمة “Transparency International”، وهي منظمة ألمانية يوجد مقرها في برلين تتوفر على مكتب في الرباطـ.
ويضيف بنيس، في مقال جديد له، أن دعم الحكومة الألمانية يمثل 63 في المائة من التبرعات التي تحصل عليها هذه المنظمة، التي يعرف عنها أنها تمتنع عن نشر أي تقارير معادية لألمانيا، سواء تعلق الأمر بمسألة تبييض الأموال أو تقديم كبريات الشركات الألمانية لرشاوى لدول أجنبية من أجل الحصول على عقود مربحة وامتيازات اقتصادية وجبائية.
كما ينفي أن يكون السبب الرئيسي وراء القرار هو قيام إحدى الشخصيات الألمانية برفع علم الدولة الورقية للبوليساريو أمام برلمان إحدى الولايات الألمانية.
مزيدا من التفاصيل في مقال سمير بنيس التالي:
خلافا لما ذهبت إليه بعض الأقلام، لا أظن أن السبب الرئيسي وراء إعلان المغرب وقف تواصله وتعامله مع السفارة الألمانية والهيئات والمنظمات التابعة لها في المغرب هو قيام إحدى الشخصيات الألمانية برفع علم الدولة الورقية للبوليساريو أمام برلمان إحدى الولايات الألمانية. لو كان الأمر كذلك، لقام المغرب كل يوم بقطع علاقاته مع كل الدول التي يقوم فيها مسؤولون محليون أو أعضاء في برلماناتها المحلية أو الوطنية برفع أعلام البوليساريو أو مهاجمة المغرب. وفي إسبانيا لا يمر أي أسبوع دون قيام شخصيات تابعة لحكومات مختلف الجهات الإسبانية بالترويج لمواقف جد معادية للمغرب، كما تقدم دعماً ماديا كل سنة للبوليساريو.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بابلو إغليسياس، زعيم حزب بوديموس النائب الثاني للحكومة الإسبانية، بنشر عدد من التغريدات في شهر نوفمبر الماضي دعا فيها الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير لتمكين الصحراويين من إنشاء دولتهم المستقلة. هل هناك من موقف أكثر عداء للمغرب من هذا؟ نحن لسنا هنا أمام مسؤول محلي في إحدى المدن الألمانية قام برفع علم البوليساريو، بل أمام ثالث مسؤول في الحكومة الإسبانية يقول علانية إنه يدعم إنشاء دولة مستقلة في جنوب المغرب. كما أننا أمام مسؤول رفيع المستوى في حكومة أول شريك اقتصادي للمغرب. حينما نعلم الدور التاريخي لإسبانيا في ملف الصحراء والدعم الذي تحظى به البوليساريو من طرف فئات عريضة من الرأي العام الإسباني وكذا تأثير تلك المواقف على دول أمريكا اللاتينية، نستنتج جسامة تلك المواقف.
وعلى الرغم من كل ذلك، لم يقم المغرب باتخاذ أي إجراء علني أو إصدار أي بيان ضد إسبانيا، فلا هو قام بدعوة السفير الإسباني لديه لتقديم إيضاحات حول تصريحات إغليسياس ولا نشر أي بيان رسمي يدينه، بل اكتفى بالصمت وعمل على تمرير رسائل مبطنة إلى إسبانيا، أهمها تأجيل الاجتماع رفيع المستوى الذي كان مقرراً يوم 17 ديسمبر الماضي.
مواقف مثل التي عبر عنها إغليسياس تقوم العديد من الشخصيات الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية بالتعبير عنها بشكل روتيني، ولا يكترث لها المغرب، بل يعمل في صمت من أجل كسب دعم إضافي لموقفه.
الحالة الوحيدة التي أتصور أن تكون مسألة الصحراء هي السبب الرئيسي لقرار المغرب وقف معاملاته مع السفارة الألمانية، هي إذا ما قالت ألمانيا إنها ستدرس الاعتراف بجمهورية البوليساريو. وهنا علينا أن نتذكر حالة السويد في خريف 2015 حينما قال المغرب إنه سيتخذ إجراءات حازمة في حال اعترفت بتلك الجمهورية الوهمية، وقرر وقف بعض المشاريع السويدية مثل المركز التجاري لشركة إيكيا في الدار البيضاء. وسبق ذلك القرار اجتماع طارئ للحكومة مع ثمانية أحزاب قررت على إثره تحديد الخطوات التي ينبغي اتباعها. بعد ذلك الاجتماع، استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير السويدي لدى الرباط وعبرت له عن رفض المغرب لموقف دولته المعادي للوحدة الترابية للمملكة. بعد ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب قرر مقاطعة الشركات والمنتجات السويدية. وبفضل الحزم الذي أبان عنه المغرب، قررت السويد التراجع عن تلك الفكرة وأكدت التزامها بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
أحد الأسباب الرئيسية
في اعتقادي، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار المغرب تعليق تعامله مع السفارة الألمانية هو التقرير الأخير الصادر عن منظمة “Transparency International”، وهي منظمة ألمانية يوجد مقرها في برلين تتوفر على مكتب في الرباطـ. ويمثل دعم الحكومة الألمانية 63 في المائة من التبرعات التي تحصل عليها هذه المنظمة، التي يعرف عنها أنها تمتنع عن نشر أي تقارير معادية لألمانيا، سواء تعلق الأمر بمسألة تبييض الأموال أو تقديم كبريات الشركات الألمانية لرشاوى لدول أجنبية من أجل الحصول على عقود مربحة وامتيازات اقتصادية وجبائية.
وقد قدم التقرير الذي أصدرته هذه المنظمة صورة جد قاتمة عن حالة الفساد في الإدارة العمومية المغربية. كما انتقد بشدة الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لجائحة كورونا، مدعياً أنها تسببت في هشاشة أكبر في المجتمع المغربي وأدت إلى تفاقم الفقر واستشراء الفساد في كل مرافق الدولة. كما اتهم التقرير الدولة باستعمال التطبيق الذي خلقته لمراقبة تفشي فيروس كورونا من أجل التجسس على المغاربة. ولم تقدم المنظمة أي دليل على ذلك سوى رابط لأحد التقارير التي نشرها موقع “France 24” باللغة العربية.
لا أحد يجادل بأن الفساد الإداري يعتبر من بين أهم العوائق أمام تحقيق المغرب وغيره من الدول لأي قفزة نوعية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. ولكن أظن أن التوقيت الذي جاء فيه التقرير ومضمونه وإمعانه في عدم الإشادة بأي من الخطوات التي قام بها المغرب للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من تأثيرها الاقتصادي على الرغم من ضعف موارده الاقتصادية، أزعج الرباط بشكل كبير.
على غرار العديد من التقارير الصادرة عن منظمات تابعة للدول الغربية، لم يشر التقرير ولو بشكل وجيز إلى النجاح الذي حققه المغرب في الحصول على الملايين من حقن التلقيح ضد كورونا قبل العديد من الدول الأوروبية إلى درجة أن وسائل إعلام ألمانية تساءلت في الآونة الأخيرة عن السر وراء ذلك، هذا بالإضافة إلى تفوقه إلى حد ما في احتواء الوباء وتفادي سقوط عشرات الآلاف من الأرواح في وقت فقدت فيه دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا ما يزيد عن 100 ألف شخص، بينما وصل عدد الوفيات في ألمانيا إلى ما يزيد عن 70 ألفا.
أظن أن ما زاد في إزعاج المغرب هو أنه في الوقت الذي نشرت فيه المنظمة الألمانية المذكورة أعلاه تقريرها القاتم عن المملكة، فإنها لم تنشر أي تقرير عن الجزائر، علماً أن هذا البلد يوجد في حالة مزرية ووضعية الفساد فيه أسوأ من المغرب وتفاقمت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري بسبب التعامل الكارثي للنظام الجزائري مع فيروس كورونا.
ولعل خير دليل على ذلك، أنه في الوقت الذي قام فيه المغرب بتلقيح ما يزيد عن 3 ملايين شخص، فإن الجزائر، البلد الذي يمتلك ثروات طبيعية لا يمتلكها المغرب ويعتبر نظريا أغنى من المغرب، تعيش في حالة تخبط وتيهان ولم تقم بعد بإطلاق حملة التلقيح. كما أن النظام الجزائري استغل جائحة كورونا للالتفاف على الحراك الجزائري الذي يسعى للتخلص من النخبة العسكرية والسياسية التي نهبت أموال الشعب لما يزيد عن ستة عقود.
فريق العمل المالي الدولي: المغرب يعتبر ملاذا لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بالإضافة إلى تقرير “Transparency International”، فإن ما أزعج المغرب بشكل أكبر هو التقرير الأخير لفريق العمل المالي الدولي (Financial Action Task Force)، الذي وضع المغرب ضمن اللائحة السوداء في ما يتعلق بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ويوجد على رأس هذه المنظمة ألماني يدعى Marcus Pleyer، الذي لا يعمل فيها بصفته الشخصية، بل كممثل لألمانيا.
ويعتبر هذا التقرير ضربة لسمعة المغرب الذي يعتبر من بين الدول الأكثر شراسة في محاربة التطرف وتمويل الإرهاب. كما يشكل ضربة قوية للاقتصاد المغربي، وسيؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين بالاستثمار فيه، مما سيؤدي إلى إضعافه بشكل أكبر. وجاء هذا التقرير في أسوأ توقيت، في وقت يعاني فيه المغرب من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وسيكون في حاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب لإنعاش اقتصاده.
وفور نشر التقرير، انهالت عليه العديد من التعاليق التي شككت في نزاهته وفي عدم اعتماده على معطيات موضوعية دقيقة، وأكدت أنه مسيس ويسعى لخدمة أجندات معنية. فعلى سبيل المثال، نشر أحد الأمريكيين المختصين في هذا المجال تحليلاً على حسابه بموقع “LinkedIn” أكد فيه الطبيعة المسيسة لهذا التقرير. وإن ما يؤكد ذلك هو تغييب دول معروفة بأنها ملاذ لتبييض الأموال مثل لوكسمبورغ وسويسرا، وحتى ألمانيا نفسها التي أكدت العديد من التقارير أن قطاعها العقاري يعتبر ملاذا لتبييض الأموال.
وحتى نأخذ فكرة عن الطبيعة السياسية للتقرير الصادر عن فريق العمل المالي الدولي، فإن المغرب احتل الرتبة 72 في آخر تقرير صادر عن منظمة “Tax Justice Network” بخصوص مؤشر السرية الضريبية (Tax Secrecy Index)، في الوقت الذي احتلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الرتبة الثانية، وسويسرا الرتبة الثالثة، ولوكسمبورغ الرتبة الرابعة، وسنغافورة الرتبة الخامسة، وهولندا الرتبة الثامنة، وألمانيا الرتبة الرابعة عشرة، والجزائر الرتبة 23.
وعلى الرغم من ذلك، وضع تقرير فريق العمل المالي الدولي المغرب في لائحة سوداء تضم كلا من بربادوس، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، وجزر كايمان، وغانا، وجامايكا، وموريشيوس، وميانمار، ونيكاراغوا، وباكستان، وبنما، والسنغال، وسوريا، وأوغندا، واليمن وزيمبابوي.
ولعل السبب الرئيسي الذي يفسر عدم وضع الدول الغربية سالفة الذكر في تلك اللائحة على الرغم من سجلها السيء في مؤشر السرية الضريبية، هو أنها توجد من بين الدول الأعضاء في فريق العمل المالي الدولي، الذي يضم 37 دولة معظمها دول غربية أو لها وزن سياسي ومالي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى منظمة مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
ولو قرأنا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية مساء أمس بتمعن، سنرى أنه يشير إلى وقف التعامل والتواصل ليس فقط مع السفارة، بل كذلك مع هيئات التعاون الألمانية والمؤسسات التابعة لها. وهذه في حد ذاتها إشارة إلى وقف التعامل مع مكتب “Transparency International” في الرباط الذي يتبع للمنظمة الأم في ألمانيا، والتي تحصل على مساعدات مالية من الحكومة الألمانية، أو لأي كيان آخر شارك بشكل أو بآخر في إعداد التقرير الصادر عن فريق العمل المالي الدولي.
فلو تعلق الأمر بانزعاج المغرب من مواقف شخصية سياسية ألمانية من قضية الصحراء المغربية، لما قامت وزارة الخارجية بالتأكيد على وقف تعامل كل مؤسسات الدولة المغربية مع الهيئات التابعة للسفارة الألمانية، بل كانت ستنشر بياناً شديد اللهجة يشير بشكل واضح إلى قضية الصحراء، عوض الاكتفاء بالقول ” سوء فهم عميق” مع ألمانيا بشأن ما وصفته بأنه “قضايا حيوية بالنسبة للمغرب”. كما كانت ستستدعي السفير الألماني لدى الرباط لتقديم تفسيرات حول ذلك أو تدعو السفير المغربي لدى ألمانيا للتشاور. وهذا هو ما وقع في العديد من الحالات في السابق كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء.
كما أنه لو كان ملف الصحراء هو السبب الوحيد وراء انزعاج المغرب، لقام هذا الأخير بالتعبير عن ذلك قبل شهرين حينما انتقدت ألمانيا قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، ولتخذ خطوة مماثلة ضد العديد من الدول الأوروبية التي عبرت عن انزعاجها من ذلك القرار.
غياب الثقة بين المغرب وألمانيا
ينضاف تقرير ترانسبارنسي وتقرير مجموعة العمل المالية الدولية إلى مجموعة من الملفات التي أدت إلى خلق مناخ من التوجس وعدم الثقة بين المغرب وألمانيا. فقد جاء هذا التقرير في وقت يقوم فيه أحد المدانين في قضايا إرهاب سابقا بنشر فيديوهات يدعي فيها أنه خضع للتعذيب حينما كان في السجن بين 2010 و2017، ورفضت ألمانيا تسليمه للمغرب لأنه حاصل على الجنسية الألمانية.
أضف إلى ذلك انزعاج المغرب من عدم دعوته لحضور مؤتمر برلين في شهر يناير 2020، بينما وجهت ألمانيا الدعوة إلى الجزائر التي لم تلعب أي دور في العملية السياسية الليبية منذ 2015 حتى الآن، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب حاضناً لاتفاق الصخيرات. ونشرت في حينه وزارة الخارجية المغربية بياناً عبرت فيه عن استغرابها إقصاء المغرب من مؤتمر برلين، مؤكدة أنها “لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع”. ورد المغرب لألمانيا الصاع صاعين، حينما رفض وزير الخارجية، ناصر بوريطة، المشاركة في مؤتمر برلين 2 الذي انعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من محاولة ألمانيا تهميشه وتعويضه بالجزائر، إلا أن المغرب لعب دوراً رئيسياً في الملف من خلال تهيئة الظروف المواتية للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وآلية تولي المناصب السيادية وانتخاب السلطة التنفيذية التي تم انتخابها يوم 5 فبراير الماضي. ولعل خير دليل على ذلك، العدد الكبير من الاجتماعات التي استضافها المغرب منذ شهر سبتمبر الماضي لردم الهوة بين الفرقاء الليبيين.
يمكن القول إن التقريرين الصادرين عن منظمتي ترانسبارنسي وفريق العمل المالي الدولي هما القطرة التي أفاضت الكأس وأظهرت للمغرب أن علاقاته مع ألمانيا ليست على ما يرام وأن هناك جهات في هذا البلد تسعى للضغط عليه والنيل من سمعته الدولية. ومن ثم، جاء قرار وزارة الخارجية وقف تعاملاتها مع السفارة الألمانية وكل الهيئات التابعة لها في الرباط لتمرير رسالة واضحة إلى برلين لمطالبتها بمراجعة مواقفها وسياستها تجاه المغرب ومصالحه الاستراتيجية، بما في ذلك مسألة وحدته الترابية.
جميع دول الاتحاد الاوربي 28 لاتعترف بالسيادة المغربية على الصحراء حتى فرنسا التي تعمل على ابتزاز واستنزاف وحلب المغرب اكتر من 40 سنة لاتعترف بالسادة المغربية على الصحراء ادن لمادا التركيز فقط على المانيا
نحن المغاربة لن نسمح لاي كان مهما ارتفع قدره ان يمس بوحدتنا الترايية لانها من المقدسات التي نفديها بالروح قبل الدماء الزكية لا نسمح ولن نسمح لاي قوى ان تحاول اللعب فيما يتعلق بمملكتنا الحرة الشريفة حذاري ثم حذاري اننا كشعب لا يهاب الموت في سبيل الوطن كلنا قنابل موقوتة ضد اعداء الوطن
هذه هي الخلفيات السياسية وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا…..و تبون هو مول الفعلة…….
اردوكان تعامل بكل صرامة مع المانيا ,ويبقى الحامض النووي الالماني مازال يمتلك جينات نازية.
والله يا باباهم إلى خايفين منا
واش اللي تياكل البنان ما يخافوش منو؟؟
سالينا مع الجزائر عطينا لبابهم أراك لألمانيا ومن تم لجزر موريس.
حتى واحد ما يقد علينا فالعالم، عندنا الحقوق عندنا الصناعة عندنا الفلاحة عندنا سبيطارات…خاصنا غير إلهاء الشعب البناني
المغرب دولة عظمى . هكذا يريدون ان يصوروا لنا . صراحة احس ان التطبيع دخل على المغرب بالشؤم . و متشائم بقادم الايام .
للاسف المغرب ولا يدرب ويزعل
مبقيناش عارفين شنو واقع، المانيا ما ردات ما والو لحد الآن بإنفعالية وحنا بحال شي وليد صغير غي كنقزو
ها تقنين الحشيش، ها الاعتراف بالاحتلال كدولة، ها الدريب فمصداقية ديال دول بدون دلائل قاطعة ، الله يستو وصافي فين ماشين بهاد البلاد بخاد التصرفات الصبياني
عارف هسبريس مغتنشرش مشي مشكل قرا نتا السي المراجع
صراحة هناك رائحة جارة السوء في كل ما قيل… اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين..
هده أفعال الجزائر تعمل بكل شيء لتحطيم المغرب بلا السحر ينقلب على صاحبه ومن حفر حفرة لاخيه وقع فيها نتمنى من الله العلي القدير ان ياخد الحق منهم في القريب او البعيد انشاء الله نحن معكم والزمن طويل يا اعداء جيرانهم
يبدو ان المانيا تقوم بحرب بالوكالة على المغرب بواسطة منظماتها المشبوهة وعلى المغرب منع جميع الهيئات الاجنبيةلاالتي تسيء اليه
نعم التحليل لكن الرد يجب أن يكون أقوى وربما قاص على ما يتصوره الألمان وهو طرد هؤلاء
مصطلج “الأزمة” ليس وارد حسب التصاريح. ما فهمناه هو ان الإتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط علقت وليس مع الدولة الألمانية .
كيفما كانت الأسباب يجب ان يكون التعامل مع المانيا والإتحاد الأوروبي محترف ورزين وحكيم يحفظ مصالح المغرب.
لا مكان للإنفعال والتسرع والغضب السريع في مثل هذه القضايا.
العز والنصر الامبراطورية المغربية التي عادت من بعيد لتعيد للامبراطورية المغربية عزها ونصرها.
لا توجد دولة عربية تقدر على فعل ما فعل المغرب
ألمانيا والاتحاد الأوروبي يرجو أمريكا أن تدافع عنه ضد الصين وكل الأعداء
و المغرب كذلك يتعاقد مع أمريكا ضدكل الأعداء المحتملين
إذن المغرب وألمانيا والاتحاد الأوربي سواسية مادامو كلهم يحتاجون إلى أمريكا الدولة العظمى
فلماذا سأخاف من ديك رومي لايعرف سوى نفخ ريشه والظهور بأنه قوي
المغرب الجديد مغرب العز و أفتخر كثيرا بكوني مغربي
لقد جربت فرنسا معنا نفس الخطة فهزمناها شر هزيمة وجرب آخرون فهزمناهم والآن جاء دور ألمانيا لتراجع أوراقها مع المغرب
ديما المغرب التاريخ والحضارة المستمرة في الزمان والمكان
قد نمرض قد نضعف لكن لا نموت
لا أظن أيضاً أن السبب هو دعم الجماعة المسلحة الجزائرية في تندوف و أتمنى أن نغير إسم البوليزاريو إلى هذا الإسم من فضلكم… السبب أكبر من ذلك بكثير و هو أن ألمانيا أحست بالدعم الأمريكي و دعم يهود المغرب أينما كانو في العالم، هذا الشيء أزعجها لأنها على علم أن بعد هذا سيصبح المغرب سيد إفريقيا بامتياز…وآخرها كان خروج المغرب من القائمة الرمادية الأروبية للضرائب… ألمانيا لا تستطيع شيئاً ضد المغرب إلا بتقارير كاذبة و حتى إن كانت صادقة فلماذا لا تتحدث فيها عن الكل! و عن نفسها أولا…فالرشوة و الفساد يوجدان في البر و البحر
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. التحليل الأكثر واقعية هو ذلك الذي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا المتنوعة والمتداخلة فيما بينها ، انطلاقا من الملف الليبي والاحتجاج الألماني على الاعتراف الامريكي ومعاكسة ألمانيا للمصالح المغربية من داخل الاتحاد الأوروبي ضف إلى ذلك ما تفضل به الأستاذ صاحب المقال …..
هناك العديد من الامور تراكمت ليجعل المغرب يفقد صبره
لايعقل ان يسكت المغرب
تحليل موفق. هذا ما أسميه مقال تحليلي د بصاح، وخليونا من تخربيق د بنحمو والسليمي ف ميدي1.
Votre analyse n’est pas objective . Comment vous pouvez comparer le Maroc et un état de droit comme l’Allemagne au niveau de la corruption et autre….?
يجب على المغرب طرد كل المنظمات المشبوهة المتربعة على ترابه، بل مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، لأن كل المنظمات التي تعادي المغرب كلها ممولة من طرف الخراير.
وحتى اسبانيا يجب تربيتها. لا سكوت بعد الآن، لأن هذا الأسلوب جعل الهراوات تنزل على رؤوسنا، الواحدة تلو الأخرى.
آل تبون في الجزائر و منظمة الماسونية و محافلها في المانيا و الدول الغربية و الدول العربية ، الا في روسيا اغلق عليهم الابواب الرئيس فلاديمير بوتين. هذه لعبة الماكرين الخفية من وراء ستار منظمات دولية و جمعيات سرية.
كم هو المبلغ الذي يتحصل عليه
المغرب من التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بألمانيا .
ماهو المبلغ الذي يتحصل عليه المغرب من السياح الالمان. علما بأنهم أحسن السياح انفاقا.
الحرمان لمدة من التكنولوجيا الألمانية الرائدة وذات الجودة المتينة يعتبر خطوة كبيرة الى الوراء.
مادام المغرب ينتضر مساعدات مالية وعينية من المانيا ودول الخليج واليابان…فلا داعي ان ينشر غسيل هو ليس في صالحه…
لو كان لبورويطة الشجاعة لاستدعى سفيرته زهرى العلوي من برلين وقطع العلاقة نهائيا…
مخطط المغرب هو نفسه الدي استعنله مع السويد في استثمارات من قبيل ikea, الان مع المانيا نرى شركة Allianz.
نبقى في نضر المانيا كالبانيا…دولة متخلفة على جميع الاصعدة…نضرة بسيطة على مدننا تعطيك فكرة اننا نعيش في القرن 15…
حتى أقوى الدول إقتصاديا تضعف أمام المال ! الجزائر لها دخل في كل ذلك بداية من مصنع فولكسفاغن بوهران الجزائرية الذي لم يكن سوى غطاء للتملص من الضرائب بالحزائر حيث تأتي السيارات جاهزة لاينقصها سوى تركيب العجلات لتمنح لها صفة صنع بالجزائر فألمانيا تستغل الجزائر لإرضاء أجندتها التي هي تخريب المغرب داخليا وخارجيا ولا ننسى أين تلقى رئيس الجزائر تبون علاجه ! هناك أموال تضخ ليلا نهارا قصد تخريب المغرب نتمنى من الله أن يجعل كيد الكائدين في نحورهم والسلام عليكم
أتمنى أن يستفيد أصحاب القنوات التافهة من هدا المقال قبل أن ينشروا الأكاديب على المغرب والمغاربة.
الى التعليق الاول
و هل تعترف الدول الاوربية بالبوليزاريو و مع من يوقعون اتفاقية الصيد البحري و ما اسم سفير الجزاءر في المخيمات
يبدو بان العسكر لقحكم بلقاح كلخونا عوض كورونا
هدا هو المثل القائل عندنا ( في ركني و أعركني )
لا يخفى عنا جميعا ان مند بداية جائحة كورونا خرج رئيس الجزائر متجها إلى ألمانيا بحجة العلاج و مكت هناك ما شاء له إلى أن ضبط أمور مع العجوزة مركيل بتقديم لها هبات من الغاز و النفط عائداتها لو بيعت شعبه بأمس الحاجة لها كل هدا ليعرقل ما قامت به و تقوم به حكومة المملكة من إنعاش للإقتصاد من تاثره بجائحة كورونا و كدالك لمحاربته و تصديه الجائحة بدون مد يده لأي دولة كانت تنتظر منه دالك و خير دليل شراء صاحب الجلال ل 65 مليون جرعة لم تتوفر على ربععا ألمانيا نفسها و مما زاد بضغينة تبون هو اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء جملة و تفصيلا…فلا ننحني ما دمنا مغاربة و لن ننخ لأي أحد فقد ولى زمن التبعية لأي كان
وا تبون مشا برك تماك ايم و شهور عند ماماه انجيلا و تعالج تماك و خلا ماماه فرانسا اللي هي اقرب ليه فمن الواضح جدا رائحة المصالح النتنة و المكائد التي تحاك في الخفاء ضد المغرب . المهم القضية اعمق من ان تكون مشكلة الصحراء هي السبب في هده الازمة
أتمنى في المستقبل أن يكون.منصب رئيس الحكومة لشخص يتقن عدة لغات و ذكي جدا يعلم الله شحال ضحكات علينا ميركل منين جلسات مع العثماني….
مقال رائع، دقيق ومليء بالمعلومات
ان الأوان لفضح بعض الدول التي تتعامل مع المغرب باستعلاء ونفاق واضح…
يتبجحون دائما بحقوق الإنسان والديمقراطية، لكن لن يصدقهم إلا الأغبياء والسذج ، ينزعجون من أي تقدم أو تفوق أو استقلالية القرار ..
مؤتمر برلين
سفر تبون للعلاج هناك
تقارير تمس بسمعة المغرب
فين ماشيا هذ ألمانيا ؟؟؟
…
صاحب عدوك أكيد عدوك
البعض يعلق عن الصحراء المشكل ليس الصحراء بين المغرب والمانيا المشكل هو المنظمات التي يمولها الألمان لتشوه صورة المغرب لكي يهرب المستثمرين ونتمنى من الحكومة المغربية ان تطور التعليم والصحة والنهوض بالصناعة و معاقبة كل من سرق اموال الشعب للنهوض بالوطن حتى يتمنى الجزائري والموريطاني والاوروبي نفسه لن يكون مغربيا.
الآن اتضح لماذا إختار تبون ألمانيا من أجل علاج كورونا.
وماذا عن فضيحة فولكسفاكن الالمانية التلاعب في انبعاث غاز الكربون
رحم الله العبقري الحسن الثاني عندما قال ان المغرب كشجرة جذورها في أفريقيا واغصانها في أوروبا فالأوروبيين لا يمكن ان يستغنوا عن المغرب فهم في حاجة ماسة للتعاون الأمني والاقتصادي والبحري والزراعي والعنصر البشري ومع ذلك يريدون ان نركع لهم كاننا لا زلنا تحت الحماية لذلك بجب على الدولة ان توقفهم عن حدهم باتخاذها مواقف صارمة كما فعلت مع ألمانيا
نعم لتهدئة الوضع ولكن قبل ذلك يجب أن يبدأ الحوار. من أجل إزالة الغموض ومراجعة سلوككم فيما يتعلق بصحرائنا ، تسوية أسباب التحيز السياسي الذي يقوض حقوقنا في سلامتنا الإقليمية. يجب على الألمان قراءة تاريخ المغرب لمعرفة حدود المغرب وجغرافيته ، فالصحراء كانت مغربية قبل وبعد فتوحات الأندلس ويجب أن تكون الآن. على الرغم من مؤتمر برلين التاريخي حيث تم إبعاده بالقوة من طرف الدول ﻹستعمارية.
Oui pour calmer la situation, mais avant cela un dialogue doit débuter. afin de lever les ambiguïtés et réviser vos comportements À l’égard de notre Sahara, régler les causes de préjudice politique qui portent atteinte à nos droits dans notre intégrité territoriale. les Allemands devraient lire l’histoire du Maroc pour connaître les frontières et la géographie du Maroc, le Sahara avait été marocain avant et après les conquêtes de l’Andalousie et doit l’être maintenant. malgré la conférence de Berlin où il a été supprimé par force des pays colonialisme.
ثروة الشعب الجزائري المقهور توزع لحشد الدعم عصابات الجنرالات والبوليساريو والشعب يتفرج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الرئيس الجزائري تبون كانت مهمته في المانيا هو الاختلاء بميركل لتشويه سمعة المغرب هذا كل شيء باختصار
اموالهم فشلت مع امريكا فاتجهوا باموالهم ل ألمانيا
إذا كان سبب تعليق العلاقة مع ألمانيا هوتقرير transparency international التي تتوفر على مكتب بالرباط اضن يجب غلق المكتب وعدم السماح لمن يشتغل به بالمكوث بالمغرب اذا كانوا من جنسيات أجنبية .ربما أمور أخرى ادت للوصول إلى هذا القرار نتمنى أن يصدر بلاغ يوضح الأسباب للرأي العام ما دمنا في دولة الحق والقانون والحق في المعلومة .
للمغرب رجال وجنود الخفاء الدين يدافعون ليل نهار على المغرب ، لن تنال اوروبا من المغرب! مشكلهم اولا اقتصادى ! المغرب اخترق افريقيا اقتصاديا ودبلوماسيا.الدول الاروبية فقدت اسواق مالية فى قطاع الابناك والتامين والصناعة الكميائية والتغذية وترى المغرب على انه قوة اقتصادية قادمة لامحال عنه فى افريقيا ! فاوروبا تلعب على ازعاج المغرب لينسى الاقتصاد الافريقى ! يجب تحليل كل شيىء بطريقة اقتصادية ، فاوروبا لا تفكر بمنطق السياسة من اجل القيم لان لا قيام لهم ! بل همهم الوحيد هم اسواق افريقيا المعادن البترول والالماس !!!!! فالمغرب بزعامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله يتقدم على اوروبا في مجالات عديدة فى افريقيا فسياسته الحكيمة فتحت لنا اسواق عديدة ! و اد اظن ان اعداء المغرب لا يتأخرون في اعطاء امتيازات تجارية لاوروبا فهم يتناحرون اقتصاديا لاقصاء المغرب من افريقيا ! يجب النظر الى المشاكل من منضور اقتصادى ! ولكن المغاربة لهم بالمرصاد !!! نصر الله ملكنا الهمام وايده فسياسته حكيمة ورزينة وفقه الله ووفقنا لما فيه خير البلاد
إقسم بالله أن كل ما جاء في تقرير المنظمة الألمانية صحيح تماما و المغاربة على علم بذالك.
البوليس و الجوندارم فالباراجات كلهم دارو لباس و الباشا حتى هو ضرب يدو فرخص التنقل و المواطن يزداد فقرا …
على المغرب ان يستعمل كل أوراق الضغط من قبيل محاصرة الهجرة والمصالح الحيوية ضد اي دولة تمتنع او تراوغ او تشاكله بشأن قضية الوحدة الترابية بالصحراء المغربية وذلك بالزامهم جميعا بفتح قنصليات بالاقاليم الجنوبية واستثمار العلاقة القوية للمغرب بامريكا واسرائيل اللتان يعتبران حليفين اقوياء على الساحة الدولية اذا لم يعد هناك مجال لدبلوماسية تستعطف احدا للاعتراف المشروع باحقيتنا في صحراءنا بل يجب المقايضة من موقف قوة بما نمتلك من أوراق ضغط قوية على كل مشاكس ومراوغ