هذه وضعية الجلوس السليمة أثناء العمل المكتبي

هذه وضعية الجلوس السليمة أثناء العمل المكتبي
صورة: د.ب.أ
الخميس 4 فبراير 2021 - 03:48

قالت الرابطة الألمانية للتأمين على الموظفين إنه يمكن لموظفي العمل المكتبي تجنب متاعب الظهر والكتف والعنق أثناء العمل من خلال وضعية الجلوس السليمة.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي أن تشكل الأفخاذ والسيقان زاوية مقدارها 90 درجة، مع مراعاة أن تستقر الأقدام على الأرض تماما.

ومن المفيد أيضا وضع لوحة المفاتيح بحيث تبلغ المسافة بينها وبين حافة المكتب 10 إلى 15 سم، فبذلك تستقر الأيدي على المكتب بشكل مريح.

ومن الضروري أيضا ضبط الشاشة بحيث تكون منحنية لأسفل بحيث ينظر المرء إليها بنظرة موجهة لأسفل بعض الشيء، تماما كما هو الحال عند قراءة كتاب.

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