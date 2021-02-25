هزائم الانفصاليين بالصحراء تدفع رئيس الجزائر إلى استقبال زعيم "البوليساريو"

في خطوة تعكس استمرار دعم الجارة الشرقية لجبهة البوليساريو الانفصالية، استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر المرادية، زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي.
وكان الرئيس الجزائري أكد في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا، دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره”، بتعبيره.
وهذا أول لقاء رسمي يجمع الرئيس الجزائري بزعيم البوليساريو، بعد الخسارة المدوية التي منيت بها ميليشيات الجبهة في منطقة الكركرات الحدودية وفشل أطروحة “الحرب الوهمية”.
وكشف زعيم البوليساريو، في تصريح صحافي، أنه تناول مع الرئيس الجزائري تطورات ملف الصحراء المغربية واستمرار إطلاق النار بعد أحداث الكركرات، مضيفا أن الميليشيات المسلحة “ستواصل الكفاح المسلح من أجل الحصول على حقها في الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.
وشكر زعيم البوليساريو “نظام العسكر” على دعمه المتواصل لمطالب الانفصاليين، وقال إن اللقاء مع تبون “كان لقاء مثمرا وأخويا”، شاكرا “للجزائر ورئيسها وشعبها وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي”، بتعبيره.
وكان عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، نبه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى موضوع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن أسفه لـ”كون تحلل البوليساريو من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة البوليساريو”.
وفي هذا الصدد، توقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما “تعدد المهرجانات الخطابية التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة البوليساريو والسكان الصحراويين الوحدويين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات”.
وسجل سفير المغرب أن “استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها، ضدا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة، هي البوليساريو، يخلق غياب إطار قانوني محدد ينظم حقوق والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية، الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
Comment faire entendre raison, à des sourds, muets et aveugles?? Le régime algérien est ainsi fait, il a inventé depuis 46 ans un mensonge, et il y croit dur comme fer, sans jamais se donner la peine, de voir la vérité en face. Ce régime, est tellement englué dans ses contradictions, qu’il ne sait plus comment se dépêtrer de la situation oû il s’est.
من دكته فرنسا لمدة 130 يلزمه ألف عام لكي ينهض من السبات العميق. الجزائر شبه دولة بدون هوية ظهرت سنة 1965 لذلك لا يجب الاهتمام بهذا البلد المغمور على الساحة الدولية. يجب على المغرب دعم الحراك الجزائري للإطاحة بالعسكر الجزائري المتخلف.
لله في خلقه شؤون… رجل يحتضر يستقبل رجل ميت…. حلل وناقش درجة الاستهانة بشعب يعاني من الغبن
مساكن الشوارف راهم يتوادعو ما بقا مايديرو حيث المسلسل في اخر حلقة
الجزائر دولة الوحيدة.التي تدعم البولوزاريو ماديا واعلاميا وسياسبيا وبالسلاح في وضوح النهار و لا تكفي ءالك ومع ءالك المغرب مازال مع علاقته مع النظام الجزائر اقتصاديا.ودبلوماسيا.
تمسك غريق بغريق وفاقد الشيء لا يعطيه، دولتان في دولة واحدة ورئيسين لدولة واحدة هادا لا يوجد الا عند دولة كبرانات فرنسا بنو خرخر
تمسك غريق بغريق. مال النفط و الغاز الدي كان يقوي الطرفين اصبح لا يكفي حتى لتسيير وزارة او اتنتين. ننتضر انتهاء احتياطاتهم في الربع الاخير من السنة لنرى كيف سيكون الانهيار
تشبت غريق بغريق !!!!! الصحراويين يعيشون احسن من الكثير من الشعب الجزائري لن يتحقق مبتغاهم مهما حاولوا .
اللهم ارزق لاخواننا وجيراننا ما يتمناوا لنا خيرا كان او شرا
سبحان الله صورة معبرة، هاد جوج فاشلين وجارين معاهم امة ديال الناس، غرضهم العصا في رويضة، الصحراء مغربية رغم انفهم .
THIS US REALLY A GREAT JOKE. ALGERIA IS COMPLETLY SUNK IN INNER PROBLEMS AND STILL SUPPORTING TERRORISTS AT THE EXPENSE OF ALGERIANS’ WEALTH. TO HELL M. VAGINA AND THE PUPPET BESIDE HIM
صدق من قال …….الطيور على اشكالها تقع …
بئس الجار السوء، الغل والحقد والكراهية طبعكم يا عسكر الجزائر
ملايين الدولات التي صرف مؤخرا على بعض اعضاء الكونجرس الامريكي قد دهبت سدى بعدما رفض الرئيس الامريكي بايدن التراجع عن اعتراف امريكا بالصحراء المغربية،،
منذ سنة 75 من القرن الماضي وكابرانات فرنسا يبددون اموال الشعب الجزائري على عصابة البوليزاريو بدون اية نتيجة،،
تمسك غريق بغريق رئيس معين من طرف العصابة المافيوزية يلتقي مع رئيس جمهورية البوليزاريو الفضائية
الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه. موتوا بغيظكم يا حكام الجزائر.
وهاد ولاد….. مابغاوش أيحشمو
والله العظيم إلا باز للشعب الجزائري معا هاد الجنيرلات لمكلخين.
هدا شيئ غريب
ما بني على باطل فهو باطل والإتكاء على حائط مائل آيل للسقوط فمصيره السقوط لا محالة
في عز الازمة في الجزائر من عدة نواحي اقتصاديا سياسيا وحتى شعبيا فيما يثمتل في الحراك الشعبي. جارة السؤ غير مبالية لكل هذا. كل مايهمها هو البوليزاريو وتشتيت أنظار الشعب على كل المشاكل الداخلية.
نهاية هذه اللعبة الجزائري .وهنيئا للدبلوماسية المغربية..نحن في صحرائنا..وماضون في قطار التنمية.
نتمنى من الحكومة الجزائرية ان تتعامل مع شعب القبائل بنفس المبدأ ، حق تقرير المصير لهم وللطوارق .. واذا كان يقول ان الصحراء آخر مستعمرة في افريقيا ماذا يمكن ان يقول عن سبتة ومليلية ؟ هل يقول انهما اسبانيتان وليستا مستعمرتان ؟
ثم لماذا لا يعامل انفصال الباسك عن الاسبان مثل دعمه للصحراء ؟ بل ويؤكد عن وحدة اسبانيا ؟؟ اسئلة كثيرة حول نفاق هذا النظام ، واقول للصحراويين ، يدعم انفصالكم ليس لسواد عيونكم او حبا فيكم ، والسلام
صورة تجمع رءيس فاقد للشرعية ومرفوض من شعبه بعميل للمخابرات الجزائرية وكابرانات ماما فرنسا
توقف قطار الزمن لدى جارة السوء
يبدو أن هذا الرئيس تهمه مصالح الانفصاليين أكثر ما يهمه شعبه الذي يخرج كل جمعة طالبا العيش الكريم. و حقه في ثروة ألغاز و النطف. تمسك غريق بفريق. صدق الراحل الحسن الثاني حينما قال : نحن لا نريد من العالم أن يعترف بمغربية الصحراء. فنحن في صحراءنا . بل نحن نريد من العالم أن يعرف من هم الجيران الدي حشرنا الله بجانبهم.
مجرد لقاء بين اب وربيبه من أجل المواساة. اب لا يستطيع الهش او النش.
عن أي شعب جزائري يتحدث “الرخيص” إبراهيم..الشعب الجزائري اصبح يعي أن البوليساريو ما هي إلا ذريعة حكام الجزائر للاستمرار في استنزاف خيراته و وسيلة لإضفاء شرعية مفقودة على نظامهم المنتهية صلاحيته
الدعاء لهم بالشفاء وان يهديهم …انهم مرضى القلوب اصيبوا بمرض اسمه المغرب اهتموا بشعبكم فعلا من قال حار السوء
il lui a prêté son costume pour prendre cette photo, a le polikhario
لا تغيير في سياستنا اتجاه المغرب و سيبقى الوضع كما هو،(كلام الناطق الرسمي باسم الادارة الامريكية الحديدة)سالينا
وا السي تبون و سير قلب للشعب ديالك على اللقاح . و بقا تابع المغرب انت و دوك الجنرالات اللي صغير فيهم عندو 85 عام . الصحراء المغربية راه داوها راه داوها و فيقوا راه احنا في القرن الواحد والعشرين و نتا باقي عايش في العصر الحجري . الله يرد بيكم و خلاص
كلاهما يثير الشفقة .وكما يقول المثل :وافق شن طبقة
وادي زم الشهيدة:
البوليزاريو مجرد سلاح كأي سلاح آخر أو أداة أو دمية تحركها الجزائر, هذه الدمية الميتة بدون روح أنفقت عليها الجزائر ما يقرب من 500 مليار دولار خلال 45 سنة لتبقى تحت التنفس الإصطناعي شأنها شأن رؤساء الجزائر والغاية تقسيم المغرب, فالمواجهة مع الفاعل الحقيقي والوحيد الجنرالات الحركيين أعداء الشعب الجزائري والمنطقة المغاربية برمتها, والهزيمة هزيمة الجنرالات الحركيين الحالمين بتنفيذ مشروع الإنقلابي المقبور بومدين مؤسس الدولة العسكرية الدموية.
دوله داخل دوله ولها سفاره داخل نفسها هههههههههه
بزعطة عليهم بجوج.الجزائر لم يعد لها شغل سوى هذه الأفاعيل المقيثة . وكأن الأمر يعنيها بشكل مباشر.
اهتم بشعبك وشؤونك وكون عقلانية بعض الشيئ.التاريخ يسجل …القطار يسير …
المحكوما الجزائرية ومعها المنفصلين تريد إدخال أوروبا في متاهات الاتحاد الأوروبي
الحزاءر ستحصل على النار تحرقها وليس الصحراء الجميلة برمالها الذهبية هي لنا ياعسكر الستالينيين موتو بغيكم فالمغرب ان يقدم لكم حبة واحدة من صحراءه
الصحراء جنة المغرب والشعب الحزاءري الشقيق سيطردكم من الحكم ياتبون
اذن الحمد لله لن تفتح الحدود ويجب قطع كل وساءل الاتصال مع العسكر القاسى في الحزاءر
عاشت الولاية المتحدة ، والشعب اليهودي المغربي
في اسراءيل سندافع عن الصحراء الى ان يغنى الكون