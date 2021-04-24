هزة أرضية بقوة 3,5 درجات في إقليم الدريوش

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم السبت في إقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض جماعة بودينار وقعت على الساعة التاسعة و33 دقيقة و12 ثانية (توقيت غرينيتش).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 24 كلم، عند التقاء خط العرض 35.495 درجة شمالا وخط الطول 3.548 درجة غربا.
انتظروا الأسوأ! ستتركون كل شيء لله. لاشيء سيدوم. يهديكم الله ويصلح بالكم.
نسأل الله اللطف وألا يهلك عباده وأن يرحمنا
قاليك لا حيلة امع الله .قالوا ليهم دخلوا لديوركم او حتا واحد ما يخرج باش الى اضرب الزلزال كولشي ايموت ما زال لكان الناس خارجين كاين اللي غادي ايموتوا كاين اللي غادي ينجا .في العراق امشات الناس لسبيطار تتداوى شعلات العافية ماتوا 30 الله يرحمهم او مازال البحث جاري عن المفقودين .كل هادشي راها اشارات لاولي الالباب او ما زال ما ابغاوش ايفهموا ان الاعمار بيد الله .هاذي المرة الثانية اللي الارض كتهز فيها ما كاين حتا صيمانة هاذي غير ول البارح الصويرة امشات او جات .رغم انني لست من المتدينين او المواضبين على الصلاة إلا أنني كنت اشعر بالامان عندما كان الناس يصلون صلات التراويح والقران يصدح في المساجد .الله يلطف بينا او كان .