هزة أرضية بقوة 3.5 درجات في سيدي قاسم

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات في سيدي قاسم
صورة: أرشيف
الإثنين 22 مارس 2021 - 14:42

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر، اليوم الاثنين بإقليم سيدي قاسم.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، وقعت على الساعة الواحدة زوالا و11 دقيقة و14 ثانية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 34.559 درجة شمالا وخط الطول 5.613 درجة غربا.

إقليم سيدي قاسم الإنذار الزلزالي المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدو المغربي
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:45

    من علامات الساعة كثرة الزلازل.. الله يحفظنا

    1
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  • مواطن
    الإثنين 22 مارس 2021 - 14:59

    اللهم احفض بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين من الزلازل والفيضنات والبراكن والأوبئة يارب العالمين انك على كل شيء قدير.

    7
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