هزة أرضية بقوة 3,6 درجات في اشتوكة آيت باها

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات في اشتوكة آيت باها
صورة: أرشيف
الخميس 18 فبراير 2021 - 10:28

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات على سلم “ريشتر”، اليوم الخميس، بإقليم اشتوكة آيت باها.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل سيدي بيبي، ضمن الإقليم نفسه.

وأضاف المصدر أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالا وخط الطول 9.777 درجة غربا.

اشتوكة آيت باها الإنذار الزلزالي المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

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  • أبو خلود
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:41

    يستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة ، وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ) رواه مسلم ” 

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  • نورالدين المعتدل
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:53

    نسأل الله اللطف لعباده وأنا منهم ولا الرد لقضاءه، نحن عبادك الضعفاء لا حول ولا قوة لنا الا بك يا الله ،اللهم نجنا الفتن والكوارث ما ظهر منها وما بطن ،إنك سميع بصير عليم ولك الأسماء الحسنى نتضرع بها إليك لتقينا ،وتنزل من رحماتك التي لا تحصى ولا تنفذ، إنك الرحمان الرحيم.

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