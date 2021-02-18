هزة أرضية بقوة 3,6 درجات في اشتوكة آيت باها

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات على سلم “ريشتر”، اليوم الخميس، بإقليم اشتوكة آيت باها.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل سيدي بيبي، ضمن الإقليم نفسه.

وأضاف المصدر أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالا وخط الطول 9.777 درجة غربا.