هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش
صورة: أرشيف
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 14:03

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأربعاء، في إقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش ووقعت على الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة و53 ثانية؛ بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 15 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.429 درجة شمالا وخط الطول 3.552 درجة غربا.

المعهد الوطني للجيوفيزياء منطقة الرّيف هزة أرضية

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