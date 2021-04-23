هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في سواحل الصويرة‎

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، في عرض سواحل الصويرة.
وأوردت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة، وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا و59 دقيقة و24 ثانية (توقيت غرينيتش).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا.
اللهم رحمتك نرجو يارحيم الله احد الباس ويلطف بنا ومايحافينا بما فعل السفهاء منا وهو القادر على ذالك
4.4 هزة قوية خلقت موجة من الرعب لساكنة مدن مجاورة ياربي تلطف
لقد احسست بها في أسفي على 3 صباحا ودامت اقل من ثاتية. الله يلطف بنا وبجميع المؤمنين الصالحين .امين يا رب العالمين.
4.4 درجة على سلم ريختر لا تشكل خطرا كبيرا، لكن لماذا العلع ؟
j ai resentie une secousse a 03.03 du matin a casa oulfa. mes enfants ont. aussi ressentis ce fait .d une dure de a peu pres 2 secondes
في حدود الساعة الثالثة صباح قمت مفزوعا احسست بتحرك السرير و تحركت خامية البيت . الحمد لله على السلامة اللهم جنبنا المصائب و لطف بنا يارب
اللهم لطفك يا رب العالمين.
اللهم احفظ الجميع.