هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في سواحل الصويرة‎

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في سواحل الصويرة‎
صورة: أرشيف
الجمعة 23 أبريل 2021 - 13:20

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الجمعة، في عرض سواحل الصويرة.

وأوردت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل الصويرة، وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا و59 دقيقة و24 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا.

الإنذار الزلزالي المعهد الوطني للجيوفيزياء سواحل الصويرة هزة أرضية

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‫تعليقات الزوار

7
  • لطفك خالقي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 13:47

    اللهم رحمتك نرجو يارحيم الله احد الباس ويلطف بنا ومايحافينا بما فعل السفهاء منا وهو القادر على ذالك

    24
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  • وسيم
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 13:55

    4.4 هزة قوية خلقت موجة من الرعب لساكنة مدن مجاورة ياربي تلطف

    12
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  • لحسن
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 14:03

    لقد احسست بها في أسفي على 3 صباحا ودامت اقل من ثاتية. الله يلطف بنا وبجميع المؤمنين الصالحين .امين يا رب العالمين.

    13
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  • لماذا العلع.
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 14:26

    4.4 درجة على سلم ريختر لا تشكل خطرا كبيرا، لكن لماذا العلع ؟

    0
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  • alaoui said
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 14:29

    j ai resentie une secousse a 03.03 du matin a casa oulfa. mes enfants ont. aussi ressentis ce fait .d une dure de a peu pres 2 secondes

    0
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  • من اسفي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 14:30

    في حدود الساعة الثالثة صباح قمت مفزوعا احسست بتحرك السرير و تحركت خامية البيت . الحمد لله على السلامة اللهم جنبنا المصائب و لطف بنا يارب

    0
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  • محمد المغربي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 14:50

    اللهم لطفك يا رب العالمين.
    اللهم احفظ الجميع.

    0
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