هزة أرضية بقوة 4,3 درجات في منطقة الريف

عاش ساكنة مدينتي الحسيمة والناظور والنواحي مساء السبت، إضافة إلى المتواجدين في ثغر مليلية المحتل، حالة من الهلع إثر هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على سلم ريشتر.
وأكد عدد كبير من سكان تلك المناطق شعورهم بالهزة القوية، حيث أكد بعضهم، ضمن كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جدران المنازل تحركت بطريقة عنيفة حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق ليلا.
وفي هذا الصدد، علق أحدهم “هزة عنيفة تضرب سواحل الريف، نسأل الله السلامة”، فيما كتب آخر “شعرنا باهتزاز بعض الأواني في المنزل مما اضطرنا إلى الخروج إلى الشارع”.
وانتهز البعض الفرصة للمطالبة بالسماح للساكنة للخروج من المنازل خارج قيود حالة الطوارئ المفروضة على خلفية إجراءات الحجر الصحي، تحسبا لأية هزة أرضية عنيفة في أية لحظة.
وأبدى آخرون تخوفهم من عودة سيناريو الزلازل في المنطقة خاصة وأنه سجلت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الهزات الخفيفة على مستوى سواحل الريف خاصة بإقليم الدريوش والمناطق المجاورة.
ووفق معلومات الرصد التقني فإن مصدر الهزة الأرضية كان على عمق كيلومترين من سطح الأرض، وقد تم الشعور بها في مدن عديدة بجنوب إسبانيا وثغر جبل طارق.
بفضل الحجر الصحي الليلي فمدينة الناظور خالية من اصوات السيارات واصوات الباعة وخالية من كل صداع فلو كانت هنا هزة لسمعتها ولخرج الناس من بيوتهم على الاقل.
اللهم احفظ أهلنا بالريف. هذه هي الهزة الأرضية الخامسة خلال الأسبوعين الماضيين، و كل مرة تزداد قوة. يجب على الأجهزة المختصة أن تكون على أتم الاستعداد للتدخل الفوري عند الحاجة. اللهم احفظ بلدنا و إخوتنا المغاربة حيثما كانوا.
حفظ الله منطقة الريف وأهلها الكرماء
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.
اللهم احفظ عبادك في هذا الشهر العظيم
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين الستر من أفضل نعم الرحمان لأن الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا برحمة الله
المعروف أن ناظور والحسيمة والمناطق المجاورة هي بوئرة لزلازل كما تتبعها أكدير ونواحيها هذا ليس بغريب
اللهم نسألك اللطف في قضاءك وليس الرد له
الهزة الارضية كانت بقوة 3.9 على سلم ريختير وليس 4.3 كما ذكرتم في المقال ولاادري من اين اتيتم بتلك المعلومة .
الموقع الاسباني المتخصص في رصد الزلازل وهو مشهود له بالدقة ذكر ان قوة الزلزال كانت 3.6 بالضبط
للذين يفهمون كل شيء ويعلقون على كل شيء اقتصر على نقل هذه الفقرة من مقال قيم عن موقع الجزيرة نيت حول الزلازل كظاهرة جيولوجية معروفة في المغرب بحكم موقعه في ملتقى صفيحتين قاريتين:
“إن وجود المغرب في بؤرة جيولوجية مفصلية لصفيحتين هما الأفريقية والأوروآسيوية تجعله بالضرورة في مركز الاهتزازات الناجمة عن تقارب هذه الصفائح المتحركة. ويؤكد الخبير الفرنسي بالمعهد الوطني لمراقبة الزلازل بستراسبورغ (شرق فرنسا) ميشيل كريني هذا المعطى بكون المنطقة المغاربية في مجملها تحتضن 90% من النشاط الزلزالي الذي يعرفه العالم كل سنة.”
لفهم بعض جوانب هذه الظاهرة نبحث في موضوع “تكتونية الصفائح” ونسأل الله أن يزيدنا علما ويحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم.
الله أكبر الله أكبر
نعم صدقتم القول هزة قوية بالناظور.
لقد توقفت أنامي عن إتمام إنجاز فرض محروس كنت بصدد كتابته على الحاسوب، حينما شعرت بالكرسي يتحرك من تحتي.
اللهم احفظنا يارب فنحن عبادك ضعفاء واحفظ يارب جميع المسلمين في بقاع المعمور من كل شر.
الهزة كانت قوية بالفعل و أحسسنا بها في مدينة بني انصار و بلغت قوتها 4 فاصلة 1 حسب موقع متخصص و ليس 3 فاصلة 6 فهناك تحديث مستمر في الموقع، و من لم يحس بها ربما كان فاقدا للوعي هههههههه
الهزة كانت قوية نوعا ما أعادت إلى ذاكرتي زلزال سنة 2016 وتخوفي من ان يكون القادم أسوأ.اللهم استرنا من الآفات في هذا الشهر الكريم