هزة أرضية بقوة 4,3 درجات في منطقة الريف

عاش ساكنة مدينتي الحسيمة والناظور والنواحي مساء السبت، إضافة إلى المتواجدين في ثغر مليلية المحتل، حالة من الهلع إثر هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على سلم ريشتر.

وأكد عدد كبير من سكان تلك المناطق شعورهم بالهزة القوية، حيث أكد بعضهم، ضمن كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جدران المنازل تحركت بطريقة عنيفة حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق ليلا.

وفي هذا الصدد، علق أحدهم “هزة عنيفة تضرب سواحل الريف، نسأل الله السلامة”، فيما كتب آخر “شعرنا باهتزاز بعض الأواني في المنزل مما اضطرنا إلى الخروج إلى الشارع”.

وانتهز البعض الفرصة للمطالبة بالسماح للساكنة للخروج من المنازل خارج قيود حالة الطوارئ المفروضة على خلفية إجراءات الحجر الصحي، تحسبا لأية هزة أرضية عنيفة في أية لحظة.

وأبدى آخرون تخوفهم من عودة سيناريو الزلازل في المنطقة خاصة وأنه سجلت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الهزات الخفيفة على مستوى سواحل الريف خاصة بإقليم الدريوش والمناطق المجاورة.

ووفق معلومات الرصد التقني فإن مصدر الهزة الأرضية كان على عمق كيلومترين من سطح الأرض، وقد تم الشعور بها في مدن عديدة بجنوب إسبانيا وثغر جبل طارق.