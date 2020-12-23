هشاشة العظام تهاجم مرضى السكري!

قالت الجمعية النمساوية لأيض العظام والمعادن إن خطر الإصابة بهشاشة العظام يرتفع لدى مرضى السكري بصفة خاصة.

وللحماية من هذا الخطر تنصح الجمعية مريض السكري بإمداد جسمه بفيتامين “د”؛ حيث يحفز الفيتامين عملية بناء خلايا عظمية جديدة من ناحية، ويساعد العظام على الاحتفاظ بالكالسيوم بصورة أفضل من ناحية أخرى.

وتتمثل مصادر فيتامين “د” في منتجات الألبان والأفوكادو والأسماك البحرية. كما أن الجسم يمكنه إنتاج فيتامين “د” بنفسه عند التعرض لأشعة الشمس كثيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ممارسة الرياضات، التي تعمل على تدعيم التوازن، مثل البيلاتس، وذلك من أجل تجنب التعرض للسقوط، الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لمرضى هشاشة العظام.