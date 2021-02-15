هشام الصغير خارج "الأصالة والمعاصرة" بوجدة

قامت اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، بإبعاد هشام الصغير، رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، عن الترشح بلون “الجرار” في الانتخابات المقبلة، وذلك لـ”مخالفته ضوابط الحزب”.

وذكرت مصادر هسبريس أن الصغير تسبب في أزمة تنظيمية داخل حزب “البام” على مستوى عمالة وجدة أنجاد، وهو ما جعل اللجنة المكلفة بالانتخابات تتخذ قرار إبعاده عن الترشح باسم التنظيم خلال الانتخابات المقبلة.

هشام الصغير قال في تصريح لهسبريس ردا على قرار الإبعاد: “أنا من قرر ذلك، لأنني اكتفيت من ظلم بعض الأشخاص على صعيد الجهة الشرقية”، مشددا على أنه سيواصل العمل لخدمة الجهة والوطن.

من جهتها، عملت اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة على تغطية مختلف أقاليم جهة الشرق بنسبة بلغت حوالي 90 في المائة، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.