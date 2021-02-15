هشام الصغير خارج "الأصالة والمعاصرة" بوجدة

قامت اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، بإبعاد هشام الصغير، رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، عن الترشح بلون “الجرار” في الانتخابات المقبلة، وذلك لـ”مخالفته ضوابط الحزب”.
وذكرت مصادر هسبريس أن الصغير تسبب في أزمة تنظيمية داخل حزب “البام” على مستوى عمالة وجدة أنجاد، وهو ما جعل اللجنة المكلفة بالانتخابات تتخذ قرار إبعاده عن الترشح باسم التنظيم خلال الانتخابات المقبلة.
هشام الصغير قال في تصريح لهسبريس ردا على قرار الإبعاد: “أنا من قرر ذلك، لأنني اكتفيت من ظلم بعض الأشخاص على صعيد الجهة الشرقية”، مشددا على أنه سيواصل العمل لخدمة الجهة والوطن.
من جهتها، عملت اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة على تغطية مختلف أقاليم جهة الشرق بنسبة بلغت حوالي 90 في المائة، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
حزب الكوكوت الذي جاء سريعا بفضل الدعم سيعود سريعا الى الأرشيف ولن تقوم له قائمة بعد أن يعود كل من جلب إليه الى قواعده
شهادة حق، في نظري الشخصي ان الحزب لم يخطء في قراره هذا،وهذا الاخ هشام لم يخدم ولن يخدم للمواطن ولا الوطن، هذا النوع من( المسؤولين) يخدمو مصالحهم الشخصية لا اكثر.
و حتى رئيس الحزب على مستوى الجهة الطاوس .. خرج من الحزب في اتجاه الميزان .. انه موسم الرحال .
فترة ما بعد المصادقة على نموذج تنموي جديد للفترة 2021/2035 تتطلب خبرات وكفاءات عالية في تدبير الملفات الوازنة والإبداع في إيجاد وتطبيق علاجات للأزمات الراهنة والمستقبلية.
أنا شخصيا لا أنتمي لأي حزب سياسي ولكن مصمم العزم التوجه إلى صناديق الإنتخاب لأصوت على الهيئة السياسية الأكثر إستقطابا لليهود. تجارب مهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية، طيلة أكثر من 4 عقود، جعلتني مقتنع بجدية اليهودي في الإبداع والتخطيط والتطبيق بأقل كلفة مالية إجمالية ممكنة وفي بيئة سليمة خالية من الظلم في حق الموارد البشرية. لن أصوت في حال عدم مشاركة أكثر من 40 مترشح يهودي على الصعيد الوطني.
إلى الأخ كمال المغترب راه ماشي غير هو هوما كاملين كيقلبو غير على مصلحتهم الخاصة منذ 1956 و منين تسمع خدمة الوطن والمواطن عرف باللي الوطن كيقصد بها راسو و المواطن الأهل ديالو.