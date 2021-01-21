هكذا تحاربين تجاعيد اليد

أوردت مجلة “Instyle” أن التجاعيد سرعان ما تظهر على اليدين؛ نظرا لأن بشرة اليدين رقيقة وحساسة للغاية، فضلا عن أنها أكثر عُرضة لعوامل الإجهاد مثل أشعة الشمس وغسل الصحون وما شابه.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة التجاعيد من خلال العناية الجيدة باليدين، وذلك بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة مضادة للشيخوخة مثل فيتامين E، الذي يعمل على تجديد البشرة وترطيبها.

وباعتباره مضادا للأكسدة يحارب فيتامين E ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

كما تساعد خلاصة الطحالب الدقيقة على تجدد البشرة، في حين يعمل زيت الجوجوبا على تحسين مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

ومن المهم أيضا أن يوفر مستحضر العناية حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي تعجل أيضا بظهور التجاعيد.