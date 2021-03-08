النساء والرجال جنباً إلى جنب في مجموعة "أكسيال"

النساء والرجال جنباً إلى جنب في مجموعة "أكسيال"
صورة: هسبريس
الإثنين 8 مارس 2021 - 23:05

تعمل النساء في مجموعة “Axial Facilities”، المتعددة الخدمات، جنباً إلى جنب مع الرجال دون تمييز أو تفرقة، وهو أمر يتجلى في تحمل المرأة مسؤوليات مهمة.

فاطمة جوامع هي إحدى علامات نجاح المرأة في هذه الشركة، التي تقدم خدمات متعددة من بينها النظافة والأمن، بحيث تشرف على فريق النظافة في المركز التجاري “ميغا مول”.

وتحس فاطمة بالفخر كثيراً في هذا المنصب، وتقول: “كوني امرأة وأشغل مهمة رئيسة فريق لا أجد صعوبات قط، لقد تقبلني الفريق بأكمله”.

ولا تقف هذه المرأة المغربية مكتوفة الأيدي لأنها رئيسة فريق، بل تقوم من حين لآخر بالعمل إلى جانب أعضاء الفريق كلما كان العمل كثيراً.

الاحترام المتبادل والعمل كفريق هو سر نجاح فاطمة في عملها، وتؤكد قائلة: “لا فرق بين الرجل والمرأة، يمكن للمرأة أن تقوم بأي دور”.

وفي نظر فاطمة، فإن المرأة المغربية “قوية وتكافح ولا تنهزم، وهي قدوة للمجتمع المغربية، وحين تكون مصرة تنجح فيما تصبو إليه”.

أكسيال المركز التجاري "ميغا مول" النظافة والأمن علامات نجاح المرأة

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