الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يقيّد أشغال مجلس الأمن الدولي

الموعد الدّولي الوحيد الذي تراهن عليه “البوليساريو” والجزائر لإحراجِ الرباط بمطلب “الانفصال” مرّ “باهتاً”، ولم يغيّر من الوضع السّياسي والجيوراستراتيجي في الصّحراء شيئاً؛ فلم تحمل أشغال مجلس الأمن الدّولي، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، أيّ جديد في ما يخصّ الوضع في المنطقة. كما لم يتم الإشارة إلى أيّة تجاوزات أو نشوب حربٍ، كما تدّعي الجبهة.
وبطلب من ألمانيا، عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للتداول في تطورات ملف الصحراء بعد قرار الرئيس الأمريكي، بحضور كل من بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا، وكولين ستيوارت، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قبيل إحاطة المجلس التي طلبتها ألمانيا: “لا توجد تغييرات عملياتية كبيرة من جانبنا”، مضيفاً “موقفنا من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير… وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقال شرقي خطري، الخبير في العلاقات الدّولية، بأنّ “الجلسة الأممية تأتي في سياقات وتحوّلات جیوسياسية جديدة والتي رافقت مخرجات القرار الأممي الأخير، من تمديد صلاحيات المینورسو ووصولا إلى افتتاح بعثات دبلوماسية من دول عديدة إلى التعاطي مع أزمة “الكركرات” وضبط النفس الذي رافقها والمواقف الدولية المنددة بالتصرفات اللامسوؤلة للجزائر والبولیساریو”.
واعتبر مدير مركز الجنوب للدّراسات والأبحاث، في تصريح لهسبريس، أنّ “عرض محاور الجلسة يأتي بهدف حفظ ماء الوجه لا أكثر لا أقل، خاصة جنوب إفريقيا المؤيدة للموقف الجزائري بشكل مباشر وجانب أوروبي بشكل غير مباشر، خاصة إسبانيا التي عبّرت عن امتعاضها الشديد للموقف الأمريكي”.
وجدّدت المندوبة الأمريكية أهمية هذا الموقف في إحلال السلم والسلام بالمنطقة وواقعية وراهنية المبادرة المغربية، المتمثّلة في مخطّط الحكم الذّاتي. وقال خطري بأنّ “انعقاد هذه الجلسة یترافق مع استمرار سعي الطرف الجزائري في خلق الأزمات واقتیاد المنطقة إلى الطريق المسدود”.
وشدّد خطري على أنّ “هذه الجلسة ينظر إليها من خلال 3 زوايا؛ الأولى تتوخى ضرورة مضي الأمم المتحدة في لعب دور أساسي وجوهري في نزاع الصّحراء، وحضور رئيس بعثة المینورسو ومساعدة الأمين العام للشؤون الإفريقية والموقف البلجيكي والألماني”.
أمّا الملاحظة الثّانية، فهي مرتبطة، بحسب المحلّل، بالوضع الجديد الذي نتج عن الموقف الأمريكي وعرض المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدّولي کیلي کرافت حمل سيناريوهات جديدة على مستوى الواقع الجديد واستشراف الخطوات المستقبلية ومعالم التأثير القادمة ومفاهيم تحول الصراعات نحو خلق السلام”.
والملاحظة الثالثة، إظهار هذه الجلسة لضعف الرأي المعادي للمغرب وخاصة الجنوب الإفريقي الذي يواصل التيه في واقع بعيد عن فهم تموقعات المصالح الجديدة في حقل العلاقات الدولية والمواصلة في عدم الأخذ بالعوامل البنيوية التي أفرزتها الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة سواء سياسيا واقتصاديا وأمنيا بمحيطها الإقليمي والدولي”.
وقال خطري بأنّ “هذه الجلسة تمضي في ضرورة العودة إلى المفاوضات وترسيخ مبدأ السلم والأمن السائد وضرورة تحمل جميع أطراف مسؤوليتها في هذا الباب، مع الأخذ في الحسبان المواقف الجديدة المعبر عنها في الساحة الدولية والتي سيكون لها الأثر في إنهاء النزاع”.
فرضت الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912 من بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ ، مرحبا بمعاهدة الصهيونية على المغرب في ديسمبر 2020
والله عجب كيف مليشيات اعلنت انهاء اتفقيت اطلاق النار وكل يوم تخرج بي بيان اطلاق النار على المغرب وفي نفس الوقت ينتظرون قرارات مجلس الامن يجب على المغرب تطويق الحدود وراء الجدار وننتظر حتى نحن قرارات المجلس الامن يجب المغرب ان يستغل حلفاء الجدد
جار السوء اعداء المغرب اصيبوا بالسعار جهلو شنو حملات ويالبون الراي العام العالمي ضد المغرب هم يريدون المغرب بلد ضعيف مبتور من صحراءه ليتحكمو فيه _متال السعودية مع قطر_
لا خير فيهم عقلية التامر السيطرة والاستعلاء تسكنهم.
حرضو المانيا لتقف معهم رغم ان المغرب له علاقة قديمة مع المانيا الام التي استوعب الشق الشرقي
يجب على الاحزاب والجالية المغربية بالمانيا القيام بحملة دبلوماسية ضد أعداء الوطن.
مرحبا بالعلاقات مع اسراءيل
الأمم المتحدة و مجلس الأمن أكتر المنظمات التي تتسبب في الفتن. ليس هناك أي نزاع إقليمي تقريبا سوف يحل دبلوماسيا لأن لا أحد يريد التخلي عن موقفه. الأمتحدة تقوم بإيقاف التطور نحو حل المشكل ما يجعل الدول ترسخ في مكانها و تتسلح استعدادا لنزاع سوف توقفه الأمم المتحدة. فتبقى لوقت طويل تتسلح دون جدوى و بلا حدود و الدول المصنعة للسلاح تربح. أما قوانين هذه المنظمات ليست سارية إلا على الأقوى.
الحلقة الاخيرة من مسلسل الدولة الجزايرية ورضيعتها البولساريو ينتضرنا الحلقة الأولى من مسلسل مليلية واختها سبتة المغربيتين تحت شعار الله الوطن الملك
الاقرار بالهزيمة فضيلة ، والتعنث خذلانا ، و العجرفة ضعفا ، المغرب إنتصر ، و الجزائر إنهزمت و البوليزاريو ماتت و انتهت و باتت في خبر كان ، لكن الذي يحز نفسي ، هو أن الضحية الاول هو الشعب الجزائري الشقيق ؛ الذي صرفت أمواله الطائلة على قضية خاسرة منذ بدايتها بدل إنفقها في البناء و التشييد و التطور، و في الاخير وجد نفسه بلا شيء ، لا سلة و لا عنب بسبب كمشة من الجنرالات التي إستحودت على الحكم و على خيرات البلاد ، و تركت شعبها يعيش في تخبط و في أزمات غير مسبوقة ،
الملك الحسن الثاني قال : Quand un marocain juif quitte le Maroc on perd un citoyen mais on gagne un ambassadeur
غاليك شي خوت غالسين تيدعيو علينا في خطية الجمعة….الى الدرك الأسفل من النار. عاشت اسرائيل و عاش المغرب وعاشت الصحراء المغربية.
هو فعلا لم يأت بأي جديد ، لكنهوضع الامور في مسارها الصحيح بحيث جاء فيه ان الاعتراف بالصحراء تحت سيادة المغرب من بعض الدول لا يعني شيئا على الاطلاق وان المرجعية الوحيدة هي القوانين الدوليةوهو ما صرح به رئيس مجلس الامن بقوله ان مجلس الامن والامم المتحدة هما الجهتان الرسميتان المخول لهما قانونا حل الملف تحت مظلتهما وان الحل الوحيد المعتمد لا يكون من هذه الدولة او تلك مهما كانت قوتها وهو هنا يضرب بعرض الحائط الاعتراف الامريكي وربما الشيئ الجديد عندما قال بان بعثة المينورسو مطالبة بلعب دورها كاملا في احياء المهام التي وجدت من أجلها وهو التحضير لاجراء استفتاء تقرير المصير ..وهذا طبعا ليس جديدا وانما تأكيد مؤكد ،،فكفانا من القراءات من طرف واحد حسب ما يناسبكم فالقاريئ ليس مغفلا ليعتمد على مصدر واحد فالاعلام الفرنسي لهذا اليوم جاء في هذا الاتجاه
الدول التي ما زالت مع الاطروحة المشروخة كلها عندها علاقات مع اسراءيل وبعض الشخصيات الامريكية المنتفعة التي انتقدت قرار ترامب تساند التطبيع 100% و لهدا الجزاءر لو طلب منها التطبيع مقابل اجراء الاستفتاء فلن تتردد و لكن اللوحة التي قرات فيها فالمغرب هو الدي صمغها و الاسبقية للدي عنده جالية كثيرة باسراءيل
اين البحبوحة
اين الرءيس
اين بغرير العصير يا جزاريو و خلق النعرات عفوا نهب الثروات البترولية و الغازية
500 مليار دولار التي صرفتها الجزائر على البوليساريو تبخرت و ذهبت مع الرياح .
فقرت شعبها على قضية خاسرة
رقم 1
انت فعلا بائع الوهم او انك واهم…
المغرب يرحب بالدول القوية ويربط معها علاقات اقتصادية بملايير الدولارات…
لأنه تأكد من عدم وجود دواء يشفي المرض الذي يعشش في رؤوس الكابرانات ديالكم… هل فهمت ام انك مزفت مثل حكامك…
rôles de nos partisans
يجب على الإعلام المغربي أن ينشر في جميع الصحف الأجنبية الشهيرة التي تقرأها الدول الكبرى ، خرائط وتاريخ المغرب. إن العالم لا يعرف الكثير عن تاريخ المغرب ولذلك يجب نشر تاريخ المغرب في الصحف والمجلات العالمية. يجب تقديم المغرب لكي يُعرف. يجب أن يعرف فريق بايدن المغرب وتاريخه. أعداء وحدتنا الترابية سيضللون العالم ضد المغرب.
أنتظر اليوم الذي سيقرر فيه مجلس الأمن تقسيم الجزائر إلى دول، وإن غدا لناظره قريب.
قريبا سيناقش مجلس الامن الدولي حل الصراع بين الفرقاء الجزاىريين وستحتضن اسخيرات المؤتمر الاول لتقريب وجهات النظر بينهم .كما دنت تدان و الايام دول .والدنيا دوارة .
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء اجبر إسبانيا العدو المقنع على إبراز وجهه الحقيقي.
يجب مساعدة اخواننا الجزايرين بكل السبل الممكنة للتخلص من العسكر و بناء المغرب العربي المنشود
قضية الصحراء حسمت وقرارها سوف يكون ليس ببعيد ، قرار ترامب كان ضربة قاضية ليس للجزاءر وحدها بل كان مفاجءة وتصرفيقة لمن كان يسترزق بهاته القضية ومنهم فرنسا وإسبانيا والجزاءر.
خرجة ألمانيان هي خرجة بوكالة فرنسا وإسبانيا والجزاءر لانهم صعقو ويحاولون بما أمكنهم ان ينقدو ما بقي.
أعداءنا كنّا نعرفهم ولكن أصدقاء الاعداء الذين كانو يلعبون على جوج حبال خرجو من جحورهم وظهرت عورتهم امام العالم.
من الذي سوف يقف امام مصلحة امريكا وإسرائيل ؟ غير لي بغا تخلا ضاربوه يا اما دبلوماسيا او بالقوة. الذي بقي الان وهو اللعب امام العالم لغسل وجوه المنافقين الدين استرزقو بالقضية باستغلال ثروات الجزاءر والمغرب والذين خدمو في كل جهدهم ان تطال القضية كما هي عليه الى الأبد لانها ملايييير الدولارات التي سوف تنقصهم في صندوقهم السنوي. علينا ان لا ننسى خدمة ترامب الذي كنّا نستهزء به او هاداك لي تحقرو هو لي يعمي ليك عينيك او داكشي لي وقع. الان عندهم مدة قصيرة وامل واحد وهو ينتظرون بايدن ونع الأسف سوف يخيب آمالهم لانه سوف يزكي قرار ترامب ويزيده قوة.
باي باي بوزبال باي جزاءر باي الاتحاد الاوروبي.
ملحوظة:
يشمل المغرب الكبير بأكمله جميع المناطق التي لا تزال تحتلها إسبانيا حاليًا بما في ذلك سبتة ومليلية والصحراء الغربية وجزر الكناري أيضًا. أتساءل هذه المناطق أعلاه هل كانت إسبانية قبل وجود المغرب العظيم؟ إذا لم يكن كذلك ، فيجب إعادتهم بسرعة إلى المغرب. من الطبيعي أن تعترف جميع دول العالم بالطابع المغربي للصحراء الغربية. وكذلك ذلك لجميع المناطق التي ما زالت محتلة. التاريخ قانون والقانون في مصلحة المغرب. لأولئك الذين لا يعرفون تاريخ المغرب(تاريخ المغرب المغرب الأكبر).
.
حتى لا نضيع في حرب التصريحات و الاكاذيب .
لتقول اعتراف ترامب بمغربية الصحراء و ليس اعتراف الولايات المتحدة لسبب بسيط جدا و معلوم للجميع ، امريكا رغم كل شيء بلد المؤسسات و اي قرار مهما كان لابد ان يمر عبر الكونغرس و بعدها مجلس الشيوخ ليصبح ذا مصداقية .
اعتراف ترامب بمغربية الصحراء جاء فقط على تويثر و سيبقى على تويثر.
انا فقط اسرد الحقيقة و لست بالغبي لكي يضحك علي الاعلام المغربي و يروج لي الاكاذيب و المغالطات