هكذا يتماشى الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مع مواقف إدارة بايدن

تسبب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في حدوث “رجة” داخل جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، بحيث لم تتمكن الأجهزة السرية للجارة الشرقية من رصد خطوات الأمريكيين في الصحراء، وهو ما دفع اللوبي الجزائري في أمريكا إلى التحرك من أجل محاولة استحداث وضع جديد تنطلق منه الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع قضية الصحراء.
وتحاول الجارة الشرقية تجاوز خيبة الأمل التي خلفها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، من خلال التضحية برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، الذي تمت إقالته أخيرا لأنه لم يرصد تحركات الأمريكيين، بينما تحرك اللوبي الجزائري في كونغرس بلاد ”العم سام” من أجل تقويض الاعتراف الأمريكي الأخير.
ولا تتوقف تحركات اللوبي الجزائري على المستوى الأمريكي، فقد أقر جيمس إنهوف، عضو الكونغرس الأمريكي، الذي يصفه الإعلام الدولي بـ”السيناتور الأشد جنوناً”، خلال زيارة سابقة لتندوف، بأن “زيارة الوفد الأمريكي إلى مخيمات تندوف هي في سبيل الحرية”.
وأصبح تعاطي الإدارة الأمريكية مع قضية الصحراء أكثر وضوحا ونضجا، فقد كرست باعترافها الأخير مبدأ يعتمد على إرضاء المغرب، الذي تصفه بـ”الحليف الإستراتيجي”، وتريد إعطاء قراءة واضحة للصراع بوقوفها إلى جانبه؛ فالمواقف الأمريكية الأخيرة مافتئت تعترف بالسيادة المغربية، بينما رحبت المملكة بـ”التعاطي الإيجابي للأمريكيين”.
ويشير الخبير في الشؤون الأمنية محمد الطيار إلى أن “التحركات الجزائرية الأخيرة، بعد إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، تعكس وجود أزمة نظام داخل الجارة الشرقية، حيث دفع الوضع الجديد إلى إقالة رئيس المخابرات الخارجية، بعد مرور بضعة أشهر فقط على تعيينه، بمبرر أنه لم يستطع الحصول على معلومات بخصوص التحرك الأمريكي”.
وقال المتخصص في الحكامة الأمنية في تصريح لهسبريس إنّ “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يتماشى مع موقف الديمقراطيين الذين لطالما دعموا مقترح الحكم الذاتي”، مبرزا أن “التحرك الجزائري يبين للعالم أن مشكل الصحراء طرفه الأساس جزائري”، وتابع موضحا: “اللوبي الجزائري في أمريكا ضعيف ولا يمكنه التأثير في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لأن الأمر يتعلق بتحالف مغربي أمريكي قوي”.
وأوضح الطيار أن “الأمر يتعلق وضع جيو-استراتيجي جديد في المنطقة تقوده الولايات المتحدة، كما أن الاعتراف الأمريكي الأخير يدخل ضمن مخطط إنعاش العلاقات الإسرائيلية العربية، ولا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تغامر بهذه العلاقات على حساب مصالح ضيقة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هناك تطورات إستراتيجية تحول دون سحب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، فالوجود الصيني يتقوى في الساحل، كما أن الروس والفرنسيين لهم مطامع في المنطقة، وبالتالي فإن المغرب أصبح مركزا سياسيا إقليميا”، مبرزا أن “أمريكا تراهن على ميناء الداخلة الكبير للانفتاح على الدول الإفريقية”.
وشدد الجامعي ذاته على أن “الدبلوماسية الجزائرية فشلت في أزمتي ليبيا ومالي، وهذا يبين أن المغرب استرجع مكانته كقوة إقليمية ومركز سياسي في المنطقة؛ في حين أن الجزائر لم يعد لها موقع على المستوى الإقليمي، وتراجع اقتصادها بشكل كبير، إذ تعاني من عجز كبير على مستوى الموازنة”، خاتما بأن “ما تروجه لا يعدو أن يكون للاستهلاك الداخلي”.
الاخطبوط في الداخلة ومعادنها النفيسة يسيل لعاب الادارة الامريكية .المصالح ا معلم .
جنون هذا الذي أصاب حكام
ماذا يهمهم من معاكسة المغرب
لم يعد لهم أي شغل ولا اي مصلحة سوى معاكسة المغرب.. والعناد العدائي
له
اي عقلية لهاته الزمرة الحاكمة.
المغرب إسترجع أراضيه..
ويخدم مصالح سيادته وبلده
انتم يا حكام الجزائر ماذا يعنيكم
اهتمو بشعبكم فهو الأولى قبل كل شيء من أي أحد آخر.
اردتم خلق دويلة جنوب المغرب.. أي ربح تريدونه وتبحتون عنه.. هل تريدون منفذا نحو البحر.. أو تريدون أن توجد الجزائر هناك بالوكالة..
كفى من تضيع فرص بناء مغرب كبير قوي
كفى من عقليات الفتن و الانفصال و خلق المشاكل والأزمات بين الدول
الإعتراف لا تنفع معه اللوبيات لأنه مبني على وقائع تاربخية و المغرب له 12 قرن من التاريخ ليس كالجزائر التي ما هي إلا دولة لقيطة إستولت على أراضي جيرانها
لدي سؤال أر يد أن أعرف الإجابة عنه…
أتمنى من أحد المعلقين على هذا الموضوع إن كان على دراية بخفايا الأمور أن يشرح لي لماذا لم يهنئ المغرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب وصوله للبيت الأبيض إلى حد الساعة…؟
هل كل هذا ثريت… أم أن هناك أمور و أسباب أُخرى وراء عدم تهنئة بايدن الرئيس الأمريكي الجديد…؟
و شكرا عل تفهمكم…
اصلا غي الجزائر ليست هناك دولة ، اي احد يمكنه ان يستمع الى المسؤلين الجزائريين و سيتأكد ان هاته الدولة ليست دولة و انما فئة من الاشخاص التفاهين .
حتى كلامهم و تصريحاتهم مضحكة و كوميدية و لن تجد مسؤل واحد يتحدث برزانة و كلام موزون ، الجميع يتحدث و كأنهم في عرض كوميدي .
لهذا اعتقد ان هناك فرق كبير بين المغرب و بينهم ، على الاقل في المغرب تحس ان هناك دولة محترمة و مسؤلة و تزن كلامها .
للأسف تلك المجهودات التي بدلها المغرب ماديا ومعنويا وكان ناجحا فيها لسحب اعتراف بعض الدول بالبوليساريو. سيضاعفها داخل أجهزة القرار الأمريكي لابقاء ذاك الاعتراف…
جوبايدن وجه صفعة قوية للجزائر، بعدم سحبه للقرار الأمريكي القانوني يعترف بالصحراء المغربية، الجزائر أصبحت متورطة في قضية أكبر من حجمها، والمغرب أصبح قوة إقليمية ، وأمريكاوإسرائيل والمغرب حلف ثلاثي قوي يحكمون ويسودون العالم،
انتم انفسكم ماكنتم تعرفون ان ترامب سيقف معكم حتى طبعتم..أي اعتراف مقابل اعتراف…ولكنها المخابرات الجزائرية لم تكن تدري انكم تصلون الى هذا المستوى حتى شعبكم ادهشتموه بتطبيعكم بعتم شيء غالي وشعب باكمله مقابل اعتراف…فقط اعتراف فقط ولكن البوليساريوا مزالت.وهذا قرار امريكا..
قرر الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن”حذف بيان اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية من الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
وجاء قرار حذف اعتراف ترامب، بعد ساعات من أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.
تحياتي للسيناتور الأكثر جنونا السيد انهوف.. بصحتك البترودولار السايب. ونشكرك على نهب وتفقير الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية…. دولار ناقص من خزينتهم هو ربح للدبلوماسية المغربية
هل هذا تحفيق صحفي أو تقرير أو تطبيلة سانك سانك، يوهمك الكاتب أنه خبير بدهاليز السياسة الأمريكية و هو لا يحسن كتابة جملة بلغة الأمريكان، المهم أن يقول كلاما يرضي عنه المخزن أي كلمات تطبيلية و السلام فقد قرأت له سابقا مقالا عن تمجيد كوشنر و الدور الذي سيلعبه في الإدارة الجديدة و غيرها من الخزعبلات و التخرصات فوالله استلقيت على ظهري من الضحك، إذا كنت مطبلا فطبل بكلام معقول و مقبول و ليس بأوهام و أكاذيب صارخة.
السيد ترامب يستحق كل التقدير رجل قدم خدمة قيمة للمغرب
تغير رئيس جهاز المخابرات الجزائري سببه أنه لم يكن يتوقع تطبيع المغرب مع اسرائيل مقابل تغريدة من ترامب والتي اصبحت في خبر كان بعد غلق ادارة تويتر حساب ترامب…
عجبا لبعض الدول التي تدعي دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتتجاهل تبعاته التي تتجلى اولا في الاعتراف بمغربية الصحراء كنتيجة طبيعية لهذا الاعتراف في جزئه الأول ثم منح التسيير الذاتي لساكنة الصحراء في جزئه الثاني.
الجهاز الحاكم في جارة الشر فقد بوصلته واصبح يتخبط تخبط عشواء،لقد جن جنونه،حار مع المغرب،الله يشافيهم
حكام الجزائر لا يفقهون في السياسة… إنما اختصاصهم هو الشر…. المغاربة سياستهم منفتحة على كل دول العالم… المغرب ربح كل شيئ ويسير في السكة الصحيحة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا…
المغرب عرف كيفاش يضرب للجزائر كلشي في الصفر خسرت الجزائر اقتصادها من أجل حلم استيقضت منه فوجدت السراب حتى التسليح وقوة الجيش التي تتباهى بها ضربت في الصفر لان الجنرالآت كانوا يتسحلون استعدادا للحرب مع المغرب الذى لا يفكر في الحرب بقدر ما يفكر في بناء اقتصاده… الآن لم تعد الأسلحة ولا القوة العسكرية تجدي… المغرب ذهب بعيدا وترك الجنرالآت تائهين في السراب لان كل الدول القوية ستتهافت للاستثمار في المغرب خاصة الجنوب المغربي… وإنشاء ميناء الداخلة المغربي خير دليل… فمع من ستتحاربون يا عسكر الزفت يا من اسقطتم الجزائر في قاع البئر… كل ما نتمناه نحن القبائل هو الاستقلال عما قريب كي نتخلص من هاذه العصابة الشريرة….
تحية قبائلية والاستقلال قادم انشاء الله….
على الجزائر أن تهتم بشأنها، وأن تتوقف عن حشر أنفها في أمور تهم المغرب..واذا كانت غير قرة على فعل الخير فلتصمت و تترك الامم المتحدة تتكفل بالقضية..اما اذا كان ما تقوم به نابعا عن حب اعمى للبروليزاريو، فما عليها إلا إعطائهم الجنسية الجزائرية و اسكانهم في الجزاءر، عوض حشرهم في مخيمات الذل التي لا تليق بحياة الإنسان..
كنا نسمع داءما من الجارة الشرقية انها ليس طرفا مباشرا في استرجاع المغرب لصحراءه ولكن بعد تحرير معبر الكركرات من المرتزقة واعتراف امريكا بكامل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية لم يبقى اي وجود للكيان الوهمي في حين ان الدولة الجزائرية هي التي في صراع مباشر مع المملكة وتطالب الدول خصوصا امريكا الاتزام بالحياد. الاعتراف الامريكي لم يكن فقط صادر من رئيس ترامب بل بقناعة الادارة الامريكية وصناع القرار ان المغرب منطقة جيو سياسية لمنافسة القوى الاخرى التي تريد السيطرة على القارة الافريقية والحكم الذاتي هو السليل الوحيد لحل مشكلة الصحراء المغربية.
اظن ان هاذا الاعتراف يندرج ضمن شيئ اخر و هو اعادة العلاقة المغربية الاسرائيلية للتطبيع نفسه كاف لمنع بايدن ان يقدم على الرجوع عن قرار ترم فمجرد التفكير في ذالك سوف ينسف تقوية السلام بين العرب و اسرائيل الذي يهم امريكا كثيرا واهم لها من الاعتراف بالصحراء المغربية. اطمئنوا.
يعتبرالمغرب قوة إقليمية ومركز سياسي ضارب في شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، لهدا صارت النظام الحزائري غير قادرة لمسايرة كل الأحداث المتسارعة والتي فرضت عليها الانتفال من دور المهاجم الى دور المدفاع الهزيل نظرا لضعف اقتصادها بشكل كبير، وكلما تروجه الان ليس الا للاستهلاك الداخلي اولا والتفريقي ثانيا.
لو كان الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية بغير الاعتراف المغربي بالكيان الصهيوني لقلنا ولقال العالم أن الدبلوماسية المغربية دكية وناجحة.
لكن الأمر ليس كذلك. الصهاينة هم الرابحون في الاول والاخير.
– ترامب شجع الانقلابيين ببوليفيا ،سارع المغرب الى دعم الانقلابيين وعادت الشرعية الى بوليفيا بنجاح حزب موراليس في الانتخابات الرئاسية .
– ترامب شجع محاولة الانقلاب على فينزويلا ودعم “وايدو” كرئيس للجمعية الوطنية واعتباره رئيسا للدولة ،سارع المغرب الى الاعتراف “بوايدو “،نجح مادورو في إجراء انتخابات تشريعية ومنحت الفوز لحزبه ما دفع الاتحاد الاوربي الى سحب اعترافه بوايدو .
– ترامب هدد ايران بالعقوبات الاقتصادية ،سارع المغرب الى قطع علاقاته مع طهران بحجة دعم حزب الله البوليساريو .
– ترامب دعى الى التطبيع مع إسرائيل ،سارع المغرب واعتبر انها فرصة المقايضة بالصحراء الغربية .
– ترامب على ابواب الرحيل ولم يجني المغرب سوى خارطة على الورق ،وحتى الوعد بقنصلية افتراضية اصبح في خبر كان .
انها الدبلوماسية التي تستند على مركز دراسات” منار السليمي ” صاحب الاختصاص في الاستشراف البلطجي .
بقلم حمادي الناصري
مرض عصابات الجزائر هو نجاح المغرب سياسيا واقتصاديا الله يحفظك شعب المغرب والجزائر
انا سراحة اطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر صهاينة شمال أفريقيا وفرض التأشيرة عليهم وبناء اكبر صور لكي لا نسمع أصواتهم ولكي لا نرى ضلهم و موخراتهم النتة والاستعداد لهم ولمرتزقتهم جيدا سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين ولا للحكم الداتي ولا للمفاوضات مع قطاع الطرق ولا لرجوعهم إلى اقاليمنا الجنوبية لأنهم ليسوا مغاربة وأنهم صناعة وأبناء النظام البخروبي الكبراتي الإرهابي ،اي انه مشكل خرخوري داخلي لا علاقة للمغرب بهم ،لي ولد شي واحد يتحمل مسؤوليته والصحراء الغربية والشرقية اراضي مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها ومرتزقة البولي زبال الإرهابية في المرادية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها وشعارنا الله الوطن الملك
الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لم يأت فقط ليرضي المغرب ،كما جاء في المقال. بل جاء إقرارا بالحق ،الحق التاريخي والإجتماعي والسياسي للمغرب على هذه المنطقة منذ الأزل. المغرب لا يطلب من أحد أن يعترف بمغربية الصحراء إر ضاءََ له ،أي للغرب، بل إقرارا بحقيقة ومشروعية مطالب المغرب حول الصحراء. المغرب يطالب فقط بإعطائه ما له والإعتراف بالحقيقة التي لا ينكرها إلا جاحد. الآخرون هم من يطالبون بالصحراء إرضاء لهم فقط وليس إقرارا بحق لهم في هذه القضية لأنهم يعرفون أن لا حق لهم في ذلك.
و الله أنا شخصيا أعتبر النظام الجزائري كحزب معارضة بناء للمملكة المغربية لأنه كشف عيوبنا بغبائه و اشتغلنا على تقويمها بل إنه هو الذي بث روحا جديدة في طريقة عمل سياستنا الخارية التي بدأت تؤتي أكلها. الر ابح في هذا الصراع هي المملكة الشريفة بحكمة الملك و الخاسر فيه و أعوذ بالله من أن أذكره فهو “كلاسيكي” معروف جد المعرفة لذا الخاص و العام.
غير صحيح ان مخابرات العصابة في الجزائر لم ترصد التحركات الامريكية واخبار الصحف تعج بأمكانية اعتراف امريكا بمغربية الصحراء مند سنة على الاقل كل الصحف كتب مقالات في هدا الموضوع الحقيقة هيا ان عصابة الجزائر فعلت كل مايمكنها فعله لاقناع الامريكين بالتراجع وفشلوا لم يستطيعوا اقناع حتى دول افريقية ضعيفة بالتراجع عن فتح قنصليات فكيف سيقنعون امريكا اظن انهم لم يتجرأو على الاتصال بالامريكان اصلا خوفا من ترامب. عصابة الجزائر تجري مناورات قرب حدود المغرب وطائرة تابعة للخطوط الملكية تصل المغرب باكثر من مليون جرعة للقاح فرق شاسع في العقلية بين مؤسسة ملكية تحكم البلاد مند قرون وعصابة عسكرية استولت على الحكم ونصبوا انفسم ربا على الجزائر
مات القدافي مدموما والصحراء مغربية ومات بومدين والصحراء مغربية ومات عبد العزيز المراكشي مقهورا والصحراء مغربية ومات كاسترو معزولا والصحراء مغربية ومات القائد صالح مغبونا والصحراء مغربية ومات القائد صالح مقتولا والصحراء مغربية وما زال بوتفليقة مشلولا والصحراء مغربية ولا زال تبون مفقودا والصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
اتمنى من بلدي قطع العلاقة مع هذا النظام العسكري البائس الفاشل الحاقد. لأننا أصبحنا الآن في مواجهة حقيقية مع عصابة حاقدة على نعمنا وليست في مستوى مملكتنا. واتمنى ان تثار قضية ايوائه مجموعة البوليساريو الارهابية أمام المجتمع الدولي وتسليحها قصد زعزعة امن واستقرار المنطقة.