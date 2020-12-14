هل الإنسان مسير أم مخير؟

يقول الشاعر إيليا أبو ماضي في “الطلاسم”:

أأنا السّائر في الدّرب أم الدّرب يسير

أم كلاّنا واقف والدّهر يجري؟

لست أدري!

سؤال حيّر العلماء والفلاسفة منذ فجر التاريخ؛ بل منذ آمنت البشرية أن لها خالقا ومديرا لا تفوق قوته قوة، مما أوقع الكثيرين في الحيرة والالتباس..

ولم تتوصل جهود العلماء، رغم تضافرها من طب وجراحة وعلم نفس وتربية واجتماع، إلى كشف اللغز الكبير “النفس البشرية”.

ومن الألغاز الكثيرة التي تتفرع عن هذا اللغز الكبير: قدرات الناس وكفاءاتهم، هل هي تتساوى؟؟ أم ترى الناس يتمايزون من حيث الكفاءات والاستعدادات الفطرية التي حباهم بها الله عز وجل. يقول الحق سبحان وتعالى: “وخلقنا بعضكم فوق بعض درجات”، وأيضا “وهل يستوي الأعمى والبصير”، و”هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”.

إذن، هناك تمايز بين طبقات البشر منذ بدء الخلق.. أراده الله وفرضه في عباده: تمايز في التكوين وفي التأهيل، وإلا لما كان هناك أعمى وبصير أو عالم وجاهل.. أن الطفل يولد وتولد معه كفاءتها العقلية واستعداداته الفطرية فنية كانت أم علمية أم مهنية، كما تولد معه جيناته الوراثية ناقلة إليه حسنات أجداده وسيئاتهم الخلقية.. وكل هذه الكفاءات والاستعدادات والجينات تنمو وتتطور وتتبدل؛ ولكن جذورها لا تتغير والمنابع التي تنهل منها موجودة منذ البداية.. وإلا لاستطاع كل الناس التشابه والوصول إلى نفس درجات الطموح والثراء.. أو ليس هذا مطلب تاريخي لكل البشر؟!

ويبحث الباحثون ويدرس الدارسون، ويتساءلون جميعا من الذي يصنع ظروفنا وطبيعتنا؟ هل البيئة أم العوامل الوراثية أم الحالة الاقتصادية؟

الأسئلة كثيرة والحيرة ما زالت قائمة؛ فبينما يقول روسو بأن الإنسان يولد بريئا نقيا وبأن الظروف المحيطة به من بيئته وتربيته هي التي تحدد مصيره.. يقول سواه بوجود ذكاء فطري وذكاء مكتسب.. وما زالت الأبحاث تتوالى، ويظن الإنسان نفسه في غمرة تطوره العلمي والعقلي قادرا على صنع قراره بنفسه بل نراه لا يشك لحظة في قدرته هذه.. كما يدفعه إيمانه إلى رفض الاعتقاد بأن الله الذي خلقه قد يمنعه من استعمال عقله؛ لأنه قدر له سلفا أعماله وتحركاته.

إن الإنسان يملك العقل طبعا العقل يعني الاختيار؛ لكن الصدف والظروف والتركيبات الاجتماعية هي التي تقودها في النهاية إلى اختيار ظننا أنفسنا قمنا نحن بصنعه.. ويضيق المجال هنا لمناقشة موضوع أفنيت في دراسته آلاف الكتب، وعالجته أكبر الأدمغة ولا تزال.