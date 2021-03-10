هل تؤثر أزمة "أغلبية العثماني" على الأداء الحكومي والعمل التشريعي؟

تعيش أحزاب الأغلبية الحكومية على وقع أزمة جديدة بسبب تداعيات القاسم الانتخابي؛ إذ أكد مصدر قيادي من داخل أحزاب التحالف أن التنسيق مع حزب العدالة والتنمية انتهى، وهو الأمر الذي قد يؤثر على وتيرة الأداء الحكومي والتشريعي في البلاد، خصوصا أن مجموعة من مشاريع القوانين الحاسمة تنتظر تسريعها قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.

وتعمقت الخلافات بعد تصويت نواب فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، على تعديل القاسم الانتخابي، الذي لم تأت به الحكومة.

وكرد فعل على ما اعتبره “البيجيدي” تحالفا سياسيا ضده، اختار عرقلة تمرير الحكومة لمشروع قانون القنب الهندي؛ إذ طالب بضرورة إجراء دراسة الأثر وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

وحتى وإن تم تمرير مشروع تقنين القنب الهندي على مستوى المجلس الحكومي، فمن المرتقب أن يواجه خلافات كبيرة داخل البرلمان بسبب عدم انسجام الأغلبية وانتهاء التنسيق فيما بينها، والأمر نفسه بالنسبة لعدد من مشاريع قوانين تنتظر المصادقة عليها قبل انتهاء الولاية الحكومية، من قبيل مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون تنظيم حق الإضراب الذي تم تجميد مناقشته عمليا.

وعلى مستوى العمل الحكومي، استبعد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن يؤثر خلاف الأغلبية على البرنامج الحكومي المسطر، مشيرا إلى أن “ما جرى هو اختلاف في الرؤى حول القوانين الانتخابية لن يؤثر على البرنامج الحكومي الذي تم تفعيله وتطبيقه إلى حدود الساعة بدون مشاكل رغم وقوع تشنجات بين الفينة والأخرى”.

وأوضح بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب الفصل بين ما قد نسميه تقاطبات سياسية داخل أحزاب الأغلبية وبين البرنامج الحكومي الذي توافقت عليه أحزاب التحالف”، وأضاف أنه “سيقع فتور في العلاقات بين مكونات التحالف بسبب القاسم الانتخابي، لكن ذلك لن يؤثر على الالتزامات الحكومية”.

واعتبر المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، يعيش اليوم “عزلة شديدة بسبب تصلب مواقفه من القوانين الانتخابية”، لافتا إلى أن المواقف التي عبر عنها “البيجيدي” في هذا الموضوع، “كرست عزلته السياسية”.

وأورد الخبير في الشؤون السياسية أن تموقع “البيجيدي” في جهة وبقية الأحزاب في جهة أخرى، “قد يؤثر على أدائه الانتخابي والسياسي مستقبلا إذا لم يتراجع عن جمود مواقفه أو لم يستطع أن يقنع بقية الأحزاب بجدواها”.