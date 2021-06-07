هل تؤثر أزمة الرباط ومدريد على “عاملات الفراولة” في حقول إسبانيا؟‬

منذ نشوب الأزمة المغربية الإسبانية باتت فئات مختلفة من المواطنين المغاربة بالأراضي الإسبانية تبدي تخوفها من مصيرها؛ وعلى رأس هذه الفئات مئات العاملات المؤقتات الموجودات حاليا بإقليم هويلفا، اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة.
وفي هذا الإطار يقول محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن “التشنج الحاصل في العلاقات المغربية الإسبانية لا أعتقد سيؤثر على مصالح المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، واللواتي يقدر عددهن بحوالي 15 ألف مغربية”.
ويعتبر بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك مصالح مشتركة وعميقة بين البلدين ليس من السهولة بمكان أن يتم قطعها؛ ومنها وجود جالية مغربية تصل إلى 800 ألف مغربي ومغربية.. وهو الأمر الذي أكده بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الذي اعتبر الخلاف مع الطبقة السياسية الإسبانية وليس مع الشعب الإسباني”.
من جانبه، عبر اتحاد صغار الفلاحين بالأندلس عن ثقته في الدبلوماسية والمفاوضات بين إسبانيا والمغرب حتى تتمكن 12600 عاملة مؤقتة تعملن في حقول الفراولة بإقليم هويلفا من العودة إلى ديارهن عند انتهاء عقودهن.
وقال الاتحاد المهني سالف الذكر إن “طريق الحياة الطبيعية في العلاقات بين البلدين سيتم استئنافها، بحيث يمكنهن العودة إلى ديارهن بدون مشاكل وبأسرع وقت ممكن”.
وحسب الاتحاد ذاته، فإنه لا بد من أن تحدث بوادر إيجابية في الأيام المقبلة وأن تفتح الدولة العلوية ممرا إنسانيا لعودة العاملات، قائلا: “بالطبع، لن نتركهن بلا مأوى، سيكون لديهن سكن وكهرباء ومياه ورعاية صحية؛ لكن إذا لم تعملن فلن تحصلن على رواتبهن. ومن ثم، يتعين عليهن السحب من مدخراتهن، والغالبية العظمى ليس لديهن أموال لأنهن أرسلنها بالفعل إلى بلدهن. إنها أزمة يجب حلها من خلال القنوات الدبلوماسية”.
جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم هويلفا للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ فقد انتقل من ألفي عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يشغل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.
ويتركز العمل في حقول جني الفراولة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو كل سنة. وقد ارتفعت المساحة الزراعية المخصصة للفواكه الحمراء في هويلفا هذه السنة إلى 11700 هكتار؛ أي بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع الموسم المنصرم، بينما ارتفعت المساحة المخصصة للفراولة إلى 6095 هكتارا سنة 2020.
Il est temps de cesser cette sous-traitance qui s’apparente limite à de l’esclavage moderne! Nos citoyennes marocaines doivent rester au Maroc et travailler au sein des terres agricoles marocaines! Il faut tout faire pour leur offrir les bonnes conditions et une alternative viable comme cela a été fait pour les femmes qui faisaient dans la contrebande (malgré elles) à Sebta et Melilia.
أسأل الله العظيم أن تؤثر , حتى لا نعود لنرى مغربية حرة تذل في اي بقعة من العالم ، على العموم اسبانيا في خطوة استباقية وقعت على استقطاب العمالة الفلاحية مع الهندوراس .
اليد العاملة المغربية ضرورة مؤكدة بالنسبة للإسبان. حتى الخضر و الحوامض المغربية يعاد تعليبها و تلفيفها بإسم إسبانيا و يعاد بيعها للإتحاد الأوروبي بأضعاف ثمنها.
أثرت على الجالية المقيمة بالخارج
العمل في حقوف الفراولة بإسبانيا يتسبب في مشاكل عديدة بين الأزواج، فعندما تغادر الزوجة المنزل من يتكفل بالابناء. الأزواج يرفضون و الزوجات يرغبن في العمل و تحميل الأزواج مسؤولية الأبناء خصوصا صغار السن. اعتقد ان أضرار العمل الموسمي للمتزوجات أكبر بكثير من تلك الدراهم المعدودة التي يحصلن عليها
يجب تعويض المتضررين هما اشنو ذنبهم
ليلقا حسن من العسل غير يلعقو
ماكيننش حسن من اليد العاملة المغربية في الخبرة و التجربة وأجر رخيص
هناك صمت مطلق من الجانب المغربي لأنه هو الذي يجب أن يعطي الإذن لرجوع العاملات للوطن وهو ما أثار قلق المزارعين والحكومة الإسبانية والنساء العاملات.ووفقًا لخطة العودة التي من المقرر أن تنتهي منتصف يوليو كان من المقرر استئجار باخرتين أسبوعيًا بمعدل 800 امرأة في كل باخرة. الوضع مشابه لما حدث في العام الماضي حيث تقطعت السبل بـ 7000 امرأة في هويلفا بلا عمل واضطروا للسحب من مدخراتهن. يكسب العمال الموسميون في إسبانيا ما يزيد قليلاً عن 40 يورو في اليوم بالإضافة إلى العمل الإضافي ويُطلب منهن دفع تكلفة الطعام والماء والكهرباء وتكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا.
أحفاد بورقعة مشاو دارو اتفاقية مع عاملات من دولة هوندوراسيعني يعني العام الجاي مكاين لا فريز ولا عبو والريح بيني وبينك دارو فالمغرب والمغربيات خير حسن من ديك الشوهة
يجب التفكير جيدا في التصعيد الدبلوماسي مع إسبانيا، الأن لدينا معها علاقات على جميع المستويات و بتالي يجب التريث و تفكير جليًا قبل إتخاذ قرارات لربما قد لا تحمد عقباها.
لكي تفرض الدولة المغربية هيبتها على اسبانيا وغيرها يجب القطع مع هجرة اليد العاملة في الحقول وفي الخدمة المنزلية ، هؤلاء النساء يجب أن يتعلمن صنعة تليق بهن ويكون هذا بالمجان في نوادي خاصة بذلك ، “عطى الله ما يدار في بلادنا الحمد لله ، خص غير القناعة ، الذل ما عدنا ما نديرو به”.
هل تؤثر أزمة الرباط ومدريد على “عاملات الفراولة” في حقول إسبانيا؟
من البديهيات عندما ندخل في معركة سياسية فلنتحمل العواقب وهدا لم نتبه له وزارة خارجيتنا في انتظار ما سيقرره الإتحاد الأوروبي من عقوبات يوم الخميس اين دعم الدولإفريقية التي بنينا لها مستشفيات ووووو؟
نصيحتي إلى كل المغاربة المقيمين باسبانيا بعدم المغامرة هذا العام بزيارة المغرب. حتى تنجلي غشاوة العلاقات بين الدولتين..
بعملية حسابية بسيطة فالمغرب في هذا التوتر مع إسبانيا هو الخاسر. أولا إذا كنا نريد مواجهة إسبانيا فعلينا على الأقل البحث عن بديل اقتصادي لها، وهناك نقطة أخرى هي ان إسبانيا ستتلقى الدعم من المجموعة الأوروبية. أما عن المواجهة فمن الناحية السياسية هناك بعض الملفات قد نستعملها بعيدا عن استغلال الأطفال التي تشوه صورة المغرب. أما المطالبة باسترجاع المدينتين المحتلتين فذلك أمر صعب حسب القانون الدولي ويتطلب أولا مفاوضات قد تمتد لأكثر من قرن والنتائج غير مضمونة أما من الناحية العسكرية فذلك صراحة انتحار لأننا ستواجه حلف الناتو لأن إسبانيا عضو فيه. والسؤال هو كيف ستواجه أوروبا ومعضم المسؤولين عندنا لهم جوازات سفر وجنسيات أوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا ولهم مشاريع وعقارات هناك؟ فالنزاع ستكون تعباته فقط على المواطن البسيط الذي له أخت في حقول الفرولة أو أب يشتغل هناك أو ابن يشتغل بشركة إسبانية في المغرب، فما هو البديل؟
إسبانية وأوروبا كلها مصلحتهم هي أولى حتى لو كانت أزمة بين رباط ومدريد أو أي دولة عربية كيف ما كان مستواها لانهم يرونة العرب بإستصغار ودونة قيمة يأخدون منك ما يريدون .ويعارضون ويحاربون من يعارض مصالحهم
يجب توقيف هذا البرنامج لأن هناك احتمالات كبيرة لتعرض العاملات لسوء المعاملة في هذه الظرفية
ثم يجب التوجه نحو الإنهاء التدريجي لهذا التعاون موازاة مع وضع بدائل داخل أرض الوطن للعاملات
في حد ذاته هذا البرنامج قد يسيئ لصورة المغرب على أنه يصدر اليد العاملة بينما من الأجدر أن يجد الجميع العمل في وطنه
لقاو ليهم انتم الحل لكسب قوت يومهم بكرامة و عمرهم يفوتو الحدود او يمحنو راسهم. ولا واعرين غير فالبلابلا الخاوية والعنتريات الفارغة لي كرهتنا حتى نشوفو فالانترنت هاد الايام. هادو لي كيتكلمو يجيو عندهم هاد العاملات يطلبوهم فشي حاجة ما يعقلوش عليهم او يطلبو منهم يستغلوهم جنسيا…اسبانيا كدير شغلها و عيالاتها عطاتهم الخدمة المزيانة. والا ما كانوش المغربيات كاين موجود لي يخدم. انتم اش عطيتو لبنات بلادكم و اولاد بلادكم؟ العفو العفو العفو
لا ايادي عاملة رخيصة للجارة اسبانيا دون اعترافها بمغربية الصحراء وتقديم اعتذار رسمي
كمغربي اقول و للمرة الالف : لتذهب اسبانيا الى الجحيم او الى اية بقعة اخرى و اما نحن فلا نريد الاستمرار في اية علاقة مع هذه الدولة المارقة و مع ما يطلق عليه الاتحاد البيروقراطي السوفياتي الاوربي و نقول لهم جميعا لكم بالمرصاد و سوف تتكسرون على صخرة اسمها المغرب و انتم تعرفون من نحن و نحن نعرف من انتم…و مرحبا بالتعاون مع بريطانيا امريكا و كندا و نيوزلندا الخ و اوربا تبقى في القراة الاوربية بمشاكلها و عقدها التاريخية المعروفة…اقلها الهلوكوست حيث محرقة اليهود…فابعد هذا يمكن الثقة بهؤلاؤ البرابرة المتوحشون ؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا تريدون الذهاب إلى اسبانيا اصلا ؟
ياك كتقولو اسبنيول مجرد بورقعه جيعانين.
هاذي ممفهوماش..
بورقعه او كتمشيو تسعاو عندهم. اودي ياودي. الوكان غير نبقاو ساكتين..
أنت لديك مشاكل وسوء تفاهم مع الحكومة الإسبانية ليكن هذا، لكن لماذا تُمرمط الشعب بسبب هذه المشاكل ماذا فعل لكم الشعب كي تهينهم الى هذه الدرجة، أنضر مثلاً هناك أكثر من عشرة ألاف رجل وإمرأة لديهم تصاريح وأوراق عمل في سبتة ومليلية الحكومة أغلقت عليهم المعابر وتركتهم جياع لمدة عامين تقريباً..الحكومة المغرببة أخر مايهمها هي مصالح الشعب ليس لديها شيئاً إسمه الشعب في قاموسها .
لما يقول المسؤلين في وسائل إعلامنا ان مغرب اليوم ليس مغرب الامس؟ فما هي المعايير والمقاييس؟ هل الاسبان لهم موااطنوها ينامون في العراء ويتعبون أشد التعب في حقول فلاحية اسبانية لان المواطن الاسباني ترفع عن ذلك. يجب خدمة الوطن والمواطنين وذلك لمحاربة الفساد اولا والمحسوبية والاستقلال في الشركات وحرمان المواطن كن حقه . عند ذاك يمكن ان الا نكون تحت رحمة الآخرين ونتخوف من كل شيء
كما قال الاخ نتمنى ان تؤثر العلاقة وتستمر الازمة مع اسبانيا وتعويض النساء بدلا من العمل في الفراولة
اتمنى من الشعب قطع الانتخابات بالمرة
(بدل لحمار بأغيور واها )
عاش المغرب
هل تؤثر أزمة الرباط ومدريد على “عاملات الفراولة” في حقول إسبانيا؟
و دي عايزة سؤال ؟؟.
اسبانيا هي التي تحتاج إلى المغرب و لبس العكس .
كيف سترفع رأسك وتكون عندك كرامة، وبنات يلدك تذهب لتشتغل خماسات عند الإسبان؟؟ …
انا صراحة لافهم لما رجال الاعمال المغاربة لا يستفيدون من هذه اليد العاملة في المغرب و منافسة اسبانيا في مجال الفرولة باتمنة ارخص.. اتمنى جواب من دوي الاختصاص في الفلاحة..هل هذا راجع للعوامل طبيعية(المناخ) او تصدير او تقنية..؟
الصحرا المغربية وسبتة ومليلية أولا وأخيرا لا يهمنا العمال او المهاجرين …. فنحن في المغرب اكثر منهم يأسا وبأسا
من الطبيعي انها لن تؤثر وهدا لسبب بسيط ان الحكومة الاسبانية تعلم كل العلم ان هؤلاء العاملات لا حول لهن ولقوة ثانيا تعلم ان الحكومة المغربية هي من اختلق الازمة وكما ان الحكومة المغرببة لايهمها مصير المغاربة سواء كانوا في الداخل ام في الخارج وخير دليل انها لم تراعي ضروف جاليتها وقامت بمنع عبور المغاربة من موانئ اسبانيا كما انها لم تراعي ضروف الفقراء بمدن الشمال وقامت بفتح الحدود والزج بهم في البحر من اجل البحث عن لقمة العيش والان تاتون وتقولون ان عاملات الفرولة سيتأثرن بتشنج العلاقات المغربية الاسبانية والله إن اسبانيا ارحم بهم من حكومة العثماني الرعناء.
الى جات غير في الفراولة راه مزيان تخاف غير تلقى الصباليون تيدوروا في الدروة او بوزنيقة
واش حنا نساء المغرب يشتغلون في اسبانيا أطفالنا مشردين في شوارع اسبانيا دولة ديالههم سمحت فيهم
اقتصاد المغرب كله يمر عبر اسبانيا وتجد بعض الدباب والمطبلين يقولون قطعوو على اسبانيا ونقتلو اقتصادها ذباب مخزني غبي
الشيء المؤكد هو الجانب المغربي لا يعير اي اعتبار للانسان المغربي ولا يدخل في اية معادلة لان المنظومة تعتبره مجرد مجموعة رعايا والرعايا ليست لها الارادة لتساهم في تسيير بلدها عبر صناديق الاقتراع والتصويت وعليه يلاحظ حتى الاطفال استعملوا بطريقة اصابت العالم بالذهول والاشمئزاز!! فكيف يعطى الاهمية للانسان المغربي المهاجر !!
اوقفوا هذه المهزلة ووفروا الشغل للنساء بالمغرب
لانكم فرقتم العائلات وكنتم السبب في طلاق كثير من النساء وتشريد الاطفال
على مال هذ الفرولا ما تتنوضش عندنا في المغرب.؟ ….. يعني ضروري سبانيا.!
حسب الأخبار الواردة من اسبانيا فقد أبرمت حكومة شانتيش اتفاقيات اقتصادية مع دولة الهندوراس لتعويض العاملات المغربيات بالعمالة البلد اللاتينية الذي تجمعه مع اسبانيا اواصر ثقافية ودينية حسب المسوءولين الأسبان
إرسال هؤلاء العاملات خطة مع إسبانيا والنظام الماسوني المتحكم في المغرب لافساد نساءنا وتشتيت اللحمة بين الأزواج وتشتيت الأسر وتشريدها. النظام الحاكم يأخذ أموال طائلة من أوربا والغرب لتمرير هكذا خطط شيطانية.
لماذا لم يرسل الرجال للشغل هناك شباب يريدون الذهاب للشغل في اسبانيا؟
أعيش في إسبانيا منذ 2004 أأكد لكم أنه من سيتضرر من أزمة إسبانيا مع المغرب هي الجالية المقيمة هنا حسب تجربتي وإحتكاكي طوال هذه السنين الطويلة مع الإسبان تأكدت جيدا بعقليتهم فأغلبهم عنصريين تجاه المهاجرين إذا تأزمت العلاقة مع المغرب سيشتد الخناق على الجالية المغربية وسيحرمون ويفقدون حقوق كثيرة و سينظر إليهم بنظرة حقيرة ، أما إذا كسب حزب VOX مزيدا من المقاعد في البرلمان وكان له ثقل في الحكومة المقبلة فما على الجالية المغربية إلا أن تجمع حقائبها وتودع هذا البلد وأخشى أن يتكرر سيناريو مغاربة الجزائر 1975 ، لكن هذه المرة سيكون إختياريا وليس إجباريا
وماذا عن مليون مغربي مقيم بأسبانيا ؟؟؟ هل ليس اهم الحق بقضاء العطلة من الاحباب؟ لماذا فتحوا الرحلات للبواخر من فرنسا وايطاليا فقط؟ اي سياسة هذه؟؟ بالطاءرة ممكن تأتي من اي مطار اسباني والموانء لا؟؟؟؟ المهم داؤما الضحية هو المواطن والسلام
بالنسبة للناس لي كتقول هاديك عبودية او مخاصش يكون هادشي خاصك تعرف بلي هادوك العاملات راه كيتخلصو 420درهم للنهار او كايخدمو 6ساعات و نصف فقط لمدة 3اشهر ناعسين واكلين شاربين فابور زائد ساعات اضافية بمعنى هاد الخدمة ديال تلات اشهر راه كيدخلوا فيها كتر من داكشي لي غايربحوه الى خدمو فالمغرب العام كامل لي غايتخلصو على كل نهار خدموه 70 درهم للنهار 10ساعات لخدمة النهار .الى بقاو فييك خلصهوم نتا بهاد التمن ولا غي النصف ديالو او ديك ساعة و الله لا مشى فيهم شي حد
هناك مثل وجدي يقول الخبز والما وراس في السما
انا شخصيا بنسبة لي اسبانيا كانت مجرد باحة استراحة لأشرب القهوة ولكن بعدما حدث قررنا نحن مغاربة فرنسا مقاطعة هذا البلد هذا الصيف اغلبية المغاربة سيأتون عبر باخرة seté nador
النساء يجلسون في البيوت وليس العمال خارج أرض الوطن إذا كانت اسبانيا توريد العمال فعليها ان تستقطب الرجال وليس النساء
حان الوقت لكي تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في خلق فرص للعمل لمواطنيها عوض تصدير اليد العاملة ومن تم الاستفادة من عاءداتها من العملة الصعبة . حان الوقت للبورجوازية ان تستثمر في المصانع عوض العقار والمقاهي والفنادق ولما لا تكوين الشباب في مراكز التكوين المهني في حرف ذات قيمة مضافة عالية .اما الهجرة خارج الوطن فكفى .راكم عيقتوا .ابناء الفقراء مضطرين الى الاغتراب وابناء البرجوازية يدرسون في الخارج ويتمتعون .
الدولة المغربية لو سدت المنافذ وطردت المهاجرين الأفارقة و اوقفت برامج الإدماج السيئة الصيت علا ظهور المغاربة. انها لا محالة ستنجح في الاحتفاظ بمناصب الشغل المغربيات والمغاربة. اما الأفارقة فلم نكن السبب في معاناتهم ولم ندعهم المجيء الينا.
تبارك الله على مغرب اليوم،تصدير المواطنات المسلمات كأنهن إماء،و الج بالأطفال إلى الغرق في اليم كورقة ضغط أو بيدق يتم تحريكه على لعبة الشطرنج،،أين نحن من الفاروق عمر ومن المعتصم،،الحمد لله اللي كاين الموت و هناك نتحاكم إلى من لا يضيع عنده مثقال ذرة.
نطالب بحماية حقوق العاملات بالفراولة وإدماجهن في الشركات والمقاولات الفلاحية المغربية في حالة تسريحهن من العمل بإسبانيا ومنحهن منحة فقدان الشغل الى حين تشغيلهن في المغرب.
ان كانت لا تزال شيء من الاحترام فلبد من الحكومة رام تمنع ولا ترخص ابدا للنساء الذهاب والشغل عندهم
هذا حرام اكثر من الحرام ، ان ترى مسلمة في مواقف غير انسانية عند الكافر. فعلى. المسؤل ايجاد الشغل داخل الوطن لهاته الفئة .