هل تتحرش جنوب إفريقيا بكرة القدم المغربية؟

بات طريق رجل الأعمال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، مالك نادي ماميلودي صن داونز، مفروشا بالورود لاعتلاء رئاسة الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بعد انسحاب منافسيه من السباق الانتخابي، لتبقى مسألة خلافته للملغاشي أحمد أحمد مسألة وقت فقط.
ويرى الرأي العام المغربي أن تولي موتسيبي رئاسة “الكاف”، سيف ذو حدين بالنسبة لمصالح الكرة المغربية، وذلك بالنظر إلى التخوف الذي ينتاب الشارع الرياضي من إمكانية معاداة رئيس “الكاف” الجديد “المنتظر” ما يخص مصلحة الكرة الوطنية كنتيجة للعلاقات المغربية الجنوب إفريقية التي تشوبها بعض المشاكل.
وأعرب العديد من المهتمين بالشأن الرياضي عن اعتقادهم بأن جلوس موتسيبي على عرش الكرة بالقارة السمراء، يلحق الضرر بمآرب الكرة المغربية، لكن ذهب آخرون إلى أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد ساهم بشكل كبير في وصول الجنوب إفريقي إلى كرسي الرئاسة، ويُعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة في الكرة الإفريقية، وبالتالي فإن ذلك يُخول له “ضبط” موتسيبي في حال حاول المس بمصالح الكرة المغربية.
المرشحون الأربعة لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سيجتمعون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على هامش المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشبان، وسيضعون آخر اللمسات على حملاتهم الانتخابية قبل الجمعية العمومية.
وبات باتريس موتسيبي أقرب من أي وقت مضى للظفر برئاسة “الكاف”، حيث يحظى بدعم قوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ إذ نزل جياني إنفانتينو بكل ثقله في الأيام القليلة الماضية في القارة الإفريقية من أجل توحيد التصور، قبل أن ينسحب كل من الموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما والسنغالي أوغستين سنغور من السباق نحو الرئاسة.
مهازل الكاف لا زالت مستمرة. الفيفا الفاسدة وجدت ظالتها في mama africa.
الذي لا أفهمه هو التدخلات السافرة لرئيس الفيفا في كرة القدم الأفريقية فقط .. يفرض عقوبات وينحي الملغاشي ويعين الجنوب افريقي.. كما فعل سابقا عندما تدخل في جمع عام الكاف في الرباط ليمنع الأفارقة لدعم ترشيح المغرب في المقابل سافر الى أمريكا اللاتينية وضغط لترشيح الملف الثلاثي أمريكا وكندا والمكسيك.. ويتحدثون في الأخير عن الديمقراطية
محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
زنقة 20. الرباط
03 – 03 – 2021
اتق شر من أحسنت اليه، ما وصل اليه المغرب من مساعدة للجزائر سوف تجنيه الرياضة المغربية من جنوب أفريقيا والباقي يأتي من بعد
لا تنسوا ان فوزي لقجع سيكون انشاء الله عضوا بالفيفا مما يخول له وبطول اليد ضبط سلوكات موتسيبي .لقجع رجل ذكي ويعرف ما يفعل وهو بهذا العمل باتفاق مع رءيس الفيفا تجنب الاحراح الذي كان سيقع فيه بين باقي المترشحين الافواري والسنغالي والموريتاني ضرب عصفورين بحجرة واحدة
لماذا لم يترشح لقجع ؟ أم أنه خاف من فقدان جميع وظائفه بالمغرب ؟
هي تزكية للجنوب افريقي موتسيبي كرئيس للاتحاد الافريقي اقرب من كونها انتخابات نزيهة.الكعكة قسمت بمباركة رئيس fifa و الاعضاء العارفين بخبايا ودهاليز الكاف وبطبيعة الحال لقجع له دور كبير في هذه العملية ولا اعتقد انه سيسمح للجنوب الافريقي موتسيبي بالمساس بمصالح الكرة المغربية.لان النقط وضعت على السطور من الان.
لن ينسى التاريخ عيسى حياتو الذي تم انتخابه في المغرب ومع ذلك ماعقلش على الخير وعادى مصالح المغرب طيلة مدة ترؤسه للكاف.