هل تتطور "الأزمة الدبلوماسية" إلى تجميد العلاقات بين المغرب وإسبانيا؟

تجتاز العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة صعبة على خلفية دفاع مدريد على قرار استقبال زعيم جبهة “البوليساريو”، وما تلى بعد ذلك من تداعيات وصول أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة.
ودفعت التطورات المتسارعة المغرب إلى استدعاء كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية في مدريد، للتشاور والقيام بوقفة تأمل في التعاون الثنائي بين البلدين؛ وذلك بعد اختيار إسبانيا استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر وهوية مزورين، دون إخبار السلطات المغربية ودون اعتبار لحسن الجوار.
ووجدت إسبانيا نفسها عاجزة أمام تدفق سيل من المهاجرين غير النظاميين صوب المنطقة البحرية الحدودية مع سبتة المحتلة، وهو ما يظهر دور السلطات الأمنية المغربية في مكافحة عمليات الهجرة غير النظامية وتحمل المملكة لسنوات طويلة ثقل هذا الملف الأمني الذي يقض مضجع الاتحاد الأوروبي.
وأكد محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب “الأنتربول” بالمغرب، أن “ألمانيا وإسبانيا ستتضرران من تعليق المغرب لتعاونه الأمني معهما؛ لأن مستوى الأجهزة الأمنية المغربية، سواء المتعلق بإنفاذ القانون أو المعلومة الاستخباراتية بصفة عامة، معترف به على الصعيد العالمي بفضل مهنية وحرفية وصدق وكفاءة هذه الأجهزة وأطرها”.
وشدد المسؤول الأمني المغربي، في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، على أن شروط التعاون الدولي في مجال الأمن مبنية على “الند للند ورابح رابح والمعاملة بالمثل”، بالإضافة إلى ضرورة التزام الدول بقواعد الشرف في التعامل الأمني.
رسائل المغرب
يقول الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، إن ثلاثة ملفات رئيسية تجمع تعاون المغرب وإسبانيا وهي: أولا ملف الهجرة، والذي لا يمكن للمغرب أن يستمر فيه في لعب دور حارس سبتة ومليلية المحتلتين أو “دركي لأوروبا” مقابل هزالة الدعم المادي في هذا الاتجاه.
ويضاف الموساوي العجلاوي أن الملف الثاني يتمثل في ملف التعاون الأمني والاستخباراتي، إذ بفضل يقظة الأجهزة الأمنية المغربية تجنبت إسبانيا حمامات دم؛ مما دفع العاهل الإسباني إلى توشيح عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لمرتين. أما الملف الثالث في العلاقات بين الرباط ومدريد يظهر من خلال حضور إسبانيا كأول شريك تجاري للمغرب.
ولا يعتقد الأستاذ الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات أن الأزمة الدبلوماسية قد تتطور إلى قطع أو تجميد العلاقات بين الجارين؛ لكنه أوضح أن تداعيات ذلك ستدفع المغرب إلى الحد من تعاونه في مجال الأمن والهجرة في المرحلة الحالية، مضيفا أن الأمر “ليس بأزمة عميقة بل توتر قوي ينتظر حله بين مسؤولي البلدين”.
ويعتبر العجلاوي، في تصريحه لهسبريس، أن الدبلوماسية المغربية ترسم، اليوم، حدود قوتها في علاقاتها مع دول الجوار؛ “وهو إجابة سياسية إستراتيجية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وأساسا إلى الموقف الإسباني في نزاع الصحراء المغربية”.
ويضيف الخبير أن المغرب، من خلال تصريحات وزير خارجيته، كان يطلب من إسبانيا أن تختار بين الحسابات الضيقة مع الجزائر و”البوليساريو” والخيارات الإستراتيجية المتوفرة مع الجانب المغربي.
ويرى المتحدث أن تصعيد الدبلوماسية المغربية لهجتها مع ألمانيا وإسبانيا يأتي في سياق مواقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء المغربية، وزاد قائلا: “المملكة المغربية تضع، اليوم، نقاطا على الحروف؛ إما التعاون البناء في الملفات الإستراتيجية أو تضطر إلى إعادة حساباتها في عدد من قضايا التعاون”.
“المواقف المتشددة للمغرب تأتي لوضع هذه الدول أمام مسؤوليتها. المغرب اليوم قوة إقليمية وعلى الشركاء الأوروبيين أن يفهموا ذلك”، يورد العجلاوي، الذي أشار إلى أن إسبانيا عوض أن تتفهم مطالب المغرب سارعت إلى استدعاء السفيرة المغربية في مدريد وجددت تمسكها ودفاعها عن استقبال غالي “لأسباب إنسانية”.
على المغرب الحفاظ على تاريخه والالتزام بدينه ومبادئ أجداده، ثم عليه تطوير البحث العلمي والتماسك المجتمعي حينئذ فلتضرب اسبانيا وأخواتها عرض الحائط. لكن مادام البعض يخذل البعض ونخذل شعبنا….فهذه النتيجة.أضعف دولة تبتز المغرب!
ما موقف الاتحاد الأفريقي في أزمة الهجرة في وامتداداتها المتشعبة. على الديبلوماسية المغربية ان تلجأ الى هذه الهيىة والمهاجرون هم أفارقة مغاربة وغير مغاربة .
قضية الصحراء عمرت طويلا وأكثر من اللازم!تقترب من لقب قضية المائة عام تماما مثل حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا في القرون الوسطى!قصة معركة أزانكورت الدموية معروفة!حل قضية الصحراء في المصالحة,التفاهم بين المغرب والجزائر!حل قضية الصحراء لا يمكن أن يتم عبر بوابة التطبيع!التطبيع سمم،يسمم,سيسمم الأجواء أكثر!بعد أحداث أكتوبر1988في الجزائر وانطلاق “المسلسل الديموقراطي”كانت القضية أقرب إلى الحل بعد15سنة فقط من اندلاع النزاع والحرب!شعر النظامان بالاستنزاف واستشعرا خطر التحولات في أوروبا الشرقية وتم إعلان الهدنة الشكلية!الجميع وجد مصلحته فيها!النزاع تحول لسباق تسلح مكلف،استنزافي,كارثي!الحرب مستحيلة؛السلام معلق,مؤجل!فرص الديموقراطية،التنمية،التقدم،الثروات، المقدرات،المستقبل؛كل شيئ ضاع،يضيع وسيضيع!النظامان السياسيان في المغرب والجزائر سجينان في الماضي! يستخدمان،يستعملان،يوظفان عداوة الماضي للحفاظ على الوضع الراهن والقائم!الثبات والاستقرار على الطغيان،التخلف، التبعية،العسكراتية المقنعة والصريحة،الجهل،الفوارق الاجتماعية والتهميش،التبعية،الارتهانية للمحاور العالمية الجديدة والظرفية العالمية!
هل ممكن للمغرب ان يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في شخص رئيس الحكومة ووزير داخليته ووزيرة الخارجية اللداين قبلوا بدخول مطلوب للعدالة الإسبانية بهوية مزورة مع علمهم بدالك .كما متابعة الحكومةالجزائرية بالتزوير لهوية شخص متابع بقضايا ضد الإنسانية وانتحال صفة شخص مع العلم بدلك
المسؤولين الاسبان كيتبوردو مؤخرا بالتصريحات النارية ضد المغرب و ان ضغط اسبانيا و الاتحاد الاوروبي من مكن من لجم سلوك المغرب و ليس تعاونه الطوعي مع مقالات تهاجم البلد يمينا و شمالا وسط صمت مطبق للمسؤولين لدينا كذلك غياب اي تحرك مغربي على مستوى الجامعة العربية للرد على مواقف الاتحاد الاوروبي الذي يبرز عضلاته علينا
النظامان السياسيان في المغرب والجزائر سجينان في الماضي! يستخدمان،يستعملان،يوظفان عداوة الماضي للحفاظ على الوضع الراهن والقائم!الثبات والاستقرار على الطغيان،التخلف،التبعية،العسكراتية المقنعة والصريحة،الجهل،الفوارق الاجتماعية والتهميش،التبعية،الارتهانية للمحاور العالمية الجديدة والظرفية العالمية المتقلبة!الجيل القديم متقادم عمريا، فكريا،استراتيجيا بدون حس الاستراتيجيا!الجيل القديم يعطل كل شيئ لينام و يصبح على الفساد،المصالح الشخصية والتنابزات العبثية!حل قضية الصحراء في سقوط الطغيان على جانبي الحدود،في سقوط التطبيع بشكل مدوي في الضفة الغربية و منعه بكل قوة في الضفة الشرقية،في سقوط و إسقاط الحدود!حدود مفتوحة أمام الأفكار،الأشخاص، البضائع!حل قضية الصحراء في الدمقرطة، الحقحقة،من الحقوق، الوجببة،من الواجبات،النظفنة،من التنظيف،التسيقة،من التسياق!حل قضية الصحراء في بناء التكتل والاتحاد المغاربي!عملة موحدة،مستقبل واحد،شعب واحد،مصير واحد!مثل الأمريكيين، نعيش جميعا،معا أو نموت و نهلك جميعا ومعا!فأين العقلاء مكان المطبعين الجبناء،الفاسدين الخبثاء و الخونة العملاء!
يجب قطع العلاقة مع الخائنة اسبانيا .كما يجب فسخ اتفاق الصيد البحري . من خانخا فليس منا انتها الكلام ورفعت الجلسة
و في الأخير ستأتي إسبانيا للمغرب معتذرة منه كفرنسا
صورة النزوح الجماعي الشامل للمواطنين تعبر بجلاء عن حالة الفشل العام والإفلاس التام!صورة الأوراش الكبرى والنتائج البئيسة!صورة الفساد العظيم و البؤس المخيف!صورة القبضة الأمنية تجاه الحقوقيين والنضال و الدموقراطية والتراخي الكلي في ضبط الحدود! صورة النظام السياسي الضعيف،الفاشل والمفلس سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا، تعليميا وحضاريا!أين تذهب الثروات حتى يصل بنا الحال لنرى النزوح الجماعي للمواطنين!لو أنهم نظموا وقفة احتجاجية أو نظموا مظاهرة من أجل كرامتهم وحقوقهم لتم قمعهم بدون رحمة!الهجرة والتهجير حلال؛الحقوق والكرامة حرام!العملة الصعبة من عرق المهاجر حلال؛استثمارها في التنمية جريمة وحرام!صورة الشعب الذي يبحث عن السهل، السهولة و سويهلة!ندعم الفلسطينيين و نصرخ من أجلهم و لا نناضل مثلهم!الأوطان نضال، تضحيات و ليست هجرة و تهجير!أوروبا غارقة في ويلاتها!واش مساليا لينا!النزوح فضيحة لأنه يضعف موقف الدولة و لا يقويه!البوريطانية تسعى لحل الأزمة في ليبيا وتخلق أزمات خارجية و داخلية!تناقض،تضارب،تخبط، تعثر وتعنثر في تلابيب الجلابيب التطبيعية الزرقاء!فضيحة الأمن والاستخبار!
إذا كان الإتفاق مبرم بين المغرب وإسبانيا حول تبادل المعلومات حول المجرمين و الإرهابيين في البلدين فكان أولى لإسبانيا أن تشعر المغرب باكبر المجرمين ضد المغرب المتابع قضائيا والذي دخل أراضيها بهوية مزورة…
ربما تكون الأضعف ببن دول العالم
لكن يمكنك نقل عدوك
لميدان أنت الأقوي فيه
فإن شاء الله نهاية الظالمين باتت قريبة
هذا وعد الحق..
!ندعم الفلسطينيين و نصرخ من أجلهم و لا نناضل ونضحي مثلهم!الأوطان نضال،تضحيات و ليست هجرة وتهجير!أوروبا غارقة في ويلاتها!واش مساليا لينا!النزوح فضيحة لأنه يضعف موقف الدولة و لا يقويه!البوريطانية تسعى لحل الأزمة في ليبيا وتخلق أزمات خارجية و داخلية!تناقض،تضارب،تخبط، تعثر وتعنثر في تلابيب الجلابيب التطبيعية الزرقاء!فضيحة الأمن والاستخبار!هل اتفق النازحون من دون علم الأجهزة الأمنية والاستخبارية!هل استغفلوا يقضتها أم تم تأطيرهم و دفعهم للبحر! هل غامروا من دون ضرب أي حساب للمخاطر والتيارات البحرية؟لماذا لم يتم منعهم؟من لم يمنعهم أو من دفعهم، لماذا لم يخاطر معهم و يغادر معهم؟رمزية النزوح في كون مسؤولينا مستهترين بحياة المواطنين،غير مؤهلين،غير استراتيجيين،هواة فشلة مفلسون!الرمزية في كوننا لسنا جديرين بجوار أوروبا!نتعاون معها و لا نتقدم؛بل نتخلف! نصرح بكل غباء أننا نخدمها و نسهر على أمنها من دون السهر على أمن الشعب،الوطن والمواطنين!دولة مقدراتها،ثرواتها وأجهزتها موجودة من أجل حماية الفاسدين و خدمة الآخرين!دول أصبحت مجرد مكاتب،مقاولات،مُناوَِلات للخدمات الأمنية والاستخبارية!
اسبانيا انكشفت للمغرب…
قرار ترامب فضح اسبانيا وألمانيا…
الاوروبيون لا يريدون حل لمشكلة الصحراء…
الأوروبيون يريدون استمرار الخلاف الى الأبد وابتزاز المغرب والجزائر الى ما لا نهاية…
على المغرب الاستعداد اقتصاديا لتحمل جوار مناوئ شرقا شمالا وجنوبا…
لا بد من الخروج بحلول لهذه الأزمة . فالمغرب قام بموقف رجولي إزاء هذا الموقف المعادي لوحدتنا الترابية . إلا أن التدفقات التي عرفتها مدينة الفنيدق للخروج إلى سبتة أساء لبلادنا ، إنطلاقا من بعض التصريحات والأكاذيب التي تلفظ بها البعض من هؤلاء إما جهلا أو غباء أو طمعا في الوصول إلى الضفة الأخرى في ظروف جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإسباني والأوربي والعالمي بصفة عامة.
لا حاجة لنا بهم اتركوهم يموتون جوعا كما كانوا في السبعينيات أما مهنية وشرف أفراد استخباراتنا فلا يستحقونهم والله بما أبانوا من غدر وتراموا في أحضان العصابات ومجرموا الحرب.
استخباراتنا مشهود لهم بمهنية لا مثيلة لها في العالم وهذه مفخرتنا ولا نطوق أن تدنس بهؤلا السفلة.
أوقفوا سمكنا وخيراتنا عليهم وافتحوا حدودنا في وجه إخواننا الأفارقة وسترون كيف سيركعون لكم مذلولون لأنهم ضعفاء بالفعل وأقوياء في الكلام المعسل.
أين إتحاد افريقي كي يدافع عن إفريقيا ام ان عندما يتعلق أمر بتمزيق دول يكون دعما نعلة الله عليهم
الفشل والإفلاس هو ما يدفع الأطفال والشباب ليهتفوا بحياة دولة أجنبية تحتل أراضيهم!كيف يمكن التوفيق بين تدمير المدرسة والجامعة وزرع بذور حب الوطن والوطنية؟هل حب الوطن و الوطنية بتحليل،من التحلل، و تذويب القيم في المجتمع بنشر الميوعة،الرداءة و التسويق للشطاحين والمغتصبين في الميدان الفني؟تركيا و إيران تستثمران في العلم والعقول!الاستثمار بدأ يؤتي أكله سريعا!الأنظمة العربية الفاشلة المفلسة تستثمر في الجيوش الذبابية الإلكترونية من أجل إنجاح الاختراق التطبيعي الصهيوني!تقارع تركيا و إيران ذبابيا و تخضع و تخنع لإسرائيل تضبيعيا تضبعياالصين لديها جيوش التجسس الرقمي التكنولوجي!ا!يجب محاكمة المسؤولين الفعليين عن عدم منع مهزلة النزوح والمسؤولين عن الفشل والإفلاس!هذه هي نتائج فلسفة العام زين اللي زين للفاسدين المفسدين فقط!صور و كأننا في نهاية القرن19. 1912تعود و تقترب من جديد!عودة 1912 سقطت بسقوط التطبيع!بأي شكل آخر تستعد للعودة؟1912 حربائية متلونة،متكيفة،من الكيف و التكيف!!يجب تفكيك هذه الديبلوماسية الزرقاء الزركة الفاشلة المفلسة!أحزاب تيرمينتورية بمعنى منتهية الصلاحية!وصلات ل تِيرمينوس!
بعض زعماء البوليزاريو حملوا السلاح ضد الدولة والجيش و غيروا مواقفهم و قناعاتهم و التحقوا بوطنهم و تم إدماجهم في الدولة، وزاراتها، أجهزتها و إداراتها! بتصرفكم هذا تسدون الباب أمام السيد غالي لكي يحذو حدو رفاقه في السلاح و السياسة الذين قرروا ترك الطرح الانفصالي والتخلي عنه!إذن هذا التوتر و هذا التصعيد مع إسبانيا غبي ينضاف لفضيحة التطبيع و الاعتراف الحبري،الخرائطي،الكاميراتي والتويتري!ترامب تويتا أ طار! ما المشكل أن يتم تقديم مساعدة إنسانية لرجل و لإنسان مريض؟ صلاح الدين الأيوبي قام بنفسه بعيادة و بتطبيب ريتشارد قلب الأسد عدوه في الحروب الصليبية!الرئيس الشاذلي بن جديد كان يساند طيلة حكمه البوليزاريو بالسلاح، المال والديبلوماسية!عندما خرج من السلطة عاش لفترة في طنجة!دعمه أدى لاستشهاد، جرح و أسر الآلاف من الجنود والضباط و تسبب في ضياع فرص التقدم على البلدين! نخشى أن تكون أسباب خفية غير معلنة وراء هذا التوتر وهذه الأزمة كما هو الشأن مع ألمانيا!لماذ يكلف دائما وزراء العدالة والتنمية بتخراج العينين في إسبانيا و لا نسمع صوتا لأحزاب التراكسكتور، الحمامتور،الكتابتور والميزانتور, الورداتور؟
امام اسبانيا طريقان اما الوضوح التام في ملف وحدتنا الترابية والتعامل مع المغرب كشريك اقتصادي وامني مهم اما الهروب الى الامام وازدواجية الخطاب والنفاق فلتتحمل مسؤولياتها و تهورها المغرب ليس دركي لحماية حدودها.و امنها .وعلى المغرب اعادة النظر في مجموعة من الاتفاقيات اهمها الصيد البخري.
لا اظن ان العلاقاتستتجند بين البلدين لا هناك محالح اقتصادية و سياسية و الامن هي مجرد سحابة صيف و ستمر و هي فرصة للمغرب لفرض لمعرفة الصدقاء’ه.
لا يجب السكوت على هذه التصريحات النارية يجب دعوة سفير اسبانيا الى المغادرة
انا لا افهم في السياسة ولا تهمني ان كانت الصحراء غربية او مغربية ولا سبتة ومليلية ان كانتا محتلتين او اسبانيتين ولكن احتكم دائما الى المنطق والعقل و الواقع المرئي والملموس في تحليل الاحداث ،لنفرض جدلا فقط ان الصحراء مغربية وسبتة ومليلية ايضا مغربيتان وانا احد سكان هذه المناطق الثلاثة ورايت البارحة ما حدث في المغرب من نزوح جماعي لفئات عمرية مختلفة نساء ورجالا واطفالا هاربين من المغرب ومن نظام المغرب ويلعنون ويسبون وكل آمانيهم في الحياة هي مغادرة البلد ويشتكون من الفقر والبطالة والاهمال والحكرة والتعسف والظلم ،،هكذا قالوا ،،
هل لو كنت من سكان المناطق المذكورة سابقا ورايت ما رأيت أنا هل تقبل ان تكون تحت هذا النظام الملكي الذي يهرب منه ابناءه من كثرة البطش ،،الابله وحده هو الذي يرضى ان تكون سبتة ومليلية محتلتان والابله وحده الذي يرضى ان تكون الصحراء تحت سيادة المغرب ،،هذا وجه قبيح قدمه المغرب للعالم لمستقبل ثلاث مناطق يطالب بها ..
سبق لرئيس الحكومة أن قام بنفس الخرجة بخصوص سبتة و مليلية؟ هل اختيار وزراء البيجيدي لهذه المهمة التخراج العينينية علاقة بالتاريخ و الخلفية الإيديولوجية؟أولا البيجيدي لم يعد كما كان علاقة بمرجعيته لكي نخيف به إسبانيا!ثانيا الأولى مقارعة إسبانيا بالديموقراطية،التقدم، حقوق الإنسان،التوزيع العادل للثروة والحكم، ضمان الكرامة للمواطنين و سترهم بها حتى لا يفكروا في النزوح الجماعي!كنا نقول الخير كايجي ف مرة!دابا الأزمات الديبلوماسية بأصحاب الديبلوــــ مات، التوترات،العصبيات، الكوارث والفضائح هي التي تنزل علينا دفعة واحدة!ماذا يقول السيد الوزير في الفساد،الفشل والإفلاس سياسيا،اقتصاديا، تعليميا،جامعيا،تكنولوجيا صفريا، احتكار،نهب و تهريب الثروات، تسليت الاستثمارات،التعذيب،الفرقشة،العرينة، التصوير،التدوير، التطوير،القرعنة،التهميش،الصفيحيات،البذخيات،التطبيع،حقوق الإنسان و الكوارث هي التي تصيبنا بالعرام؟صراحة، نشعر أن البوصلة مفقودة على كل الصعد!إسبانيا تأوي و تحفظ كرامة أزيد من 800 ألف مواطن مغربي!كم يحولون سنويا من العملة الصعبة و أين تذهب العائدات؟الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سنوية! أين تذهب؟
You can’t win from spain men you are Very small men forget men
على المغرب أن يترك الأفارقة يهاجرون بالمراكب إلى سواحل اسبانيا عندها ستأتي اسبانياو معها كل أوروبا زاحفة لطلب المعذرة
لقد أصبح المغرب ولله الحمد يمتاز بالشجاعة والإرادة لتخطي الصعاب بعد النجاح الباهظ في تخطي أزمة كورونا حينما باغتت العالم أجمع تمكن المغرب ولله الحمد من اجتياز المرحلة .واليوم لقد استفد الوطن من تخطي الصعاب وعلى الحكومة الاسبانية أن تعيد النظر في التصرفات الصبيانية وعليها كذالك أن تعلم أن المغرب أصبح يضرب له ألف حساب .على الصعيد العالمي.
اسبانيا تسعى بابتزازها للمغرب للضغط على جارة السوء لدفع مزيد من اموال الشعب الجزائري المطحون .
بقات فالكلمات الرنانة والتسنطيح والزج بالقاصرين في مياه الموت،العسكر الاسباني كان البارحة يقصف لمغاربة بالغاز داخل الاراضي المغربية ،عند دول اخرى،هادا يعتبر اعلان حرب،ومس سيادة بلاد اخرى…وفينكوم،اتحداكم حطو رجليكوم غير فوق جزيرة ليلى،وهي مغربية عن اب وجد،هادا راه المستعمر الامبريالي الاسباني يعرفكم جيدا،واغلبكم عندو بالمال المنهوب فاسبانيا فيلات راقية،وهو يسايركم لانه يستفيد،ولكن بمجرد غادي يوريليكوم العين الحمراء ستتراجعون،وتكبون غضبكم على الشعب في اي مظاهرة…ارجو النشر من هسبريس
هناك تسريب مخابرتي اجنبي لم يتم تأكيد صحته بعد ويحتوي على تسجيل صوتي قبل الهجوم الجماعي بين القصx ورئيس الشرطة في xxxxxX يتضمن تعليمات خاصة. اعتقد انه غير صحيح.
ادا كان المغرب لايجني اي منفعة من حماية الحدود الأوربية .فل يقلب الطاولة على اسبانيا ولا تحرس حدودها بنفسها .فالمغرب فتح الحدود للمهاجرين لضرو ف انسانية كمااستقبلت اسبانيا ابن بطوش لضروف انسانية(مهزلة من اكبر المعايير .يحلم بانه رءيس دولة ولايستطيع السفر.ويسافر بجواز دولة أخرى ومزور.ولا يستطيع اتخاد القرار. الا بالرجوع لسفارة الصهاينة الجزاءر يين.)
لا يمكن للمغرب ان يبقى مكتوف الايدي امام السياسة الخبيتة لاسبانيا تجاه المغرب خصوصا في استفزا اتها الاخيرة بالمس بمقدسات البلاد ووحدته الترابية باستقبال مجرم حرب عدو للمغرب مبحوث عنه من طرف القضاء الاسباني وهذا السلوك الذي بدات تنهجه اسبانيا نحو المغرب يشكل خطرا كبيرا على العلاقات الثناىية والتعاون التجاري والامني لذلك من حق المغرب الدفاع عن مصالحه ومقدساته بمراجعة هذه العلاقة التي لا يجني منها الا الاساءة والضرر المغرب لن يبقى دركي في حماية اوروبا ما دامت اوروبا لا تلتزم بواجباتها والمواتق الدولية المعمول بها المغرب كان داىما وفي في تعامله مع اوروبا الا انه للاسف بدا يصدر من بعض دول القارة احقاد وعدوانية تمس بالمقدسات والوحدة الترابية للمملكة
اسدي هاد الصبليون فاش كيفذنا الا المشاكل معهم .لا نريذ المعاملة معهم اطلاقا.انهم عنصريون لا يعرفون ما معنى الصذاقة ولا التعامل.لتفرض عليهم التاشرة ونثركهم في طغيانهم يعمهون . اكلوا بحرنا وفلاحتنا وحراصتنا لحذوذهم.لماذى نحمل همهم.فاليرحلوا عنا.كما سمعنا سلفا ان الحدود الاسبانةبين المغرب هي سبة ومليليا .منالاتحاذ الاوربي.كيف هاذى .اليس هاذى تصريح خطير.انهم لا ايمان لهم.لا نتخذ الكافرين اولياء من ذون المؤمنين.تبا لهم واعمى الله ابصارهم.
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صلوا على النبي … المغرب رسميا الولايات المتحدة الأمريكية فجنابو و واقفا معاه بلا ما نكثروا الهدرة بزاف و أيضا فرنسا رجولة معاك و الفرنسيين مسربسييين مزيان فالسياسة و الشأن الأوروبي : كيحسبوها مزيااان متخافشي عليهم مغيدوزوكشي غير متعيقش هههه . علما أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن إسبانيا يوم إرتمت في أحضان الفينزيلي هوكو تشافيز و اليوم هي في أحضان مادورو. الحكومة الإسبانية مجرد كنيش وديع و نظيف يتبع الإتحاد الأوروبي و خاصة الشقيفة د مركيل الغير قابلة للتأكسد.
وزيرة الدفاع الإسبانية المسؤولة عن الحدود بقات مختفية 3 أيام و حتى حفظوها شني تقول …. عاد خرجت هاد الصباح تهدد المغرب و تطلبنا بعدم اللعب مع الدولة الإسبانية.
حتى حنا غير لاعبين أخووويتي مكاين والو غير قصارين و ضحكانين معاكم شوية. كما ضحكتوا معانا نتوما و قلتوا أن بن بطوش الذي يهاجم الحدود و الأراضي المغربية منذ 6 أشهر لم تطأ قدماه الأراضي الإسبانية : من الطائرة للعربة للسرير ههههه
نتمنى ان تجمد العلاقات ،لانهم يعيشون في رفاهية بحيرات بلادنا، لا نستفيدمنهم
أتمنى من خالص قلبي أت يجمد المغرب علاقاته مع إسبانيا، هذا ليس قرار متهور بل على العكس من ذلك فإسبانيا هي من بدأت الطعن في ظهر المغرب، فقرار أمريكا بالإعتراف بمغربية الصحراء أفقد دول الإتحاد الأوروبي صوابهم و سحب منهم ورقة ضغط على المغرب أو بالأحرى خفف من ثقلهم في هذا النزاع المفتعل، دول الإتحاد الأوروبي لا تريد حلا للنزاع بل تريد إطالته لأطول فترة ممكنة لابتزاز المغرب و الجزائر في نفس الوقت، و خصوصا إسبانيا و فرنسا الذين يختبؤون وراء الجملة الشهيرة “حل سياسي متوافق بشأنه” هذه الجملة التي لم يعد المغرب يقبل بموقف الحياد المنافق المختبئ وراءها، شكرا ترامب عراب سياسة الوضوح و المواقف رابح رابح بدون ابتزاز
تحية للمخابرات المغربية المعترف بها عالميا .والتي اكتشفت دخول الارهابي الى اسبانيا…ههههه سحابهوم غادي يدوزوها على احسن مخابرات في العالم….هههههه. هدى هي لي غادي تخلي اسبانيا تحترم الشرطة و المخابرات المغربية…العز للامن الوطني….
يبدو ان المغرب تتعامل مع الاتحاد الاوروبي مثلما تتعامل تركيا مع اوروبا . تدفعون لنا ملايين نحرس لكم الحدود .
الفساد،الفشل والإفلاس سياسيا،اقتصاديا،تعليميا، جامعيا، تكنولوجيا صفريا، احتكار،نهب و تهريب الثروات،تسليت الاستثمارات،التعذيب،الفرقشة،العرينة،التصوير،القرعنة،التهميش،
الصفيحيات،البذخيات،التطبيع،حقوق الإنسان!الكوارث تصيبنا بالعرام؟صراحة،نشعر أن البوصلة مفقودة على كل الصعد!إسبانيا تأوي و تحفظ كرامة أزيد من 800 ألف مواطن مغربي!كم يحولون سنويا من العملة الصعبة و أين تذهب العائدات؟الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سنوية!أين تذهب و ماهي الإنجازات؟ سنوات صعبة في انتظارنا!سنوات كل الأخطار ما لم يتحرك الشعب فورا!هل من المعقول أن نحتج لأنها استقبلت رجلا مريضا يحتاج للعلاج؟كيف سنشجع زعماء وقادة البوليزاريو على قبول مقترح الحكم الذاتي؟بمنعهم من الاستشفاء؟تم الاحتجاج على ألمانيا لأنها لم تدع الديبلوماسية الزرقاء الزركة لمؤتمر برلين حول ليبيا؟ المهم هو حل النزاع في ليبيا في و بالصخيرات أو في و ببرلين! في ذلك فليتنافس المتنافسون!أم أن الهدف هو إلحاق ليبيا بقطار التطبيع الذي انحرف عن سكته و هوى في الهاوية السحيقة للإبادة الجماعية و جرائم الحرب!لا ندري كيف يصل الناس لمركز القرار و لأية غاية!المصالح الشخصية!
لا قوة إقليمية ولا هم يحزنون متى سنحرر سبتة ومليليا هذه وصمت عار لنا جميعا….والحل بسيط اغراق المدينتين بالمهاجرين مع خلطهم بأفراد من الجيش المغربي والسيطرة على مراكز القوة والأماكن الحساسية ووضع اسبانيا امام الامر الواقع…..اشنو تقدر دير كاع…؟
ارسال اطفال ومهاجرين الى مدينة سبتة لضغوط على الاسبان ديبلوماسية العبط !!! اشهار ديبلوماسية سواقية فبركة عملية مثل هذه غباء نعم فبركة ماهجرني آتوا من كل المدن المغربية دليل انها فبركة للضغوط على اسبانيا ” ديبلوماسيتنا شوهتنا ”
إذا توترت علاقات المغرب مع إسبانيا كما هي متوترة مع ألمانيا. فلمن سيصدر قنبه الهندي. مع العلم ان الصناعة الدوائية الألمانية هي أكبر مستهلك لنبتة الكيف
ظهرت هده النزعة خصوصا مع تركيا ،،،،،وكدلك موقف الدول الأوروبية الانحيازي واللامشروط لصالح إسرائيل وعدوانها الغاشم على قطاع غزة. ….
أما قضيتنا المتعلقة بالصحراء المغربية لا تدخل في أجندات فرنسا أو ألمانيا أو حتى اسبانيا؛ ؛؛؛فجل تصريحاتهم في قضيتنا الوطنية لا تعبر إلا عن مواقف متدبدبة وغير مسؤولة ::::
الان حان الدبلوماسية المغربية أن تضع النقط على الحروف في ما يخص الهجرة الغير المشروعة وإيقاف التعاون الأمني والاستخبراتي لأن المغرب دولة دات سيادة ولا تخضع للاملاءات الخارجية.
الفرق بين المغرب وإسبانيا هو أن هذه الأخيرة مسنودة من الدول الأوربية اما المغرب فمحاط بجي ان ينتظرون سقوطه.
الدرس الأول من النزوح الجماعي في اتجاه سبتة سياسي.كل دولة مسؤولة عما يقع فوق ترابها باسم و بحكم السيادة!لا شيئ يمكن تبرير ماوقع سياسيا!دفع المواطنين للنزوح أو تركهم يفعلون ليس بالسلوك السليم للتعامل،الضغط والتفاوض مع الجيران،الشركاء،الأصدقاء والحلفاء!سياسيا،ما وقع تأكيد لفشل و إفلاس كل سياسات ال20سنة الماضية!الدرس الثاني حقوقي و إنساني!الجنود الإسبان أنقذوا،أغاثوا النازحين،قدموا الغذاء، المساعدة،الدواء والإيواء رغم قرار الترحيل!دولة الحق والقانون!في المظاهرات رأينا الفرقشة،سمعنا عن العرينة والتحرش!سمعنا عن القرعنة,التعذيب بعد سنوات الرصاص وهيئة الإنصاف والمصالحة!وقعنا في العود والردة الحقوقية!الدرس الثالث اجتماعي اقتصادي:الفساد والتهميش؛الثروات والبؤس؛الثراء الفاحش؛الفقر المذقع!دولة الإنتاج؛دولة الريع!الدرس الرابع حضاري:الديموقراطية أمان و تأمين؛الطغيان فشل و إفلاس!الدرس الخامس أمني:هنا التشدد والتغطرس حقوقيا وسياسيا والتراخي فيما يتجاوز ذلك!نظرية اليقظة والاستباق سقطت أو علقت بسبق إصرار و ترصد!هناك الأمن متوفر رغم عامل المفاجأة؛الأمن ثقافة مترسخة!هنا الأمن حسب الأهواء؛حسب وضع المواطن!
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنا مين للحكومه المغربيه ان تنضره لي المغاربة الدينه يعشونه في هادا البلاد وشكرا على حسن تفهم
أعتقد أن المغرب طيح اسبانيا في الفخ ومعها حتى أوروبا ،وماعليه الا تتمة الطريق بــ :
ابقاء سفيرة القنصلية بالمغرب والتبرزيط السياسي لاسترجاع المدينتين سواء عن طريق الامم المتحدة وعن طريق شق صف الدول الاروبية والمحتمل أن تكون صديقة ومؤيدة للاسترجاع مثل فرنسا والبرتغال وايطاليا وانجلترا…
الدخول في حوار عملي اقتصادي للربط مع جبل طارق
اعادة النظر بعد ضمان أسواق جديدة في اتفاقيات الصيد البحري والشراكة مع اوربا فيما يتعلق بالخضر والفواكه والصيد البحري وحتى بعض الصناعات…
ربط شراكات متينة مع المريكان واسراءيل والصين وحتى روسيا باستغلال حقول تروبيك والضغط على اوربا في سبتة ومليلية…
رفع مستويات تعلم اللغة الانجليزية والعبرية والصينية بالمغرب
الاعلان عن الغاز والبترول المكتشف في تندرارا وجرسيف مع توظيف تبعاته الاقتصادية على الشعب و…
زيادة التشدد وضبط السلع والبشر عبر الحدود مع اسبانيا بخنق المدينتين وتغيير طريق الجالية عبر موانئ فرنسا وجبل طارق مع التفكير في قطع المياه والكهرباء…
تخصيص قناة للتوعية والدعاية للمطالب المغربية والمغرب الجديد و…
سياسيا،ما وقع تأكيد لفشل و إفلاس كل سياسات ال20سنة الماضية!الدرس الثاني حقوقي و إنساني!الجنود الإسبان أنقذوا،أغاثوا النازحين،قدموا الغذاء،المساعدة،الدواء والإيواء رغم قرار الترحيل!دولة الحق والقانون!في المظاهرات رأينا الفرقشة، سمعنا عن العرينة والتحرش!سمعنا عن القرعنة والتعذيب بعد سنوات الرصاص وهيئة الإنصاف والمصالحة!وقعنا في العود والردة الحقوقية!الدرس الثالث اجتماعي اقتصادي:الفساد والتهميش؛الثروات والبؤس؛الثراء الفاحش؛الفقر المذقع!دولة الإنتاج؛دولة الريع!الدرس الرابع حضاري:الديموقراطية أمان و تأمين؛الطغيان فشل و إفلاس!الدرس الخامس أمني:هنا التشدد والتغطرس حقوقيا وسياسيا والتراخي فيما يتجاوز ذلك!نظرية اليقظة والاستباق سقطت أو علقت بسبق إصرار و ترصد!هناك الأمن متوفر رغم عامل المفاجأة؛الأمن ثقافة مترسخة!هنا الأمن حسب الأهواء؛حسب وضع المواطن الاجتماعي والاعتباري!تمييز أمني!المظاهرات تمنع و تقمع و في حكم الحرام؛ النزوح في حكم الحلال! في و مع الديموقراطية الأمن للجميع!الأمن حق و واجب!
نحن لسنا بحاجة الى اروبا ولا الى الدول التي تدعي انها في طريق النمو كتركياو ايران … مادام اسرائيل بجانبنا لا خوف علينا، على المغرب ان يعيد مليون مغربي الذي يعيش فوق الاراضي الإسبانية وسنقع العلاقة معها، المغرب زمان ولى بدون رجعة
بعد فضيحة و عار النزوح الجماعي مع فشل توقعه أمنيا و استخباريا أو التورط المكشوف المفضوح فيه، الطبيعي هو عقد ندوة صحفية لإعلان الفشل العام و الإفلاس التام مع إرجاع أمر كل المسؤوليات السيادية للشعب ليمارس سيادته كلها على أرضه، نفسه بنفسه، حاضره و مستقبله، ثرواته و مقدراته!هذا ما جعل إسبانيا تعطينا الدروس في المسؤولية،الإنسانية، حقوق الإنسان، اعتبار و تقديس حياة الإنسان و ليس الأشخاص الفاسدين!الدولة مسؤولية عظمى والمسؤولية التزام و مساءلة و محاسبة!الدولة و المسؤولية ليستا الاستنقاع في الفساد،البذخ،الشكليات الخاوية، الدعايات والادعاءت الكاذبة!لماذا تم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟ أين الانسجام؟ واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟ هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين و في إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن والمخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا
المغرب فضح نفسه بهذا التصرف الصبياني اللذي يدل على نقص شديد في الثقافة السياسية و الدبلوماسية لدى اصحاب القرار.
اصبحت صور الاطفال الرظع و المراهقين و النساء تغزو القنوات العالمية و كان المغرب تعرض لاسطدام نيزك او زلزال مدمر.
و الله اصبحنا نستحيي ان نقول اننا مغاربة
هذه الازمة اظهرت تذمر كل المواطنين من ظروف العيش وانعدام الفرص وغياب الحقوق وهو شيء يؤسف له مقارنة مع الانتشاء بمصانع السيارات واالاسثثمارات الاجنبية والقوة الاقاصادية …مقارعة اسبانيا شيء جميل لكن …الخوخ كوكان يداوي يداوي راصو .
يكمن في تخلي جارة السوء عن فكرة تقسيم و اضعاف بلدي، كما يجب عليها ان تتخلى كذلك عن الاستقواء بالدول الاجنبية من اجل زعزعة استقرار وطني . بكل بساطة.
الدولة مسؤولية عظمى!المسؤولية التزام,مساءلة,محاسبة!الدولة,المسؤولية ليستا الاستنقاع في الفساد،البذخ،الشكليات الخاوية، الدعايات,الادعاءت الكاذبة!لماذا تم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟أين الانسجام؟واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين و في إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن,المخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا!من يستطيع أن يتحرك وله الإمكانيات,الوسائل،عليه فعل ذلك!واجب وطني,تاريخي!ما بقى عندنا فين نزيدوا ولا نكحزوا!نحن محشورون في الزاوية!الناس أخذت فرصتها كاملة بلا تشويش!لم تنجز شيئا!أش مازال باقي نتسناو؟نحتاج للمبادرة الشعبية للمحاكمة،المحكمة،العدالة والمحاسبة؛لهيئة المساءلة والمحاسبة!هل من المعقول أن نسمح شعبيا بإجراء الانتخابات مع نفس الوجوه الفاسدة!شعبيا يجب أن نعلن عن حل جميع هذه هذه الأحزاب المتورطة!
المغرب يتقاضى 346مليون اورو سنويا نضيرا حراسته الحدود .لكن سياسة المغرب فاشلة والتهديد قادم والمغرب دولة ضعيفة فلاتقارنو المغرب واسبانيا فلو كان المغرب قويا لما هاجر الشباب فنحن دولة من دول العالم الثالث وتذكرو ماوقع لجزيرة ليلى لولى تدخل فرنسا وامريكا لثني اسبانيا عن التدخل العسكري .لا كانت الكارثة اكبر فتصريحات التحاد الوربي واسبانيا فيها تهديد صريح للمغرب .وعدم قبول اوربا لضغط عليها بالمهاجرين .والحقيقة ضاهر ة بعد تهديد امس لن يداع يدخل لسبتة او مليلية من المهاجري غير الشرعيين
وينهم أصحاب حقوق الإنسان. ..والرابطة …وأصحاب صكادو ومن قهوة إلى قهوة …وأصحاب وقفة احتجاجية …وأصحاب الفيديو ذو الموسيقى الحزينة
وين هي امنيستي التي تكتب التقارير. ..إلى أسيادها
وين هي هيومن رايتس ووتش المختصة في مهاجمة المغرب
وين هي جمعيات المهاجرين
وهم يشاهدون أبناء جلدتهم وهي يداسون من قبل الجيش الاسباني ….
بما ان إسبانيا استقبلت غالي لظروف إنسانية فلتستقبل جحافل المهاجرين ايضا لظروف إنسانية
أين هي الجامعة العربية الدول الإسلامية و الاتحاد الافريقي في مساندة المغرب في اولا التنديد بالاستثمار الاسباني والموقف الأوروبي وفي مساندة المغرب سياسيا في الأمنم المتحدة في تحرير سبتة ومليلية وجزر الكناري
خلاصة القول…هي مرحلة وضع النقاط على الحروف و إزالة الضبابية على مجموعة من الأشياء و نفض الغبار على ما طاله النسيان
هل تنقل الإتم الاشتباكات بين الشرطة و المرشحين و العازمين على النزوح لسبتة؟ هل سيعقد وزير الداخلية ندوة صحفية لإطلاعنا على ما يجري؟ نحن مواطنون نستحق أن نكون على علم بما يجري؟ هل المواطنون يستحقون فقط الزرواطة؟ هذا زمن التطبيع مع الشعب و حقوقه و ساعة سقوط التطبيع مع التطبيع الانهزامي، الاستسلامي والتقايضي، من قضيان الحاجات الشخصية!
تذكير تاريخي :
(تِكشبِيلة تِوليولها … ما قتلوني ما حياوني … داك الكاس اللي عطاوني … الحرامي ما يموتشي…جات خبارو في الكوتشي)
ومعاني ألفاظها:
تِكشبيلة = طريق إشبيليا
تِوليولة (توليولها) = يرجعون إليها
ما قتلوني وما أحيوني من كثرة العذاب
داك الكاس اللي عطاوني = أثناء تهجير المورسكيين من الأندلس, كان بعض النصارى يجبرونهم على شرب الخمر حتى يسمحون لهم بالمرور, زيادة فياحتقارهم و إذلالهم
الحرامي ما يموتشي = المسيحي و بعد 08 قرون ثأر لنفسه
جاءت أخباره في الكوتشي = الكوتشي وسيلة نقل معتمدة على حصان صغير يجر عربة إذ كانوا يتلقفون أخبار الأندلس من القادمين الجدد على العربات
جلالة الملك محمد السادس نصره الله،نجح في تسويت صراعات كبيرة مثل الخليج والشرق الأوسط.
بإذن الله سيتمكن من تسويت المشكل بين المملكتين الجارتين. هذا مجرد ضباب عابر.الأعداء يتربصون بنا من كل جهة كالدئاب المفترسة.
مكالمك هاتفية من العاهل الإسباني ل سيدنا والمشكل هاهو تحل.
الله ،الوطن،الملك
انا شخصيا احبد فكرة اللجوء الى المديبتين المستعمرتين سبته ومليلية من طرف المهاجرين المغاربة و الافارقة و السوريين للضغط على مدريد للاستسلام.
وانصح المهاجرين بعدم حمل الهوية عند الاختراق وطلب لجوء فوري على التراب الاسباني.
اما السلطات المغربية عليها رفض الراجعين الى المغرب من دون اتباث الهوية من السفارة المغربية في مدريد.