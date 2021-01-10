هل تتوقف الحملة الإعلامية المسعورة؟

تسود تساؤلات كبيرة بخصوص مستقبل منصات رقمية ناشطة في تركيا، ساهمت في تسميم الأجواء بين الدول الخليجية والتدخل في شؤون العديد من الدول العربية، مع تصاعد الحديث عن رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة إلى الصف الخليجي العربي.

ويتم تمويل هذه المنصات، التي كانت تقتات من الأزمة الخليجية السابقة، من عمليات مشبوهة وراءها رجال أعمال أتراك وعرب يقيمون بدول أوروبية، في عمليات منظمة لـ”غسيل الأموال” وعبر تحويلات منتظمة لإنعاش هذه المنابر الإعلامية التي تبث من تركيا، والتي تتغاضى عن الردة الديمقراطية والانتهاكات الحقوقية التركية في بلاد الأناضول وسوريا وليبيا، وتهتم بشؤون العرب من المحيط إلى الخليج.

وتتخصص غالبية هذه المنصات الرقمية في سب وقذف ملوك وأمراء ورؤساء وحكام الدولة العربية عبر فيديوهات مفبركة ومقالات عنصرية، كما أنها تتدخل في الشؤون الداخلية السياسية والاقتصادية للعديد من الدول العربية.

وتتنوع خرجات هذه المنصات الرقمية التركية المشبوهة من توزيع “صكوك” الديمقراطية والحرية والشفافية ونظافة اليد على المسؤولين العرب والمغاربيين، إلى تبرير عمليات القتل والتفجير والذبح التي تنفذها الميليشيات الإرهابية المؤيدة لتركيا في بؤر الصراع بسوريا وليبيا، مرورا بالدفاع الشرس عن المصالح الاقتصادية التركية في المنطقة.