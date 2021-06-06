هل تستحق الأحزاب مليارات الدعم العمومي؟

حتى وقت قريب، كان العمل السياسي والحزبي والجمعوي والنقابي وما شابه.. يقوم على النضال التطوعي، حيث لم يكن “المناضلون” و”اللجان المنظمة” ينظرون إلى حجز القاعة، وترتيب الكراسي، والطاولات، وتوفير استراحة شاي، وكراء مقر.. كعمل يستحق الدعم من المال العمومي، لأن الواجب الوطني في نظرهم أسمى بكثير من أن يتحول إلى عمل مقابل أجر، بل إن كثيرا من المناضلين كانوا يساهمون بمالهم الخاص في تمويل أنشطة حزبهم وجمعيتهم ونقابتهم..
ولأن الأفكار كانت صادقة، في كثير من الأحيان، فقد كانت مقنعة، ومغرية، لكي تمتلئ المسارح والقاعات الرياضية ودور الشباب، عن آخرها، بمجرد الإعلان عن نشاط ثقافي أو حزبي.. وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على المشهد الرياضي والمشهد السياسي، لأن المجتمعات الميتة، والخالية من أي نشاط، لا يمكن أن تنتج أبطالا في أي مجال، سواء تعلق الأمر بالفن أو السياسة أو الرياضة..
اليوم، يجلس المناضل (ة) الحزبي (ة) في قاعة مكيفة، وتجد الجمعيات في طريقها مئات السبل لتمويل مشاريعها وأنشطتها، وأصبح مجرد إبداء الرأي في بعض الحالات، أو إنجاز تقرير، يستحق تعويضا.. أين هم أولئك المناضلون الذين كانوا يجوبون أنحاء المغرب طولا وعرضا لتأطير المواطنين دون مقابل؟ أين هم أولئك الأجراء الذين كانوا يقتصون جزءا من أجورهم لكراء مقرات لعقد اجتماعاتهم، واستقبال أبنائهم في أنشطة موازية، بعد ملئها بالكتب والكراسي..؟ أين هي تلك الفرق الفنية والموسيقية، المناضلة، التي كانت تشكل امتدادا لنبض الشارع، دون مقابل؟ أين هم الزعماء الذين كانت تمتلئ القاعات في انتظار حضورهم؟..
أين هو التدافع الذي يعطي المجتمع تلك الدينامية المنتجة للأفكار والمشاريع والكفاءات..؟ أين يمكن زراعة القيم؟ أين هي تلك المشاتل التي تجعل طفلا صغيرا محاضرا بارزا، وتجعل الشاب مؤطرا سياسيا؟ ومن أين يمكن اكتساب الأخلاق التي تجعل الكبير يحترم الصغير، وتجعل الأقل تكوينا ينصت إلى من هو أكبر منه تجربة وحنكة، دون تملق أو تزلف؟ أين هو الزعيم الذي يحب الخير للمناضلين قبل أن يحبه لنفسه؟ أين هو التنافس الشريف بين الأحزاب؟ وكيف يمكن الوصول إلى مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم، ويعرفون ما عليهم وما على المسؤولين دون مزايدات؟..
يقول الرؤساء الحزبيون والنقابيون، اليوم، إن ما يتوصلون به من دعم عمومي لم يعد يكفي، ويرون أن الانفلات نحو الشارع يعزى إلى قلة الإمكانيات، وهذا الأمر صحيح في جزء منه، لكن أن يتحول الواجب الوطني إلى رسالة مؤدى عنها، عبر لقاءات تأطيرية شكلية في فنادق خمسة نجوم، ولقاءات تجمع بين الترفيه والبذخ في الموائد، فهذا الأمر لن يحل المشكلة، ولن يكون مغريا لمن يبحثون عن “جواب تنموي” ولفئة عريضة من المواطنين لا تجد مكانها في الخريطة السياسية المتوفرة حاليا..
بلغة الأرقام، ستساهم الدولة بمبلغ 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، في دعم الأحزاب والنقابات، قبيل العمليات الانتخابية التي ستجرى قريبا، ورغم أن السياسيين والنقابيين قد يحتجون بدعوى عدم كفاية المبالغ المرصودة للدعم، ولهم مبرراتهم في ذلك، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح سؤال جدوى الدعم العمومي لعملية حزبية غير قادرة على احتواء كافة الآراء والتطلعات، كما يطرح سؤال الخلل التنظيمي في هذه التنظيمات التي يفترض فيها لعب دور “الوساطة” والنجاح فيه..
اعطاء الاموال لما يسمى احزاب هي جريمة من بين الجرائم الكثيرة التي ارتكبت في حق هذا الشعب واهانة رهيبة للمواطنين واحتقارهم !!
والتاريخ يسجل هذه التصرفات المشينة في حق بلد مدمر وشعب بءيس يعاني من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية !!
علاش تنجيبو مدرب المنتخب من خارح الوطن ونجيبوش الوزراء من خارج. مثال انجيلا ميركل اوباما …
لقد ارتاح من غادر هاذا المستنقع…
الاحزاب السياسية في المغرب هي اصلا فاقدة المصداقية عند المغاربة، والدليل ان الحزب الدي يقود الحكومة اليوم لم يستطع أن يستقطب من اصوات الناخبين المغاربة سوى 4% فقط؟؟!!!!
حرام ادن ان تدهب كل هده الملايير من اموال الشعب الى هده الاحزاب الفاشلة،،
أكيد الاحزاب يستحقون المليارات فهم يشتغلون ليلا نهارا نراهم في أحيائنا يدافعون عن همومنا ، لايملكون إلا رواتبهم فقط ، الحمد لله أصبحنا ننافس سويسرا في عدم و جود الفساد في الطبقة السياسية المغرببة ، لا ريع لافساد لا محسوبية لا حب الذات لاثروة لاشيئ فقط العمل و نكران الذات و الاولوية للمواطن ، لهذا يجب أن نغرقهم بالمليارات لأن في الاول والاخير ستعود الاموال إلينا ……….لامشكل . أحبهم كثيرا
العمل الحزبي كانت له سمعته الايجابية في التسعينيات وما قبلها لضعف وعي المواطنين بفساد الاحزاب وريعهم … اما بعد ال 2000 فقد خفت صيتها و عرفت الانتاخبات كفرصة للتربص بالمواطن ريتما يضع صوته داخل الصندوق . اذن الخلل اين بالاساس ؟
طبعا المنظومة الانتخابية تحتاج لان يتم إعادة النظر فيها من اساسها … بالقضاء على التعددية الحزبية وحصرها في عدد محدد . بالضافة الى تقليص فترة الولاية الى 4 سنوات فقط … ومنع رؤساء الجماعات من ترأس المجلس الجماعي لاكثر من ولايتين اي 8 سنوات … لكن اهم من ذلك رفع المستوى الدراسي القانوني للترشح للنتخابات الجماعية والبرلمانية للبكالوريا وما فوقها …
انتخابات 2021 انتخابات الجيل الجديد ولاكن هل ستطبق الشفافية والنزاهة والمصداقية ؟ يقول المتل من جد وجد ومن زرع حصد بهاد المتل اتوجه الى توضيح ان الدول المتقدمة لم تصل الى ما هي عليه الا عن استحقاق وجدارة عن عمل صادق ومحاسبة فيجب على الدول النامية الا تبقى فسباتها وتنهض
مادامت هذه الكيانات مجرد لعبة في ايادي المخزن فلن تكون لها اية وضيفة تذكر سوى تمرير سياسات من شأنها تفقير الفقير واغناء الغني،كان من الأحسن صرف هذه الملايير على تنمية المغرب العميق بدل وضعها في ايادي هؤلاء المرتزقة.
النموذج التنموي الجديد !!!!!!!!!!!!!!!!!!! كضحكو على المغاربة ولكن ميعادنا يوم الإقتراع كتشوفو غا صحاب العكاكز اما الشباب موحال و اش غايشوف جيهتكم .
هدشي كان في يامت المرحوم الحسن التاني الله يرحم او المرحوم دريس البصري اما الان يجرون وراء المال العام ديال شعب حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
حرام تم حرام
ماذا تقدم الأحزاب للوطن لا شيء
اقسم بالله ولو ان طلبي سيبدو من المستحيلات لاقول لو تم حذفها من الحياة السياسية المغربية لكان المغرب بألف خير
ماذا تقدم ومادا تسير؟ لاشئ
الكهرباء والماء والتطهير تسيره شركات خاصة
بخصوص بيع التمبر وتصحيح الإمضاء فأي موظف قد يقوم بذلك
مراقبة البناء وما يحيط بها بمنح للموظفين المهندسون والتقنياون والمتصرفون ورجال السلطة
الدولة تسير باجهزة حساسة لا دخل للأحزاب فيها الا البرامج الفارغة والصراعات وتوزيع كعك المناصب والمسؤوليات
اعرف انه لن يتخلوا عن الأحزاب بل فقط لأبين ان لا فاءدة منهم
فإن لم يصرف هذا الدعم للأحزاب ستفتح لأصحاب الشكارة الباب وبعدها يسرقون ما انفقوه على حملتهم الانتخابية اضعافا مضاعفة هنيئا لهم بهذا الدعم شريطة أن يكون مقرون بالمحاسبة وإن كان من سيحاسبهم يلزمه من يحاسبه غير يكونوا رجال ينهظون بالتنمية الصحة والتعليم واستقلالية القضاء والطبقة المتوسطة وذوي الاحتياجات الخاصة ورفع معاشات المتقاعدين والخ
لقد كانوا في سبات .وشبعو النوم في المدرجات .والآن يريدون أن يلعبوا نفس اللعبة مجرد تغيير وجوه لا أقل ولا أكثر .
ديما ناعسين تيفيقو غ من 5سنوات ل 5سنوات تياخذو الدعم مع رأسهم الملايير تيزيدوها على دكشي لي عندهم و المواطن معارف حتى المكتب ديال ش حزب فين كاين أصلا حيت الاعضاء محتغيين قالك الحكومة دعماتهم والله حتى حشومة هذشى و بارك عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا ريع يدهب جزء كبير منه إلى جيوب المتحزبين والجزء الصغير يطبع به الأوراق ويقدمون الولائم ويشترون به الأصوات.
غادي نشوفوا ازبال مئات الأوراق كل حزب وشعاره مرمية في الشوارع كاشهار وزيد الكتابات على الجدران وكلا يلغي بلغاه وزيد كثرة السيارات التي تحمل الشعارات والكثير الكثير مما يقع…
هذه الأموال التي تمنح للأحزاب السياسية لو فتحت بها مستشقيات ومدارس وجامعات و طرق ومواصلات لما احتجنا إلى أي إنتخابات أصلا.
مهمة الساسي الدفاع عن الديموقراطية و العدالة الاجتماعية و مهمة السياسي المغربي الدفاع على النظام و ضمان مستقبله و مستقبل ابنائه و احفاده والدليل ابناء و احفاد سياسيين الستينات و السبعينيات يسبحون في الرفاهية فيلات ومشارع و مزرعات و شقق في باريس ووووو ” كيت لي جات فيه ”
أشعر أنه من السهل جدا تكوين نخبة سياسية مغربية قوية في شتنبر 2021 عبر حملة إنتخابية حرة ونزيهة يشارك فيها اليهود المغاربة (من بين 1.000.000 نسمة) والمغاربة العاملين بالخارج. تخيلوا معي نخبة جديدة عدد أفرادها 6000, مكونة، على الصعيد الوطني، بالجماعات القروية والحضرية وداخل النقابات وتحت قبة البرلمان:
– 1000 لم يسبق لها أن غادر المغرب
– 2000 من المغاربة العالمين بالخارج
– 3000 يهودي من بين أحفاد وأبناء جيل القرن الماضي.
ينفقون هذا الدعم لشراء الذمم والولائم والفنادق وشراء بعض الاقلام
الله يا ودي وشكون يستحقها من غيرهم…و اللي شاط كريمات و ريع للفنانين و الرياضيين. الشعب!…الشعب يدير الكمامة…ولا يجلب…الجلبة راه فابور.
كان النضال قيمة أخلاقية شأنه في ذلك شأن الكرم والحب والعدل والصدق والتواضع و. …. وهي قيم لا يتلقى الانسات مقابل للتحلي بها.
لكن في زماننا الرديء هذا تحولت بعض القيم الاخلاقية الى قيم تجارية من بينها ” النضال” . إذ أصبحت وجوه خالدة على رأس الاحزاب والتقابات ولا تتردد في سلك جميع الطرق بما فيها طرق غير أخلاقية لكي تبقى على رأس تلك الاحزاب والنقابات.
اﻷحزاب المغربية عفوا الدكاكين السياسية كلها إسترزاقية و كل حزب منها بما لديهم فرحون…
لا تستحق الدعم من المال العام و أموال دافعي الضرائب…
هذه الأحزاب لا تمثل أحد ولا تقوم بأي دور في التأطير او مواكبة المواطنين هذه الأحزاب ليست لها دمقراطية داخلية فكيف تريدون ان تكون منصة للديمقراطية
المواطن المغربي انعدمت ثقته في هذه الاحزاب لأنها أصبحت دكاكين تفتح أبوابها في الحملة الإنتخابية وتغلق ليلة الإقتراع
هذه الأحزاب لا تستحق حتى الوجود.. ولو تؤدي “سبب وجودها” من جيوبها.. لأن لا دور لها بتاتا ولا نحس بوجودها بتاتا .. بل ولا نعترف بها اصلا..
اعملوا على حل جميع الأحزاب و إلغاء تواجدهها في المنظومة السياسية و إصرفوا تلك المليارات االتي تم توزيعها عليهم في التنمية المنشودة لكان الأمر أحسن. تلك المليارات كفيلة بتحسين المنظومة الصحية و التعليم بالمغرب. وزيادة على هذا المليارات المدفوعة هي من أموال دافعي الضرائب و هذا نهب للمال العام و نهب للضريبة التي أأديها للدولة. من إستشار معي ومع غيري من الشعب لإعطائها لتلك الأحزاب وخاصة و أنني لا أومن بها و لا أساند أي منها و لا أصوت على أحد منها ولم يسبق لي فعل ذلك. فكيف تغدقون عليهم من أموالي و أموال غيري!!!!
نعم يستحقون لأننا ساكتون و مغلوب على امرنا .. انها اموالنا فبأي يحق تعطى لشردمة من الانتهازيين اللصوص النصابين فمرتا باسم الدين و مرة باسم فلسطين بل البعض منهم يجاهر بنصرته للانفصاليين و الخونة و الاخوان في كل بقاع الارض .. يناصرون كل حركات التحرر في العالم الا قضيتنا الوطنية و مدننا المستعمرة.. فلو اعطيت هته الاموال للعلماء و الباحثين و الشباب الطموح الدي يحب بلده بصدق لكانت النتيجة احسن .. اوقفوا هاد النزيف .. #اوقفوا_الريع السياسي.. لن ندفع الضرائب من اجل هؤلاء.. و من اجل خدام الدولة الدين يتنقلون بسيارات الدولة الفارهة من اموالنا.. كما قال احدهم : بفلوسي يكلاب
ألم يحن الوقت لوقف هذه التجاوزات و هذه الجرائم في حق الشعب المغربي ؟ إلى متى سنبقى على هذا الحال . هل سننتظر من الحكومة أن تغير الوضع ؟ هؤلاء المرشحين والبرلمانيين هم أوصلونا الى هذا الوضع . نخبة محدودة تتبادل المناصب بينها يخرجون قوانين لصالحهم و يوافقون عليها بالتصويت . نصف الميزانية يُصرف عليهم قبل الإنتخابات و بعد الإنتخابات يصرفون بأنفسهم وعلى أنفسهم . هل يا ترى هم من سيأتون بحل لمثل هذه التجاوزات ؟ بالطبع لا ومستحيل . إذًا الحل هو في يد النخبة المثقفة من الشعب ، عليهم أن يقوموا بحملات توعوية وثقافية لبقية المواطنين حتى يستطيعوا تغيير الوضع وذلك باختيار المرشح المناسب ومساندته وكذا مراقبته ومتابعته . هذا إذا تركتهم العصابة المسؤولة الآن .رجاءا أنشري يا هسبريس لقد تعبنا .
عندما تكون ديمقراطية نعم . في بلادنا ما بقيناش عارفين اش غادي نسميوه !!!!!!!!!!!
قيمة الدعم 360000 درهم الا فرقتيها على عدد سكان المغرب تجيك مليون سنتيم للواحد
مزياااااااااانة
لاحول ولا قوة الاباله ، أنه المال السائب يصرف في غير محله والناس جياع وفقراء ومغلوب على امرهم لك الله يا وطن
طرحت مجموعة من الأسئلة التي تعد استفهاما استنكاريا تمثل دوبان التضحية والمبادئ الاخلاقية في التهافت وراء الجاه والمال وحب الكراسي الأمامية للظفر بمنصب يخول لصاحبه النهب في صفة شخص يمثل الشعب ويدافع عن حقوقه ويخدم مصالحه فأن يتم تقديم للاحزاب كل تلك الأموال أموال الشعب التي تستغل ليس في الحملة وإنما في إشباع البطون وتقديم الرشاوي من أجل شراء الأصوات من الفقراء خاصة. فكم حزب لم يقدم فاتورة صرف الأموال في الانتخابات السابقة لمجلس الحسابات وناتي هذه المرة ونجعله يستفيد من الدعم أليس هذا هو المنكر بعينه أليس هو هذا الفساد بعيه والتشجيع عليه في السكوت على المفسدين ناهبي مال الشعب عوض ان نسخر تلك الأموال لامتصاص بطالة الشباب الذي كاد ينفجر غيضا وركب البحر يصل او لا يصل للضفة الأخرى مناشدا تحسين وضعه هروبا من الفقر والتهميش والحكرة
الأحزاب جزء من مسرحية سياسية اسمها الانتخابات…ولا بأس من بعض الملايير لتلعب دورها الذي صنعت من أجله ألا وهو مساهمة المواطن في صنع القرار السياسي عبر التصويت…
إنها حقا مهزلة …
تخصيص دعم مادي من الميزانية العامة للعمل السياسي شيء عادي جدا في كل دول العالم التي تُقر بهذا العمل(العيب كل العيب هو إنعدام المراقبة والمحاسبة في كيفية تدبير/تبدير هذا الدعم) وكاتبنا المخزني يركب الشعبوية بإمتياز حيث يعلم أن جل المواطنين غاضبون على تصرفات وآداء الأحزاب فإذن لاتستحق الدعم المادي،ولكن ماذا لو إحتاجت البلاد إلى تعبأة المواطنين للتظاهر دفاعا عن قضية وطنية فربما كاتبنا سيقول لهم تدبروا من جيبكم الآن وبعد ذلك سنتحاسب. الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية كلها فُصلت على مقياس المخزن فلا يمكن لنا أن نطالبها بأشياء خارجة عن هذا كأن تكون ديموقراطية،شفافة،نزيهة…في بلاد لاتعرف هذا فلسان حالها سوف يقول:ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به.
هدر أموال الشعب عنوة وبدون نتائج كمن يشجع الشعب على الهروب الجماعي إلى سبتة مراتٍ أخرى .. إعطاء أموال الشعب إلى مكاتب الإنتهازيين كمن يخسر مدخراته على مرتزقة ..إنهم الفساد بعينه ، ونتكلم على نموذج تنموي مصيره سيكون الفشل مع شرذمة من لصوص المال العام والصورة أعلاه غالية عن التعبير ..
دعم الاحزاب و تقاعدات الوزراء والبرلمانيين هدر للاموال
يجب العدول على منح هذه المليارات للاحزاب بل توجيهها إلى النموذج التنموي الجديد أو على الأقل للخيريات او المستشفيات، كفى من إهدار المال العام وتوظيفه لدكاكين الانتخابات فالمال يبقى مال دافعي الضرائب والضراءب لا يدفعها إلا الضعفاء والمساكين لأن الأغنياء يتملصون منها
عندما ترى حجم الأموال التي تصرف في الدول المتقدمة …كامريكا أو فرنسا…تصيبك الدهشة. مثال على دالك ترامب أو ساركوزي الدي حكم عليه بالسجن ابتداءيا…ادا كنت تنظر فقط محليا فبالطبع ستجد أن ثلك كارثة …لكن ادا توسعت شيء ما على مايدور في العالم تجد.ان كل شيء أصبح يباع و يشترى و لاهداف معينة. و هنا تنشط السياسة و تصبح تدرس في الجامعات و تصبح وضيفة مهمة جدا لأنها تريد التحكم في مستقبل كل شيء. عندما سمعت مند سنتين ان رءيس الصين انتخب مدى الحياة أصبت بحيرة أو بوتين 5 ولايات و صوتوا على أن يزيد اثنتين…او ما يجري في الجزائر من تلاعبات و الشعب يخرج في مظاهرات لاتنتهي …فهده بالطبع حماقة. يقول الفيلسوف الأغريقي تقريبا…ادا تخلف الطيبون على السياسة فاعلم أن لبانضية سيسيطرون.
هاذه الاحزاب لا تستحق كسرة خبز…لاحول ولا قوة الا بالله
هل هذا سؤال على العموم غانقول لا لا لا عرام ديال الأحزاب بدون فائدة
يستنزفون المال العام وبلابلا بلابلا بدون فائدة
مضرة الأحزاب أكتر من النفع ديالهم وخا ماكاين نفع
إعطاء أموال لأناس لا يستحقون حتى فلسا من تلك الأموال العامة يسمى جريمة يجب اعادة النظر
هناك احزاب لا وجود لها على الساحة أغلبها لا يعرفها المواطن ولو حتى بالإ سم فما تفسير ذلك في نظري المسألة واضحة همها هو هذا الدعم يجب وضع كوطة الحزب الذي لايحصل على عدد معين من الاصوات على صعيد المملكة يشطب عليه
هناك من إختار الدراسة أو التجارة كوسيلة للعيش الكريم وهناك من إختار الأحزاب و السياسة كوسيلة فعالة لنهب من إختاروا الدراسة أو التجارة، إنتهى
بصراحة كن يحلوا هذه الاحزاب كاملة غيكون افصل و زيدو البرلمان تاهو .تلك الاموال ديال الاحزاب و البرلمانيبن كن توزع على الفءات الهشة يقدر يعالجو بها مشاكل كبيرة.
ما جدوى إنفاق مليارات على أحزاب تافهة لا تنتج سوى الرداءة والمتملقين ولصوص المال العام ..لم تعد مسرحية الانتخابات تجدي نفعا مع المواطنين ..الناس يحتاجون لشيء ملموس وليس برامج تافهة
مستنقع الانتخابات في بلدنا طريق سيار إلى المحسوبية و الزبونية و قضاء المصالح الشخصية وحتى لو كان الشخص نزيها – فمالين المكان – لا يتركونه لحاله إما معهم أو ضدهم. في الآونة الأخيرة لاحظنا بعض التحركات المحتشمة من شبان ولجوا قبة البرلمان و المجالس البلدية، تراهم و كأنهم يقاومون الدينصورات.أعتقد أنه فيما يتعلق بخدمة هذا الوطن يجب أن يكون العمل تطوعيا. وأن تقوم لجان مركزية بمراقبة ميزانيات الولايات و العملات و المجالس البلدية و الجماعات الخضرية و الحساب لابد أن يكون عسيرا لكل من مد يده للمال العام. الإرادة مطلوبة بشدة لكي نحقق هذا….
اشتدي أزمة تنفرجي…….. هكذا كان يقول العربي قديما في مثل هذه الظروف.
المليارات، المليارات…كلها ستذهب سدى و تصرف على أحزاب فارغة بدون أجندات ولا مخططات ولا أهداف. مجرد ذمى متحركة تستت الجو السياسي بالمغرب بدون اي محتوى أو تغيير. حبدا لو صرفت هاته الملايير لدعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و مساندتها في سداد ديونها للابناك و شركات القروض بعد كل الخسائر التي تكبذتها في جاءحة كرونا. انا لااامن بأي حزب مغربي إلا بملكي و مستشاريه الأكفاء ، أصحاب القرارات الصائبة و الناجعة. اود ان احيي السيد ناصر يوريطة على كفاءته و حزمه الدبلوماسي في خنق مكائد أعداء الوطن. و احيي كذلك السيد حفيد العلمي على مجهوداته الجبارة و طموحه لإدخال المغرب منظومة الدول المصنعة واسهامه في خلق معاهد التكوين لشباب هذا الوطن. الباقون الله يهديهوم في هذه الاستحقاقات المقبلة لأجل خدمة بلدهم و أبناء وطنهم و كفانا مفسدين الله يرحم بها الوالدين.
المال العمومي هو ملك للدولة وهي التي تتصرف فيه ،في احداث برامج تنموية شاملة على كافة الأصعدة،من بناء القناطر ، تشييد الطرقات، بناء مصانع قصد خلق فرص للشغل، الى غير دلك .
الأحزاب لا تستحق سنتيما واحدا وذلك كون حصيلتها كارثية في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه
لا يستحقون حتى تسميتهم بأحزاب بل هم كائنات جيعانين أميين انتهازيين.
(اش خصك العريان خاصتي خاتم امولاي ) شعب كيموت بالبطالة والتهميش وأنتم تدعمون احزاب لا تعني للشعب شيء
جوابا للعنوان:
الأحزاب لاتستحق حتى حق وجودها.
الشعب لا يريد مناصب سامية.
الشعب يريد أن يكون سقف الأجور 15000 dh للمناصب العليا.
الشعب لا يريد مهرجانات.
الشعب لا يريد من يبذر أمواله.
الشعب لا يريد كل خائن للأمانة.
آن الأوان للنظر في الإصلاح الشامل من أشخاص، وسياسات وبرامج و النظرة إلى الأشياء….
وخير دليل جائحة كورونا والاطماع التي تحوم حولنا.
إذا أرادت الدولة فعلا أن تحترم فعليها أن تكون قوية .
المشكل ليس في دعم الأحزاب ماليا (لأن الدعم ليس خاصية مغربية ولا من اختراع الحكومة المغربية، وإنما كل دول العالم تدعم أحرابها السياسية) ليس حبا فيها وإنما من اجل حمياتها من تسول المال من جهات سرية وحمايتها أيضا من الكيانات الأجنبية المستعدة أن تمنح أضعاف الأضعاف ما تعطيه الحكومة المغربية لكي تتحكم في تلك الأحزاب وتملي عليها مواقفها وتخترق بها أجهزة الدولة.
لهذا تمنح كل دول العالم المساعدات لأحزابها الوطنية. يعني بلا ما تمشي غالط
إذن المشكل ليس في تمويل الأحزاب وإنما أ المشكل هو أن الأحزاب المغربية اليوم لم تعد تنج أفكار ولا نخب سياسية قوية بقدر ما تنتج الشلاهبين المرتزقة الوصوليين الانتهازيين، هذا هو المشكل الحقيقي وليس الدعم
في الثمانينيات لماضية أتذكر وأنا شاب في التعليم الإعدادي والثانوي حينما نمر أمام مقرات الأحزاب نجدها مفتوحة ومناضليها يعترضون طريقنا ويتحدثون معنا برفق بل يدعوننا للدخول تلك المقرات التي كانت ملئية بالكتب ولوازم المظاهرات من لافتات ورقع الشطرنج، وينظمون مسابقات أدبية ويقيمون محاضرات و… هكذا كانوا يستقطبون الشباب وليس بأوراق (100 درهم) كما يفعلون اليوم
طبعا لا تستحق ولو سنتيما واحد. … …….. ….
اعطاء الاموال للاحزاب هي سرقة من المال العام .الاخزاب المغربية لا تستحق و لو درهما واحدا بل و لو سنتيما واحدا .
انهم يفرقون لاموال بينهم زيادة على تعويضاتهم السمينة و تقاعدهم المريح و مرتباتهم الخيالية .وهم لا يقومون باي عمل يدكر لصالح المواطنين .هم لا يفكرون الا في انفسهم و ابنائهم .حقنا عند الله و لن نسامح لهم امام الله
زيدوا العلف للعجل العاااااااااااالف! و ضعيف خليوه يتوفا. حسبي الله في اصحاب هذه القرارات و النفقات الغير الضرورية. نريد تعليم جيد و الصحة و خلق فرص شغل،الخ. اما الاحزاب لي بغا يخدم هذا الوطن و كانت النية صادقة يتطوع و لا يبعد. و تما غدي يبان المواطن الصالح من الطالح!!!
المشكل ليس في دعم الأحزاب ماليا (لأن الدعم ليس خاصية مغربية ولا من اختراع الحكومة المغربية، وإنما كل دول العالم تدعم أحرابها السياسية) ليس حبا فيها وإنما من اجل حمياتها من تسول المال من جهات سرية وحمايتها أيضا من الكيانات الأجنبية المستعدة أن تمنح أضعاف الأضعاف ما تعطيه الحكومة المغربية لكي تتحكم في تلك الأحزاب وتملي عليها مواقفها وتخترق بها أجهزة الدولة.
لهذا تمنح كل دول العالم المساعدات لأحزابها الوطنية. يعني بلا ما تمشي غالط
إذن المشكل ليس في تمويل الأحزاب وإنما أ المشكل هو أن الأحزاب المغربية اليوم لم تعد تنج أفكار ولا نخب سياسية قوية بقدر ما تنتج الشلاهبين المرتزقة الوصوليين الانتهازيين، هذا هو المشكل الحقيقي وليس الدعم
في الثمانينيات لماضية أتذكر وأنا شاب في التعليم الإعدادي والثانوي حينما نمر أمام مقرات الأحزاب نجدها مفتوحة ومناضليها يعترضون طريقنا ويتحدثون معنا برفق بل يدعوننا للدخول تلك المقرات التي كانت ملئية بالكتب ولوازم المظاهرات من لافتات ورقع الشطرنج، وينظمون مسابقات أدبية ويقيمون محاضرات و… هكذا كانوا يستقطبون الشباب وليس بأوراق (100 درهم) كما يفعلون اليوم
اقسم بالله لن اظلي بصوتي لا انا ولا زوجتي ولا أطفالي
ولن اشارك في ظلم الشعب المغلوب على امره
يوم تطبق المحاسبة ورد الاموال المسروقة انذاك ساعود لتادية واجبي الوطني
أليس هناك فقط الاحزاب في هذه الدولة فلماذا لم تجد الدولة حلا اخر تعيين حكومة من اصحاب الدبلومات الكبيرة والباحثين الاكفاء القادرة على تسيير الشأن الوطني والمحلي بكل موضوعية والابتعاد عن الأحزاب السياسية بين مزدوجتين ليس لهم في السياسة سوى السرقة الاحزاب التي لم تعد تواكب التحولات الجديدة التي يعرفها العالم حاليا سواء في مجال التعليم او الصحة او التكنولوجيا او عالم المال والاستثمار العقاري والسياحي او التجاري او الصناعي او الفلاحي وغيرها من القطاعات الحيوية فلماذا الاحزاب الروتينية والجمعيات وتهميش الكفاءات الفكرية والثقافية والعلمية لتسيير هذا المجتمع دون المرور بالانتخاب ان التي يتم فيها خسر الملايير دون اي مقابل ودون أي هدف .
مقال يستحق القراءة والنشر على أوسع نطاق، مقال سلط الضوء على خلالات كبيرة غيرت كل المفاهيم في الحقل السياسي المغربي وتنظيماته النقابية والجمعوية.
اذعو الأحزاب الا مصلحة الوطن وانعذام الاسترزاق من الحملات الانتخابية وحمل شعار حملة بصفر ذرهم.