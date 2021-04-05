هل تستهدف اتفاقية "التبادل الآلي للمعطيات الجبائية" مكتسبات الجالية؟

أثارت الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، ودخلت حيز التنفيذ هذه السنة، والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية، وتهم الحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مخاوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتنص المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020 على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه، موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.
المادة ذاتها تنص على “حق الاطلاع وتبادل المعلومات”، مردفة: “تدلي هاته المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب، والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية، أو عند الاقتضاء تصرح بغياب المعلومات، وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده الإدارة وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ولتوضيح تفاصيل الاتفاقية، طالب فريق العدالة والتنمية بعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بهدف مناقشة الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي.
وطالب فريق العدالة والتنمية بكشف الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 117.8.2 بتاريخ 23 فبراير 2018 على أنه “يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين”.
وكان عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العمومية، نبه بخصوص تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج المرتبطة بتبادل المعطيات المالية إلى أن “هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامنها مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن “المغرب رفض مرارا، ومازال على رفضه، تبادل أي معطيات تهم الممتلكات، لأنها لا تندرج في أي اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات”.
‘les conséquences de telles décisions vont vite fait apparaître… Un jour où autre, le Maroc deviendra juste un pays touristique pour les M. R. E
الخيط الوحيد الذي يربط المهاجر المغربي بالمغرب تريد الدولة ان تقطعه . فيا ويلكم ان انقطعت تحويلات مغاربة العالم عن المغرب .
اللهم اشف وعاف كل مريض اامين يرب العالمين .
السطر الاخير من هذا المقال يلخص الموضوع!
1) هنالك قوانين دولية من المستحيل للحكومة ان لا تحترمها 2) اموال مغاربة العالم ثلث مدخول الدولة من المستحيل التخلي عنها 3) الامر لا يتعلق بأملاك و اموال مغاربة العالم الاعلام يضلل الناس بما يسمى اخبار السوق مع الاسف الاعلام المغربي لا يواكب نمو ديموقراطيتنا الاعلام لا مصدقية ولا شفافية اعلام في ايادي العفاريت و تماسيح يوجه المغاربة في كراهية احزاب واشخاص لخدمة اشخاص واحزاب آخرين والدليل القاطع ما هي الفائدة في نشر خبر مثل هدا ؟؟؟
شرحو لينا مزيان ولا العملة غاتهربوها وشوفو ديك الساعة الحكومة لي كتهرب الاموال لسويسرا تعاون الاقتصاد من غيرنا
السوق الاوربية أصابها الجوع وأصبحت تفكر في جميع الحلول للحصول على الأموال بواسطة الضرائب . أوروبا لم تكن تتوقع القفزة الإقتصادية المغربية ، أظن أن هناك شيء من الحسد اتجاه المهاجرين الذين يروجون اقتصادها سواء بالعمل أو الاستهلاك.
صراحة ما زال العديد من افراد الجالية المغربية لم يفهم هذه الاتفاقية ومحتواها.على المسؤلين ان يقوموا بتوضيحات صريحة وشفافة حتى يقتنع كل افراد الجالية .والا فستغلق اكثر الحسابات البنكية قبل اتتهاء هذه السنة وهذا مالا نريده لابناك وطننا الحبيب.والسلام على من نشر هذا التعليق
الذين الفوا التمارض والعيش من المساعدات الاجتماعية في الدول الاوربية التي يقيمون بها بدأوا يتحسسون رؤوسهم.
هذا نتيجة الجشع واللهطة التي اصابت بعض افراد الجالية..
ولكن لمادا تطعنون المهاجر في الظهر الموافقة تمت قبل عامين والمعني بالأمر اخر من يعلم وهدا يعني تحقير المواطن المغربي بصفة عامة ويأتون بوصوليين لا صلة لهم بالمهاجر كبوصوفة لا يمثل إلا نفسه
يبقى الخاسر الوحيد هو المغرب لو تفوه بمكتسبات الجالية فسيضطرون لاعادة كل الاموال التي ادخلوها المغرب آباؤهم بسرعة قياسية ويكون الخيط الاخير قد اقتططع مع البلاد بعد تخلي المغرب عن جثمان الموتى هاهو يتخلى عن الاحياء وسيكون الرد قوي
و اخر من يعرف ، هي الجالية
اما عندما يتعلق بمرحبا ، الكل شغال : التلفزة ، الراديو ، البراح !
والسيد وزير المالية يمضي على ملف هو و العثماني ، عاطيينها للضحك ، ناشطين !
وباز !
الخاسر الاكبر هو المغرب ، فالمغاربة بجميع انتماءاتهم هم غاضبين غضبة لا يمكن الشعور بها مثل الخذلان و الطعن في الدهر .
مغاربة اشتغلوا حياتهم منذ 1960 ، ساهموا في بناء وطنهم و يجازيهم بهذه الطريقة
واسيدي الله يكثر خيركم
عنداكو تقولوليهم على ذاك الحميرة او جوج بقرات اللي عندي فالدوار ،ولكن نتوما تبيعونا على ود مصالحهم
لا اظن ان الجالية سيستثمرون في المغرب او يشترون عقارات او يفتحوا حسابات بنكية انها كارتة
للأسف التبعية ما زالت تسيطر على النخبة السياسية لدرجة التضحية بمصالح الجالية إرضاءاً لإملاءات جهات أجنبية. الوطنية تقتضي حماية البيانات الشخصية والمالية للمواطنين في الخارج لأنهم أبناء هذا الوطن، يغتربون، يعانون، يكابدون مرارة العنصرية من أجل و طنهم و أقاربهم. والجزاء مقابل ذلك هو أن تباع بياناتهم و تتبادل في أسواق نخاسة رأسمالية.كفى نفاقاً و إنكاراً للجميل. فالوطن يحتضن أولاده ولا يشردهم.
الامر بسيط جدا. الجالية. تتهيأ لسحب مالها من الابناك المغربية.وكفر المؤمنين شر القتال
السلام عليكم الله الوطن الملك قبل كل شئ نشكر كثيرا هاذه الجريدة الوطنية (هسبريس) الثي يرجع لها الفضل على التواصل المغاربة مع وطنهم و يجري داخل المغرب و خارج المغرب.
نعم هاذا ما نسمع و نقراء في الإعلام و مواقع التواصل، في الحقيقة يجب على من هو مسؤول عن الجواب لهاذا السؤال يخرج و يرفع الحجاب بالتفاصل بدقة عن هاذه الإتفاقية مع الدول المعنية.
نرجوا من خلال هاذا المنبر الإعلامي أن تصل رسالتنا إلى المسؤولين في المغرب يوضحوا للمهاجرين المغاربة وشكرا.
الإتفاقية لها سنتين ولا احد تكلم عنها وكأن الجالية لا توجد أو مجرد خرفان يدخلون للمغرب ويخرجون منه لا أحد ياخد رأيهم. ما يدور في الشارع من تخوفات وحصرت على المشاريع أو الأموال التي توجد في حساب الجالية أو التحويلات تستدعي تويضاح مسؤولين عن هذه الكارثة التي ورط فيها نفسه ومعه الجالية التي لم تبخل أبدا في إعطاء دمها لوطنها المغرب . أتمنى أن لا تضهر نتيجة سلبية في الأعوام القادمة على الإقتصاد الوطني أو التحويلات وان لا يتضرر المهاجر من هذه اللعبة القدرة التي فرضت عليه .
المهاجرون الشرفاء ليس لديهم ما يخافون عليه ما دامت ذمتهم المالية نظيفة ،طبقوا هذه الإتفاقية على تجار الحشيش و المخدرات الصلبة الغبرة الذين ينتشرون في إيطاليا و هولندا…. فالغنى الفاحش الذي يبدو عليهم بعد سنوات قليلة من الهجرة إلى الديار الأوروبية هو من أسباب رغبة الشباب في الهجرة بأي ثمن، كما انه من أسباب التضخم و ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني، فكل ما يبحث عنه تاجر المخدرات هو تبييض الأموال و خصوصا في مجال العقار،
الحل بسيط جدا، هو الادعاء بان الشقة في المغرب مكرية ب 150او 100 اورو، و ستحصل علی 150 او 100 مخصومة من المساعدات۔ لا اقل و لا اكثر۔
انا كذلك كنت انتقد المهاجرين الذين لا يريدون العمل لكن مع مرور الوقت فهمت لماذا۔ المعيشة جد غالية في اوروبا و الراتب فقط يسدد المصاريف و نحن لم نهاجر لناكل و نشرب بل نكون ثروة حتی لو عبارة عن شقة و اذا اشتغلت فلن توفر حتی مال عطلة في السنة للمغرب۔