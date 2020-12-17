هل تسمح وزارة الداخلية بحفلات رأس السنة لتخفيف الأزمة الاقتصادية؟

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، تسود مخاوف في صفوف عدد من المغاربة والفاعلين في القطاع السياحي من تشديد وزارة الداخلية المراقبة لمنع التنقلات صوب المدن السياحية المعروفة بتوافد المواطنين للاحتفال.
وعبّر العديد من المواطنين، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن رغبتهم في الاحتفال بقدوم سنة 2021 في المدن غير التي يقيمون فيها؛ غير أنهم أبدوا تخوفاتهم من منعهم من التنقل صوبها من طرف مصالح وزارة الداخلية، بإلزامهم بالتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية.
ودعا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مصالح وزارة الداخلية إلى تخفيف المراقبة قصد التنقل للاحتفال برأس السنة، لا سيما بالمدن السياحية على غرار مراكش وأكادير وطنجة؛ لتشجيع السياحة التي تضررت بهذه المدن بسبب الجائحة، وتخفيف المعاناة النفسية التي عاشوها منذ ظهور الفيروس.
وشرعت مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عدد من المدن السياحية الكبرى، في الاستعداد لاحتفالات رأس السنة، قصد منع التجمعات التي يمكن أن تشهدها بسبب إقبال المواطنين عليها.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فقد أعطيت تعليمات صارمة للسلطات بالمدن الكبرى قصد منع التجمعات ليلة رأس السنة؛ للحد من احتمال انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين.
وقالت المصادر نفسها إن إجراءات منع التنقل سيتم تشديدها لوقف التدفق من بعض المدن صوب أخرى للاحتفال، كما سيتم العمل على تعزيز السدود القضائية والإدارية بعناصر الأمن والقوات المساعدة طوال الأيام الأخيرة من السنة الحالية.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس أن المطاعم الكبرى، التي تعرف توافد المواطنين ليلة رأس السنة، يرتقب أن توجه إليها تعليمات قصد تقليص عدد الزبناء والعمل على احترام التدابير الصحية المعمول بها من طرف السلطات العمومية.
ويحتفل العالم هذه السنة برأس السنة الميلادية وسط ظروف استثنائية خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة العامة وعلى جميع القطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع السياحي.
ويعيش القطاع السياحي والعاملون فيه، منذ ظهور الجائحة وما رافقها من إجراءات احترازية، وضعًا صعبًا تسبب في تضرر الكثير من المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم وكذا العاملين في القطاع من مرشدين سياحيين وغيرهم، بسبب توقف توافد السياح الأجانب على المملكة.
مدينة الدارالبيضاء تعيش أصعب الفترات بسبب القيود المفروضة من طرف السلطات أصحاب المحلات التجارية يعرفون ركود صعب بسبب غلق محالاتهم على الساعة الثامنة مساء المرجو تخفيف العبء على مواطني مدينة الدارالبيضاء
لا يجب تكرار نفس سيناريو عيد الأضحى الذي عرف اختلاط و ارتفاع عدد الحالات المعدية
انا اظن انه يجب عليهم التخفيف خصوصا في المدن السياحية التي ياتي اليها اناس من جميع النواحي
لتخفيف الأزمة لابد من الرجوع إلى الله لكي يرفع عنا هدا الوباء
الحفل هو ان تزيل هذه الجاءحة وتعود الامور الي طبيعتها المعهودة.
اما الاحتفال براس السنة فهذا لا يهمنا فنحن في بلد اسلامي فهذا شرك بالله سبحانه بالله فلا يجب علينا الا نتشبه بالمسيحين ونشاركهم اعيادهم ولا حتي ان نقوم بارسال التهاني .فليكف الكثير من المغاربة عن هذه المساءل .فنطلب من الله لهم الهداية .
احتفالات رأس العام ستكون بداية لموجة ثالثة لفيروس كورونا كما كان الهروب الكبير وموسم عيد الأضحى بداية للموجة الثانية
حتى لا تتكر فوضى عيد الأضحى المبارك من سفر وتجمعات وما بالك باحتفالات رأس السنة الميلادية وما يصاحبها من تجمعات وسهرات كبيرة في قاعات ونوادي مغلقة مما سيضاعف العدوى، والكل يعلم مدى شوق وحب بعض الفئة للإحتفال بهذه الليلة، فمزيدا من الحذر.
مبغيناهش ، معندنا منديرو بيه ، غير لخوا لخاوي
قالوا ناس زمان : آش خصك آلعريان، قالو خاصني خاتم آمولاي.
واش حنا كل نهار كنفقدو ناس عزاز علينا بسبب الوباء، والناس كتفكر فالاحتفال، هذا بدل مندعيو الله تعالى يهز علينا هاد الوباء، ويغفر لينا ويرحمنا برحمته الواسعة، مازالين غير زايدين فيه. الله يهدينا ويرد بنا للطريق المستقيم.
اشمن احتفالات برأس السنة واش الناس كتموت ونتوما كتفكروا في الاحتفال واش معارفينش خطورة هد المرض رآه لي جربوا هوا لحاس أجلوا الاحتفالات تيسالي التلقيح انشاء الله. وانحتافلو بالنصر على هد المرض. خليت ليكم الصحة والعافية
ياودي الله يهديكم .اشمن حفلة و اش حنا نصارى.
حفلة راس السنة هي نكونوا بيخير و مافيناش كورونا و خدامين على روسنا عاد يمكن لينا نحتافلوا.
ماتبقاوش تقلدوا الغرب غير في اللي بغيتوا .
بغيتوا تحتافلوا بالسنة الجديدة صوموا و ديو واحد الاجر .
نحن نعيش في قرية صغيرة شمال عمالة تارودانت لا يتجاوز عددنا عشرة أفراد .
والمسجد مقفول من شهر 3 بسبب حالة الطوارئ .مع أن الفنادق والملاهي الليلية مفتوحة ويستعدون للاحتفال بعيد المسيح .واين العدل ؟
قالوا ناس زمان : آش خصك آلعريان، قالو خاصني خاتم آمولاي.
واش حنا كل نهار كنفقدو ناس عزاز علينا بسبب الوباء، والناس كتفكر فالاحتفال، هذا بدل مندعيو الله تعالى يهز علينا هاد الوباء، ويغفر لينا ويرحمنا برحمته الواسعة، مازالين غير زايدين فيه. الله يهدينا ويرد بنا للطريق المستقيم.
هل السماح باحتفالات رأس السنة يعني أن ، تكاليف علاج 4000 مصاب يوميا أقل من مداخيل الحفلة الكاتوليكية؟
لماذا تم منع الصلاة في المساجد و الزيارات في عيد الأضحى حين كانت الإصابات لا تزيد عن 200 إصابة يوميا ؟
تقصدون هل تسمح ببيع الخمور في الدكاكين والحوانيت والأزقة ؟؟؟
“غير أنهم أبدوا تخوفاتهم من منعهم من التنقل صوبها” وماخافوش من كورونا!!!!!…
عندما ينتقل الإنسان إلى الأماكن غير التي يتواجد ويعيش فيها ولا يعرف الظروف والبيئة التي تسود فيها والأشخاص الذين سيصادفهم أو يختلط معهم أثناء إقامته فيها سيكون معرَّض لعدوى كورونا بنسبة كبيرة… الإصابة في هذه الأيام الشتوية أصبحت أخطر مما قبل :الحالة الوبائية في أروبا وأمريكا خر مثال…
منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اش خاصك العريان الخاتم امولاي عيد الأضحى يأمرون بعدم التجمع و راس السنة يخففون القيود لا حول ولا قوة الا بالله إلا دارتها الحكومة سنحملها جميع العواقب و السلام عليكم
أنا شخصيا أتمنى ألا تسمح السلطات بحفلات رأس. فمجرد يوم قد يؤدي المغاربة ثمنه غاليا بعده مادام التلقيح لم يبدأ بعد والجائحة ما زالت تحصد الأرواح.