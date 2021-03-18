هل تطرد "الطوارئ الصحية" الفعل الاحتجاجي من الشوارع المغربية؟

لم تعُد السلطات المغربية تسمح بتنظيم أي شكل احتجاجي بداعي أن القانون يمنع تنظيم التجمعات في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، وأصبحت جميع الوقفات الاحتجاجية تُفض من قِبَل قوات الأمن قبل انطلاقها.
خلال الأسبوع الجاري، مُنع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية دعت إليها فئات من الأطر التربوية، كانَ آخرها مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) أمس الثلاثاء في الرباط، والتي انتهت بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف المحتجين.
وفي الوقت الذي تبرر فيه السلطات منْع مختلف الأشكال الاحتجاجية لشغيلة الوظيفة العمومية بذريعة احترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، فإن تجمعات أخرى لم يجْر منْعها؛ كالتجمع الكبير للمحامين في الدار البيضاء احتجاجا على إفراغ السلطات لمكتب زميل لهم، أو المسيرات الاحتفالية باعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية، وكذلك التجمع الكبير الذي نظمه أحد الفاعلين السياسيين في مدينة العيون وحضره آلاف الأنصار.
فهل يعكس منعُ السلطات المغربية للأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها فئات من موظفي القطاع العام أو الجمعيات الحقوقية حرصا على تفعيل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، أم أن تعامل السلطات بمنطق التشدد مع الاحتجاجات المزعجة للدولة والتساهل مع التجمعات “غير المزعجة” قد يكون تمهيدا لإبقاء هذا الوضع ومحاصرة الفعل الاحتجاجي بعد زوال حالة الطوارئ الصحية؟
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يرى أن مسلسل منْع المسيرات والوقفات الاحتجاجية ليس وليد حالة الطوارئ الصحية؛ بل بدأ قبلها، “حيث شاهدنا مشاهد تفريق المحتجين بشكل عنيف جدا”، معتبرا أن الأمر لا يرتبط بظرفية خاصة، “بل بمنهجية تنفذها السلطات”.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، أنه حتى في حال وجود مبرر قانوني يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، فإن هذا المبرر “يبقى ضعيفا أمام المعطيات الواقعية، ولا يمكن تصديق أنه المعطى الأساسي للمنع”، مشيرا إلى “أن الغريب في الأمر هو أن السلطات التي تبرر منع الأشكال الاحتجاجية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية تسمح للمسيرات والتجمعات التي تخدم مصالح السلطات”.
وفي خضم استمرار منع السلطات للمسيرات والوقفات الاحتجاجية بعلة استمرار حالة الطوارئ الصحية، فإن المنع الذي طال تجمعات قبل ظهور جائحة فيروس “كورونا” يطرح سؤال مدى الالتزام بتطبيق الفصل الـ29 من دستور المملكة، الذي نص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”؛ غير أن هذا الفصل ذُيل بشرط يجعل ممارسة هذه الحريات مُحددا بالقانون”.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره أنْ أوصى بضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، حيث اقترح أن يَضاف إلى الظهير رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة حرية قانونية هذه الاجتماعات، ما لم يثبت العكس.
ويرى عادل تشيكيطو أن هناك مفارقة غريبة بين الخطاب الذي تروّجه الدولة بخصوص الحق في التظاهر والتجمع وبين سلوكها على أرض الواقع، قائلا: “الخطاب الرسمي يتحدث عن ضمان حقوق الإنسان والحق في التجمع وغيرها من الحقوق؛ ولكن على أرض الواقع لا نرى هذا الخطاب، حيث يتم التعامل مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية بعُنف شديدة وتُمنع بطريقة فجة”.
بحال الى هاد الاحتجاجات كاينين غير فالمغرب؟!العالم كله يحتج والعالم كله يحترم حق الاحتجاج .اما بالنسبة لكثرة الناس راه المستشفيات في المغرب وجميع المصالح الادارية مملوؤة عن اخرها طول النهار وبدون كمامة ولا تباعد .عندما يكون الاحتجاج مشروع فالمواطنيين لهم الحق اما بالنسبة للاحتجاج غير المشروع كالاساتذة المتعاقدين فلا يحق لهم الاحتجاج وهم وقعوا على التعاقد النهار الاول .
السللم عليكم
لما سافر المئات للكركرات والقصاير والتصاور، ليس هناك كوفيد.
لما يطبلون ويهللون للنظام، ليس هناك كوفيد.
لما يخرج المغاربة للاحتجاج، سبحان الله.
معجزة يطل علينا من النافدة،من غيره؟
كوفيد طبعا.
يجب منعها لان ولات البسالة ، ميعتوا ابنضال ونطالب الدولة بالتعامل بمزيد من الحزم مع الاساتدة المتعاقدين !!! مابغاوش يقريولينا وليدتنا كاين اللي باغي يخدم ! و اش لعباد الله الاسر المغربية غاتبقى رهينة مزاج وهتبرهيش ديال هاد الناس!!!!! و اللي مالقى ما يعمل يهبط للبرلمان ! !!!
ما هو الفرق بين الأساتذة والمحامون. واين حقوق الإنسان. والديموقراطية في البلاد……. ؟
المشكل ديالكوم هو متناقضين ، ف الحراك الشعبي اللي ف الجزائر الشقيقة كتهدرو على القمع و العسكر و مطالبة الشعب بحقوقه و كرامته و بالعدالة الاجتماعية ما كتهدروش على الطوارئ الصحية .
ف المغرب الاساتذة المتعاقدين دايرين إضراب في امان الله و المخزن يقمعو الصحافة ديال المرقة تعزي ذلك حالة الطوارئ الصحية.
كم انتم منافقين
حتى الرسول صلى الله عليه و سلم و هو الذي لا ينطق عن الهوى و مؤيد بالوحي أمره الله تعالى بالشورى “و شاورهم في الأمر “، الحكمة لا يمتلكها أحد و قد تجدها عند أضعف خلق الله. الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول و التوافق أما أن تقوم بفرض الأمر الواقع “التعاقد خيار استراتيجي” فتوقع من الطرف الآخر أن يقول أيضا “الإدماج هو الحل”. للعلم إدماج الأساتذة من الناحية المدية لا يكلف الدولة شيئا ومن الناحية الإدارية هو شيئ سهل المشكل يكمن في أن التعاقد هو أول خطوة في خوصصة الأكاديميات الجهوية يعني أن الأكاديمية ستصبح مؤسسة مستقلة ماديا و إداريا عن الدولة ك ONCF ، OCP وRإM و غيرها (مخطط يهدف لقطع الدعم المقدم للتعليم وخوصصة المؤسسات التعليمية مستبلا) و قبول الدولة بإدماج الأساتذة في الدولة يعني التراجع عن هذه الإستراتيجية و هذا الذي ترفضه الدولة و لو كلفها الأمر أن الدخول في حرب مع الأساتذة.
التناقض في ابهى تجلياته لو خرجت في تظاهرة للتطبيل والتزمير لا أحد يتكلم معك وإن خرجت للمطالبة بحقوقك الاجتماعية انذاك تخرق حالة الطوارئ وتخرق كل القوانين،عجبا للسياسة التطبيل.
تجمعات أخرى لم يجْر منْعها؛ كالتجمع الكبير للمحامين في الدار البيضاء احتجاجا على إفراغ السلطات لمكتب زميل لهم، أو المسيرات الاحتفالية باعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية، وكذلك التجمع الكبير الذي نظمه أحد الفاعلين السياسيين في مدينة العيون وحضره آلاف الأنصار…
فهمتي؟
في ضل الجائحة كورونا يجب على اساتدة التربية والتكوين ان يحترمو انفسهم اولا ويحترمو الشعب لازلت لا افهم مادا يريدون هاتة الفئة من الشعب خدمة راهم خدامين كيتخلصو ولكن جوع فيهم ديال الدنيا والدين انا عندي بنت مبغيتش نزوجها المعلم حيت غادي تعيش جيعانا معه غادي يقيصها بصفار كتكل غير البيض ومطيشة ولا مطيشة والبيض فقط ….
السيد أمزازي يجب أن يترك حالاً وزارة التربية والتعليم. إنه غير كفء ويعتمد على أشخاص غير مؤهلين لاتخاذ قرارات غالبا ما تكون كارثية
التطور الذي عرفته الأشكال الاحتجاجية هو نتاج لاحتقان داخلي تحس به هذه الفئة من الأساتذة و التي لا تلقى آذانا صاغية لحل مشاكلها العديدة (بدء ا بتوفير منصب مالي قار، حركية و طنية (بمعنى الانتقال من مدينة لأخرى)، اجتياز المباريات الوطنية (بموجب ترخيص من طرف الأكاديميات)، تسليم قرارات الترسيم و كذا فتح امتحانات الكفاءة المهنية و التراجع التام عن عقد العمل الذي يتم توقيعه في بداية كل سنة مع الأساتذة الجدد). هذا بالإضافة رد اعتبار للأساتذة من طرف المسؤولين و طلب اعتذار على كل ما صدر منهم في حق الأساتذة خاصة و التعليم عامة. و أخيرا ليس كل شيئ اختيار ممثلين من التنسيقيات (الممثل الفعلي للأساتذة) بدل النقابات لتي لا تغني من جوع ( إلا القلة القليلة) للتشاور في مختلف القرارات المستقبلية و إبداء الرأي عبر استفتاء الأساتذة عن آرائهم في كل التوجهات العامة في قطاع التعليم. هذا مبدئي و عليه أناضل و سيحصل بإذن الله بفضل هؤلاء الأساتذة الجدد.
إذا كان الغرض من المسيرات التطبيل والتهليل للمؤسسات فمرحبا. أما إذا كان الغرض منها هو الاحتجاج والمطالبة بالحقوق فالمنع والقمع و…
المغرب الاستثنائي كل يوم مظاهرات واحتجاجات
هذا يدل على وجود خلل كبير في تسيير أمور الشعب واحتياجاته ومتطلباته المعيشيه
الله يكون في اعوانكم
الواقع المر والحقيقة الظاهرة أن الشارع المغربي سينفجر لا محالة عاجلا أم آجلا ويكون قد فات الاوان على مفاوضة الاساتذة والاطباء فعامة الشعب في غليان فقط تنتظر الفرصة
يجب على الذين يهمهم الامر الاسراع في الاصلاحات وتحقيق المطالب الاساسية الظاهرة للاعمى من الصحة والتعليم والادارات التي تعاني من فساد الموظفين
المواطنة شيء غالي للمحافظة على تكامله وجب معرفة ما لك وما عليك. ولكل ذي مقام مقال اليوم هناك طوارئ.قطاعات تضررت . وناس يعانون .بدون دخل.وانا أطالب بترقية او تسوية من حقي طبعا لكن سانتظر تضامنا مع من هو أضعف مني و الله غالب.