هل تعترف المملكة المتحدة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء؟

كلّ الأنظار مسلّطة على أشغال مجلس الأمن الدّولي، المقّررة يوم غد الاثنين، التي ستخصّص لقضيّة الصّحراء، بُعيد الموقف الأمريكي القاضي بالاعتراف الكّلي بمغربيّة الصّحراء، وكيف ستتعاطى الدّول المؤثّرة في أوروبا مع هذه الخطوة الأمريكية، لاسيّما بريطانيا، التي هي دولة محورية داخل مجلس الأمن.
ونقلت مصادر إعلامية أنّه من المحتمل أن يتغيّر الموقف البريطاني من قضيّة الصّحراء، إذ شجّع الموقف الأمريكي الأخير البريطانيين للخروج من المنطقة الرّمادية، وبالتّالي دعم خيار الحكم الذّاتي، وهو سيناريو من المرتقب أن يحدث تحوّلا “جذريا” في هذا النّزاع، بالنّظر إلى علاقة لندن بالنّظام الجنوب الإفريقي الدّاعم للجبهة.
ويقول المحلّل والخبير في العلاقات الدّولية عبد الفتاح الفاتحي، إنّه طبيعي جدا أن نتوقع ردود أفعال حيال الموقف الأمريكي المعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وطبيعي أن تكون له تداعيات هيكلية على مواقف العديد من الدول، ولاسيما موقفي البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات ثقافية وسياسية واقتصادية عميقة.
وشدّد الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، على أنّ السّياق الحالي يدفع إلى طرح تساؤلات بشأن مستقبل موقف الدول الكبار، أو بالأحرى تلك لها علاقات جدلية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا وجنوب إفريقيا حيال قضية الصحراء.
وأقرّ الجامعي والمتخصّص في نزاع الصّحراء، بأنّه من الوارد جدا أن تكون بريطانيا قد أخذت علما بالموقف الأمريكي، لاعتبار الصداقة بين رئيس الوزراء البريطاني جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومن جهة ثانية، لمحورية بريطانيا في مواكبة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتبعا لذلك، يقول الفاتحي، “فإنه على المستوى الرّسمي لم نشهد أي اعتراض بريطاني على الموقف الأمريكي، والسكوت يفسر لصالح ما أقدمت على الولايات المتحدة الأمريكية. إذ إن السياسة الخارجية لجونسون تتوافق إلى حد بعيد مع رؤية ترامب، حيث يتوقع اصطفاف الموقف البريطاني لصالح الطرح المغربي بشكل واضح، وخاصة الانتصار لمبادرة الحكم الذاتي”.
ويتوقّع الباحث ذاته أن نشهد تأييدا بريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي خلال مناقشات مجلس الأمن حول الصحراء، ومثل هذا التحول سيبرز جليا خلال مناقشات جلسة مجلس الأمن المرتقبة الاثنين، موردا أنّه “اعتبارا لعراقة التحالف البراغماتي بين بريطانيا وأمريكا والجنوب الإفريقي، فإنه من المحتمل الأكيد أن يتطور الموقف الجنوب الإفريقي طمعا في عوائد سياسية واقتصادية”.
واستطرد المحلل: “لا بد أن تعي جنوب إفريقيا بأن المغرب يجب أن يكون شريكا اقتصاديا بعد انطلاق العمل في إطار المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة. لقد بدأنا نتلمس تغييرا في الموقف الإفريقي غداة رفض اقتراحها”.
ولماذا لم تعترف فرنسا هههه
يقول ان فرنسا صديق المغرب ومسانده في المحافل الدولية.
ولماذا لاتفتح قنصلية في الصحراء المغربية.
بدأت تتساقط الاقنعة.
اظن ان مصلحة اسبانيا و فرنسا في اطالة عمر النزاع
دائما بريطانيا او جزائر خواى خواى صحراء مغربية ولو كره
المجرمون
إذا اعترفت بريطانيا رسمياً…… رفعت جلسة….. يجب على المغرب لا يتفاوض مع مرتزقة بل يجب تفاوض مع مقاطعة فرنسا على صحراء شرقية وكيفيت إعادتها هل ويردون إخوة كرام (جنيرالات) ارجاعها دبلوماسية وسيايسا حتى ينهزمو أمام عالم كمى فعلنا معهم في كركرات…. أو ندخل في حرب مباشرة…… حتى ينهقو جنيرالاتهم حكرونا حكرونا
السلام على من إتبع الهدى
فماذا سيكون المقابل لهذا الإعتراف ?
وما هو الثمن?
النشري يا هيسبريس
والسلام على من إتبع الهدى
من جهة المنطق والعقل الاعتراف بالصحراء في صالح شوي النفوذ والاموال أما نحن كشعب ماذا سنستفيد، فرحة وهمية
وما محل فرنسا من الاعراب ، اليست هي الاولى و الاجدر ان تعترف بمغربية الصحراء ؟!
الصحراء في مكانها كره من كره واحب من احب،سياسة لها مصالح خاصة ليس في مصلحة الشعب ولا لمصلحة الدين،لبغا يعترف يعترف لمبغاش يعترف مغديش يعترف هذه كلها سياسة وراءها مصالح خاصة لرؤساء،اما فلسطين بلد الوحيد لم يستفيل لأن رؤساء العرب لا يهمهم فلسطين ولا يتبعون الدين لكي ينصرون فلسطين،النصر يأتي أجلا أم عاجلا وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى،سينتصر الإسلام في آخر الزمان، الله يبعد عنا شر الخلق.
بانسحابها من الاتحاد الوروبي ستبحت المملكة المتحدة عن موقع قدم في الاسواق الافريقية لان القارة السمراء هي المستقبل و المغرب بوابتها و قربه من اوروبا و الموقع الاستراتجي على البحرين يغري المملكة المتحدة و لتحقيق دلك يجب عليها اولا الاعتراف بمغربية الصحراء و ان تستتمر بالمنطقة .
من البديهي ءن تحذو بريطانيا حذو حليفتها أمريكا بعد خروجها من الاتحاد الءوربي لكن ما سبب تكتم فرنسا وءحجامها عن ءصدار بياناتها بخصوص القضية
الصحراء المغربية ذيما المغرب إن شاء الله لله انصير سيذنا يارب العالمين ويحفيذ لينا المليك والوطن ذيلنا الحبيب
الدول الكبرى صار لها يقين بجدية ومصداقية المغرب على كل الاصعدة ومن مصلحتها الحفاظ على تحالف قوي مع المغرب
لا أعتقد بتاتا أن تغير المملكة المتحدة موقفها من النزاع. لقد سرح وزير خارجيتها على أن بريطانيا فرحة لقرار تطبيع المغرب مع إسرائيل. لكنها في نفس الوقت لا تؤيد مقايضة ترمب وان موقفها لن يتغير. والنواب البريطانيين لن يسمحوا بذلك لان نواة النظام العالمي هي القوانين والأعراف الدولية المعمول بها حاليا. اما بخصوص جنوب افريقيا. لن يحصل أي تغيير فى الموقف حتي نظامها الحالي.
ما أخشاه صراحة هو ان تصبح المملكة المغربية مادة دسمة تتجاذبها قوى الدول العظمى و هو ما يذكرني باتفاقية اكس ليبان الموقف الروسي و الاسباني و الصمت الفرنسي و ما ذا يريدون من ارض الوطن الذي ضحى اسلافه و مقاوميه و شهداءه بالغالي و النفيس و تلطخت تربته بدماءهم الزكية بل و كانت حاسمة في استرجاع وحدته الترابية الغالية و اقول نحن في وطننا المغرب لا تهمنا اعترافات او تناحرات بين القوى و مطامعهم كيفما كانت نحن مجندون مرابطون للدفاع عن حوزة البلاد لا بالكلام و الشعارات الفارغة بل بالقوة والباس الشديد و بركة الاولياء الصالحين ولنصر الله قريب.
حسب القانون الدولي يمكن لشعب أن يطالب في تقرير المصير والانفصال إدا كان شيء يميزه عن باقي الوطن كاللغة والدين. إدا كانت نظام الجزائر يدافع عن حق شعوب في تقرير المصير لماذا وقفت ضد إنفصال إقليم كوسوفو المسلم من صربيا المسيحية وكل يتذكر المجازر راح ضحيتها الأف من المسلمين في الحرب وعمليات إبادة والاخطر من ذلك نحن في سنة 2020 والجزائر لاتعترف بانفصال كوسفو لأن نظام جزائر يساند الشيوعين المسيحين الصرب
الأعتراف الحكومة الأمريكية المنتهية ويلايتها بسيدة المغرب على المناطق الجنوبية شيء عظيم وتاريخي وحلم قد تحقق منذو سنة خمسه وسبعين.. والمغرب ينتظر هذا النباء الهام
ولكن سوؤال المتروح حالين هل سوفى يستمر هذا القرار الذي تخضه رائس الأمريكي الحالي هل سوفى تتبع الحكومة الأمريكية المقبلة نفس المنهج ونفس السياسة
والم يتغير شيء من هذا الاعتراف
Peu importe la décision qui va être prise, ce qui est fondé sur le faux est faux.
Le Sahara occidental est marocain, c’est le moment pour le Maroc de passer à l’action et exploiter la richesse de cette zone.
On a pas besoin de normaliser les rapports avec les sionistes qui colonisent toujours la terre des palestiniens.
بريطانيا لن تقف ضد المبادرة الأمريكية لان عيون الإنجليز على ثروات المغرب في بحاره خصوصا في الجنوب ثم تطبيع المغرب نقطة قوية لتحقيق وعد بلفور المشؤوم على الارض و حماية يهود اكثر من اعدائها التقليديين العرب و لا أقول المسلمين.
كل ما تمرره القنوات او الصحف المغربية غير واضح للشعب المغربي .عليها بكشف كل ما تكتبه الصحف الامريكية المشهورة حول قضية الصحراء ..
اولا لن تسمع او تقرا ” الصحراء المغربية ”
ثانيا يقولون اعتراف ترومب المنتهية ولايته و لا يقولون اعتراف امريكا ..
ثالثا الملايير من التبرعات من طرف مؤسسات متنوعة لفائدة البوليزاريو سواء بامريكا او بريطانيا او فرنسا او غيرها ..
و هناك كذلك من يقول ان البوليزاريو تملك الملايير من الدولارات بالبنوك الجزائرية . اضف الى ذلك ما قاله الامين العام ONE ان ملف الصحراء هو الان بين يديها و اعتراف ترومب المتاخر لا يمثل بالنسبة لها شيئا
بريطانيا دائما تؤيد كل المواقف الامريكية اتجاه القضايا الدولية كانت اول المؤيدين لغزو العراق و العقوبات على ايران لها تاييد اعمى حتى في الامور الاقتصادية فوارد جدا ان تعترف بسيادة المغرب على صحرائه و فتح قنصلية في مدينة طرفاية المغربية الصحراوية التي عادت في وقت سابق الى حضيرة الوطن قبل تحرير منطقة الساقية الحمراء ب17 سنة و ترمز كذالك معلمتها التاريخية للعلاقات التاريخية بين المملكتين و ترمز.
اول الغيث قطرة وبربطانيا اول حليف في العالم لأمريكا تاريخيا.
ولا يمكن لامريكا ان تتخذ قرارا استراتيجيا بدون التشاور مع حلفائها.
بالنسبة لفرنسا فهي موقف لا تحسد عليه فتلاعبها يجب ان ينتهي.
الصراع سيكون محتدما بين روسيا وبين دول الحلف الاطلسي اما جنوب افريقيا فليس لها اي تأثير لانها عضو مؤقت في مجلس الامن،وتعتبر هذه الجلسة آخر جلسة لها في مجلس الامن.
اما الصين فمن المرجح أن تلتزم الحياد الإيجابي.
والطبيعة الحال فإن بريطانيا وفرنسا سيصطفان الى جانب امريكا منطقيا وسيغلبان عنصر الاستقرار الذي سيجلبه الموقف الامريكي على استمرار الفوضى الذي تنادي به الجزائر.
أنا أقترح على مغرب أن يقوي من قدراته العسكرية وإقتناء أسلحة لأن قضية صحراء ستطول الى أبد إعتراف أمريكي لصاح المغرب هو لن يحل المشكل لكنه
عقبة كبيرة أمام جزاءر وبولزاريو وامم متحدة