هل تعتمد السلطات على "شهادة التلقيح" عوض ورقة التنقل الاستثنائية؟

مع تقدّم المملكة في عملية التلقيح، وفي ظل المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، هناك توجه جديد يطرح نفسه على المشهد الصحي الوطني، يتعلق بفرض شهادة التلقيح على المواطنين الراغبين في التنقل بين المدن، أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR”.
وبذلك قد يتم تعويض شهادة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية؛ وهو سيناريو وارد خلال الأشهر القادمة، خاصة في العطل والأعياد التي تشهد تحركات جماعية كثيفة، يتم على إثرها نقل الفيروس التاجي إلى المناطق القروية والمدن الصغيرة الخالية من الوباء.
ولم تعد ورقة التنقل الاستثنائية تؤتي الثمار المرجوة منها، بالمقارنة مع سياق انطلاقتها العام الفارط، حيث تغيب “الصرامة” في مراقبة الأشخاص الحاصلين عليها، بالإضافة إلى إمكانية إصابة المسافر بـ”كوفيد-19″ رغم توفره على تلك الشهادة، ما يساهم بطريقة غير مباشرة في تفشّي الوباء بجهات المملكة.
وقال إحسان المسكيني، باحث في علم الفيروسات، إن “التجربة بدأت على الصعيد الدولي من خلال جواز السفر الطبي الذي تشترطه البلدان لدخول ترابها، وقد يتم استنساخ هذه التجربة على الصعيد الوطني في ما يتعلق بالتنقل بين جهات المغرب”.
وأوضح المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إمكانية تعويض ورقة التنقل الاستثنائية بشهادة التلقيح واردة للغاية، مع طلب شهادة الخلو من الفيروس التاجي من الأشخاص غير المشمولين بعملية التطعيم، بغرض الحفاظ على السلامة الصحية لجميع المغاربة”.
وأورد الخبير ذاته أن “شهادة التلقيح قد يتم اللجوء إليها حسب الظرفية الوبائية، خاصة في ظل المتحورات الفيروسية التي بدأت تقلق المنظمات الصحية العالمية”، مبرزا أنه “ينبغي استحضار وجود عدد كبير من الأشخاص المصابين بشكل صامت، اعتبارا لغياب الأعراض الجانبية، ما يؤدي إلى نشرهم الفيروس بين المواطنين”.
وتابع المتحدث بأن “ورقة التلقيح ستبقى مؤقتة إلى حين إحقاق المناعة الجماعية، التي تقتضي تلقيح أزيد من 80 بالمائة من المواطنين”، منبها إلى أن “الوضع العام يبقى مقلقا إلى أن يظهر انفراج شامل، ولعل ما وقع بالهند خير دليل على ذلك، ما يستدعي اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر”.
هل تودون القول انه اما التلقيح اما السجن ؟ واذا لم نتمكن من انهاء التلقيح في المدة المحددة يجب ان نظل مسجونين ؟ وماذا عن الاشخاص الذين يعملون في النقل ، ؟ ماذا عن من لا يملك قوت يومه فكيف له بتحمل اعباء الفحص ؟
هي الدولة معولة تحبس اقل من 50 سنة من التنقل لانه يالاه فوق 50 سنة هاد الساعة لي عندهم الحق في اللقاح ؟!
لا يمكن. لأنه نوع من أنواع التمييز. لأن ليس للجميع خيار التلقيح من عدمه. بيغنا نتلقحوا ولكن اللقاح غير متوفر.. هذه الشهادة خاصها تكون إلى كان التلقيح موجود والناس ماباغياش تديرو
غرة تحترق المغاربة راه حشومه هاد السكوت المذل حرام
هادا اسمه الشونطاج واستهثار ياك قالو التلقيح ماشي إجباري ايوا صافي دابا الكريساج عاوتاني
إذا هدا اسمه إجباري التلقيح وليس اختيارى وكل واحد يتحمل مسؤوليته منظمة الصحة العالمية طالبت بعدم فرض اللقاح على المسافرين و أنتم من احل التباهى امام الدول فى عدد الملقحيين تريدون تفعيل طريقة الابتزاز وفرض اللقاح بمقابل السفر ما هدا يا هدا اللقاح غير إجباري
دابا نعم قرار فالمحل ديالو و كايبان منطقي، شهادة التنقل اصبحت متجاوزة بالمقارنة مع قيمة شهادة التلقيح، شهادة التنقل كان حل ظرفي اللي كانت عندو نسبة تاع نجاح، دابا الاكثر نجاعة هي شهادة التلقيح او التحليل او هما معا إلى غاية الوصول النسبة المتوخاة
كما كان متوقع وسبق أن قلتها الكل سوف يلقح وورقة القاح هي وسيلة التنقل داخل البلد الواحد ههه هسبريس هي الراعي الاعلامي لكذبة كورنا الله ياخذ فيكم الحق.
اوى ها حقيقة بدات كتبان اجبارية تلقيح غير هما سايرين اتلونو يمينا او شمالا.الا بغيتي سافر سير خلاص 500 درهم او تحليلة.اولا سجل في موقع لقاح من بعد قولو ليك لا مخدماش سير لقح حاصول هادشي ولا كيتضح على أنه شيحاجة من موراها كل نهار كيبان ايام مقبلة الله عزوجل غادي بين كلشي الله عزوجل مغاديش دوزها لمسؤولين لي سدو بيوت الله كذبا مزال غادي وصلهم عقاب نحن فقط سننتظر عاجلا اجلا ان شاء الله.
وبالنسبة لناس لباقة بلا تلقيح شنو يديرو بركة من القرارات لعشوائية راكوم عايقتو
إن توخي الحيطة والحذر أصبح لزاما علينا. وعلى الحكومة أن تكون صارمة في يخص التنقل والتجمعات الغير الضرورية حتى لاتذهب جهودها سدى .
il faut un confinement comme l’année dernière , pour éviter la
propagation du virus
je vous conseille mes frères les marocains de rester chez vous
attention, ce virus est très dangereux, attention
et si la personne est vaccinée, et que sa femme et ses enfants ne le sont pas!
il voyage seul?
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، واش هاد المهزلة مبغاتش تسالى. امكن مغادي انساو هاد شي حتى احماق نص د لمغاربة.
حسنا اذا اعتمدت على هذا ونحن لم نلقح إلى كبار السن يعني صغار السن والشباب الذين يعملون لا يستطعون التنقل ؟ يتنقلون فقط من هما فوق 50 سنة ؟ ماهذا الغباء ؟
لماذا لم يتم إستنساخ التجارب الناجحة على مستوى العالم في مجال التعليم، الصحة، الإقتصاد، البطالة….. تستنسخون فقط الخوا الخاوي،….
إستنساخكم لتجربة الجواز الطبي دليل وإعتراف بعزوف الناس للتوجه لأخد التلقيح…
ورقة التلقيح هي أأمن كثيرا من رخصة التنقل التي تطلبها السلطات المغربية .ولكن الدولة لن تتخلى عن رخصة التنقل لتبقى بيدها ورقة إهانة المواطن والحط من كرامته والحكرة التي تمارسها عليه برخصة التنقل .يارب في هاذ رمضان كما حاكرين علينا احكر عليهم يوم يقوم الحساب.
شهادة التنقل لغير أصحاب المهماة والعمل ماهي إلا وسيلة للرشوة والابتزاز مادام أصحاب السيارات يطبق عليهم القانون في حين أن الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة لا حسيب ولا رقيب .
شهادة التلقيح أو شهادة التحليلة لأقل من 72h كافية لجعل المواطن يتنقل بأريحية وطمأنينة لقضاء مآربه والبحث عن لقمة العيش .
كفانا من المقدم والشيخ والقائد والباشا والعامل .
الناس كتزيد الأمام ونحن نتقهقر إلى الخلف .
حاليا يمكن الاعتماد على شهادة التلقيح بالنسبه للملقحين .و رخصة التنقل بالنسبه لغير الملتحين.
ولاصحاب القرار واسع النضر.
وعلاش قولتوا ماشي ايجباري عجيب امركم كاتقولو عندكم 350 حالة في اليوم اوكادجيبونا هاد الافكار لي مادارتهاش احتى شي دولة لي عندها 3000 في اليوم ..السيد المسكيني كيفكرني بمقولة لي قال: كاين الزحام ولكن الزحام ماشي بحال الزحام….!!!!.
من الاحسن الحصول على التأشيرة ل التنقل بين المدن!!!!!!!
دول اوروبية تفتح و نحن كنرونو لا حكومة لا يقظة لا حول و لا قوة الا بالله
بقاو تابعين اارخص او شهادة التلقيح،،، الناس لي تايفكروا فالاقتصاد ديال بلادهم سلاو هاذ الفيلم واعلنوا العودة للحياة ااطبيعية، الجارة الاسبانية تستقبل الصيف والموسم ااسياحي بالاعلان هن نهاية ميسمى الطوارئ الصحية.
اه ومتنساوش تا شهادة الحياة والعزوبة ويلا قتضى الحال طلبو لكل متنقل ياخذ معاه الحالة المدنية والسجل العدلي كان احسن…
سبحااان من خلقكم.!!!!!
نحن ننتظر رفع للحظر ز هؤلاء لا زالوا يعقدون الامور اكثر
اوقفوا هذا العبث .. الحافلات والقطارات مليئة عن اخرها والزحام على أشده .. اجراءات فقط في باحات محطات القطار .. بمجرد الولوج إلى الرصيف الزحام مباح ولا مشكل في الامر .. كل مايهم هو الواجهة .. لا غير . المرجو النشر .
يعني باغين يزيدو يشفرو الناس
انا والله ما فهمت واش هاد الناس لي كايفكرو هاكا واش عايشين معانا فالمغرب ولا غي سامعين علينا فالتلفزة هاد PCR لي داير 600dh غادي يديروه الناس لي خدامين ب 3000dh و خاصهوم واحد باش يمشيو عطلة و واحد باش يرجعو لخدمتهوم على اعتبار ان PCR تكون فيه 48 ولا 72 ساعة ، ففرنسا PCR بالمجاااااان و ماكايطلبوهش فالسفر الداخلي، الله يعطيكوم شي عقل
أحد العالقين كتب تعليقا قال فيه
كورونا المغرب لا يخرج إلا بالليل مع أن النهار الأسواق مليئة بالبشر.
ومؤمنة .. تدخل المساجد ولا تدخل المقاهي
وتركب السيارة ولا تركب الحافلات والقطارات.
التلقيح شمل الدين يتجاوز أعمارهم 55 سنة وما فوق .
اذن من عمره اقل من 55 سنة يمنع عليه التنقل.
و هكذا سيصبح التلقيح مفروض – إلزامي و ليس إختياري.
تضارب القرارات .وكثرة الخبراء المغمورين .
اذن خلال مدة 4 اشهر تم تلقيح 5 ملايين في اي سنة سنصل المناعة الجماعية 80 في المئة.
كفى تضارب الآراء والقرارات اننا نموت ببطء .الحياة تغيرت
من الناحية العلمية وتفكير المنطقي شهادة التلقيح أفيد وأصح من شهادة التنقل الإستثنائية لأن اولى مسلمة من جهة موثوق فيها في حين الثانية ممكن بواسطة تأتي اليك حتى المنزل رغم كونك مصاب بالداء . من ناحية أخرى شهادة التلقيح ستشجع الناس على اقبال التلقيح.
تروجون للدولة الشمولية و ما نحن في دولة شمولية!!!!
إنكم تجرمون في حق الوطن. التلقيح إختياري و إذا أصبح من وثائق السفر ،فمعنى أنه إجباري و هذا ما نبهت إليه العديد من منظمات حقوق الإنسان و عارضته دول أوروبية و أحزاب……
نحن في بلد المؤسسات فلا تسيؤوا للمؤسسات!!!!
هل هناك دراسات تؤكد أن اللقاحات تحمي من العدوى و خصوصا في مواجهة السلالات المتحورة؟ هل الملقحين لم يعودوا خاضعين للتدابير الاحترازية و حمايتهم أصبحت مضمونة؟ الملقح قد يكون حاملا للفيروس؟ هل التلقيح يحمي الملقحين و مخالطيهم؟
هذا ما نحصل عليه لاننا انتخبنا مسؤولين جهلاء و طماعين،منزهذا المنبر اقول للواطنين يوم الانتخابات تكمشوا فديوركوم،مادامت الاحزاب نفسها و نفس المرشحين الجهلاء فلا داعي للتصويت.
و فرضا درت التلقيح و جاني تجلط دم و مت .. من المسؤول ؟
و فرضا لم أمت و لكن وقع لي مضاعفات صحية خطيرة و مرضت مرض مزمن بسبب اللقاح .. من المسؤول ؟
فرضا أنا مريض بمرض لا يسمح لي بأخذ اللقاح.. ما المعمول ؟
هادشي غير مقبول لانه بكل بساطة غير قانوني و غير قابل للتحقيق على أرض الواقع ..
من يقول أن نسبة الوفاة هي أقل من جوج بالمليون .. أقول له و اذا كنت أنا و أنت من بين هادوك الجوج ..
الانسان ماشي قطع غيار للتعامل معها بنِسَب مئوية بمنطق عوج
اعتماد شهادة التلقيح أو شهادة سلبية تثبت أن الشخص المعني غير حامل لفيروس كورونا، أفضل بكثير مما يسمى بالرخصة الإستثنائية. إذا تَمَّ اعتماد هاتين الشهادتين فإننا سنغلق باباََ مُهْوِلاََ من أبواب الفساد والرشوة والسمسرة واستغلال النفوذ والإغتناء اللامشروع. نعم ،لقد آن الأوان لاعتماد شهادة التلقيح أو الشهادة السلبية في التنقل والقطع مع مهزلة ما يسمى بالرخصة الإستثنائية. هذا إذا لم تعترض الفِئَة المستفيدة من الرخص الإستثنائية على هذا الإجراء الجديد.