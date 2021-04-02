هل تغلق الحكومة المدارس خوفا من تفشي الموجة الثالثة لفيروس "كورونا'؟

في ظل التحذيرات من الموجة الثالثة لكورونا، يبدي عدد كبير من الآباء والتلاميذ تخوفات من أن يؤدي تدهور الحالة الوبائية بالمغرب إلى تكرار سيناريو الإغلاق التام للمدارس واعتماد التعليم عن بعد.
وعزز اعتماد فرنسا الإغلاق التام تخوفات عدد من المغاربة أن تحذو المملكة حذوها، لكن مختصين صرحوا بأن الأمر لم يحسم بعد، مؤكدين أن ذلك مرتبط بشكل أساسي بالحالة الوبائية العامة.
وقال مصدر موثوق: “إلى حدود الساعة لا يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الإطار، ولا يمكن توقع كيف ستتطور الأمور”، مضيفا: “حتى الآن، ما تزال الوضعية مستقرة على مستوى المؤسسات الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، والدليل هو عدم إغلاق أي مؤسسة خلال الشهرين الأخيرين”.
من جانبه، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “قرار إغلاق المدارس لا ينفصل عن القرار العام المرتبط بظروف الجائحة وانتشار الفيروس ومدى الفتك”.
وأضاف دحمان، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب قام بمنع التنقل وإغلاق الحدود مع عدد من البلدان، فيما قرار إغلاق المدارس لا يمكن اتخاذه إلا بمراعاة السياق العام للجائحة التي يجب التعاطي معها بنوع من المسؤولية”.
وأكد دحمان أن الأمر يشكل رهانا حتميا، خاصة في ما يتعلق بالتعليم عن بعد، موردا: “كانت لنا الفرصة لتقييم جماعي وإصلاح الأعطاب التي شابت التجربة السابقة، خاصة أننا سنبقى في حاجة إليه (التعليم عن بعد)، سواء كانت الجائحة أم لا”، على حد تعبيره.
واعتبر المتحدث أن “الموسم الدراسي مر بشكل شبه مستقر، باستثناء إغلاق الحوار في وجه النقابات والفئات التي تحتج”.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية توقف الدراسة حضوريا بالنسبة لطلبة الماستر والإجازة المهنية، واعتماد التعليم عن بعد، ابتداء من الأربعاء.
وفي ظل عودة منحى الإصابات إلى الارتفاع وما يطرح ذلك من إشكالات على مستوى تدبير النشاط المدرسي، يبقى خيار “التعليم عن بعد” أحد السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لتفادي الوقوع في “كارثة صحية” تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
المدارس لن تغلق. لأن لوبي المدارس الحرة لن يسمح بذلك..
إغلاق المدارس أصبح ضروريا لكبح جماح الموجة الثالثة…لا نريد تكرار واقعة عيد الأضحى…صحتنا خط أحمر…
امنعو فقط السفر،،،واتركو الشعب يعيش شوية،،،،واي مدينة تسجل حالات كثيرة الحجر الصحي،،،،في عيد الأضحى السبب هو السفر،،،لم منعتم التنقل بين المدن الامور غاديا مزيان،،،في نظري مناعة القطيع مع التلقيح نكونو احسن،،،اغلب الناس مرت عليهم كورونا،،،،لهدا الإغلاق ماشي حل،،،
لايخيفني اغلاق المدارس بقدر مايخيفني وضع التعليم عموما غياب الاساتذة في التعليم العمومي بالجملة اضرابات وغياب مبرر بسبب “ورقة الطبيب”. وابتزاز من أصحاب المدارس الخاصة للأسر….
الحل الوحيد لتفادي التعليم عن بعد هو تلقيج جميع العاملين بهذا القطاع وإعطاء الأولوية لهم لأنه حتى الآن تم فقط تلقيح من تتراوح أعمارهم بين 45 و60
ما كرهتش نجيب ولدي يقرا قدامي فالدار ولا نسيفطو لمدرستو ويجيب لينا الفيروس الله يستر،خلاص هاد سلالة الجديدة خطيرة وسريعة الانتشار
كوريا الشمالية بادرت لإغلاق الحدود مبكرا وتمكنت من ضبط الوضعية الوبائية لدرجة ثقتها المطلقة في تنظيم استعراضات عسكرية ضخمة بصفر إجراء احترازي! كيم يونغ أون يظهر مع أركان جيشه النووي و نظامه العائلي الشيوعي بدون كمامة! هنا تتحكم لوبيات التصدير والاستيراد،السياحة،الفلاحة, الأكباش والعملة الصعبة في السياسات والقرارات! إذا وصلت المتحورات البريطانية لمضايق تودغى و واحات الجنوب الشرقي الهادئة فكيف هو الحال في الرباط،الدار البيضاء,مراكش؟”أذكياء” السياسة والحكومة كانوا انتقائيين في غلق الأجواء من دون غلق الحدود،يغلقون الحياة العامة ليلا و يفتحونها نهارا:كورونا كائن وطواطي خفافيشي ليلي يزحف ليلا و ينام نهارا!كائن جوي طيراني بدون بطن و أرجل للحدود البرية والبحرية!لديه حساسية للماء والتراب!خفافيش السياسة يتصورونه على صورتهم لأنهم ينامون نهارا ويسهرون و”يُقَصِّرًون”ليلا حتى الفجر بكل فجور مثل شهرزاد و شهريار!السياسة عندهم هي لَقْصَايَر!لو شب حريق المتحورات في حشائش الدولة الحشيشية،بأي ماء سيتم إطفاءه؟بماء الفساد الثقيل المتراكم في المعاتل الحشيشية النووية؟السياسة تقدير صحيح و سليم للموقف!
سيستمر مسلسل كورونا حتى تحقق الغاية
ارتقبوا السلالة الرابعة و الموجة الخامسة و العاصفة السادسة
ليس هناك أي عودة منحى الإصابات إلى الارتفاع
الأرقام “الرسمية” موجودة
الدراسة حاليا جسم مريض جدا .سواء أغلقت المدارس أو فتحت .
من الأفضل أن يتم اغلاقها لأنه يلاحظ وجود تراخي كبير في المدارس فيما يخص التدابير الاحترازية هي الله يدير خير…..
امام هذه الاوضاع يجب بدون تردد ان تبدل لحضوري عن بعد خصوصا في لجامعات لان ماوقع في دل اخرى لايبشر بالخير ولهذا على دولة تسريع في تطبيق هذا القرر
يستبعد خيار اغﻻق المدارس الحكومية ﻻن تقريباً سنة كاملةً وهي مغلقة نتيجةً للعدوى أﻻساتذة المتعاقدين الذين قبلوا العقد ثم خانوا العهد… تغيبات إضرابات عطل …
نغلق المدارس و المقاهي و نمنع الاقتصاد و نفقر الشعب رغم ان عدد من يموت يوميا بمرض السل النادر في المفرب اكثر مما يحصده يوميا فيروس كورونا.
كان بالاحرى الاهتمام بالقطاع الصحي المنكوب قبل التفكير في الاجراءات الامنية.
الصراحة اتأسف كثيرا بعد سبعين عاما من الاستقلال ان يكون هذا حال التنمية البشرية من صحة و تعليم و تطور.
أغلب المغاربة ينتظرون لجوء أصحاب القرار إلى التذرع بأي وسيلة لغلق المساجد في شهر رمضان الأبرك . والله المستعان
يقول النقابي المذكور أن الموسم الدراسي مر بشكل مستقر وعادي بإستثناء إغلاق الحوار مع النقابات والمحتجين من الشغيلة .أتستهزئ بنا أم ترانا بقرون.المدارس العمومية اعتمدت على نظام شبه حضوري والتلاميذ كانوا يدرسون ثلاثة أيام في الأسبوع بل كانوا يحرمون حتى من هذه الحصص القليلة بفعل التغيبات بداعي الاحتجاجات أو الإصابات بكوفيد أو المخالطة بالمصابين.راه العام فات غي هكا من عطلة لاحتجاج لمخالطة وهمية لمصاب بكرونا.كنت أتمنى لو تم إقرار سنة دراسية بيضاء باش ماتحسبش علينا.
من واجب الحكومه ايقاف الدراسه مؤقتا الى ان يتم تلقيح شريحه كبيره من المجتمع ، حيث ستخلق فضاء دراسي آمن وستنزع الخوف من التلاميذ ، والدراسه تكون عن بعد
كل ما يهمك هو اغلاق الحوار والزمن المدرسي الذي هدر .لا يهمك.نقابة مرتزقة لايهمها سوى مصلحتها .صحيح ان لم تستح فاصنع ماشءت.
المشكل هو ماذا نريد أن ندرس سواء حضوريا أو عن بعد؟ للحد الساعة لم تعطي الوزارة رئية عن الإمتحانات ونسبة إنجاز المقررات والنقص التراكمي من السنة الماضية وخاصة في السنوات الإشهادية والباكالوريا خاصة. فكيف يعقل أن الدولة تفرض عددا من التلاميذ في الأقسام ونرى مدارس خصوصية ومراكز الدعم مكتضة؟ فالآباء شغلهم الوحيد هو أن يتمم أبنائهم المقررات وهذا يجعل العديد من الأساتذة يجدونها فرصة للإسترزاق بواسطة حصة الدعم. أما التعليم عن بعد فالوزارة لم تفكر حتى في مساعدة التلاميذ للحصول على أدوات التواصل وأنترنيت جيد. إنها الفوضى والإرتجال ووجدها البعض فرصة للإسترزاق لا تعوض. فحتى الطلبة في الجامعات أصبحوا يدرسون عند أساتذتهم في مراكز خارج المدرجات وغالبا ما يحصلون على أسئلة الإمتحانات.
على الجميع الحذر، أما إغلاق المدارس ليس خيارا جيدا… في ظل استقرار الوضعية الوبائية ،ما هو مطلوب حاليا هو أن تشدد السلطات في مراقبة الكمامات، والتباعد الاجتماعي في المقاهي والاماكن العامة…. ووسائل النقل العمومية….
ثانوية ليوطي تلك الشجرة التي تخفي من وراءها الغابة …..ينبغي تحلي بالشجاعة واغلاق المدارس
فرنسا لم تغليق إلا أسبوع فقط، أما الأسبوعين المتبقيين فهما أصلا عطلة ربيعية. على أن تستؤنف بعد ثلاث أسابيع، سمعو الخطاب عاد كتبو المقال
لقد اصبح الحليم حيران في هذا الزمن
الجائحة الثالثة وكل الطرق مغلوقة بالبحر والجو ومع ذالك اصبح بالداخل فمن اين اتى؟ ايعقل هذا
فعلا المرض موجود وبدول العالم
المغرب يعيش عزلة كباقي دول العالم ويطلب لكل مسافر قادم او خارج وكثرت التحاليل لعدم دخول الوباء للبلاد الا انه دخل
يبقى المشتبه الوحيد الذي ادخله هو ذاك الذي يملك الطائرة والباخرة والا فلا وباء في الاصل وانما هدف آخر لا يعلمه الا الله وصانع كورونا
سبق وكتب بلي المدرسة ديكارت بالرباط اغلقت اثر ظهور حالات خلال اقامة حفل وزد مدرسة الليوطي وكتقولو حتى مدراسة ماتسدات غير ثبتو مادام العالم كلو مرتبك لحكمة رب العالمين غير خوذو الاحتياطات خاصة وان اللقاح محبوس من عند الخوت ؟؟؟اللهم لاتعد علينا ما مضى يارحيم تقهرنا بالفقر والخوف والمرض اللهم عافينا يارحيم