هل تغيّر المشاركة المكثفة في الانتخابات واقع المشهد السياسي بالمغرب؟

بانتهاء شهر دجنبر الجاري، ينتهي الأجل الذي حددته وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وسط تباين آراء الفئات المعنية بالتسجيل، بين داعٍ إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة “لإحداث التغيير” وبين من يرى أن صوت الناخب “غير مُجْد”.
وتحاول الأحزاب السياسية استغلال ما تبقى من وقت لإقناع المواطنين، خاصة الشباب، بالتسجيل في اللوائح الانتخابية من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي يُنتظر أن تشهد منافسة حامية.
ويبلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى غاية 31 مارس الماضي، 15.325.811 شخصا؛ لكن نسبة كبيرة من المواطنات والمواطنين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ يناهز عدد البالغين سن التصويت المحدد في 18 عاما، 26 مليون شخص.
عدم تسجيل هذه الفئة في اللوائح الانتخابية تتحمّل مسؤوليته الأحزاب السياسية والمواطنون على حد سواء، بحسب ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، موضحة أن الأحزاب لا تبذل المجهود الكافي لتقليص الهوة بين المواطنين والعمل السياسي.
وأضافت عزاوي، في تصريح لهسبريس، أن استرجاع ثقة المواطنين في الممارسة السياسية “لا يمكن أن يتحقق عبر إعلان نوايا؛ بل ستُسترجع حين يرى المواطن أن الأحزاب تعمل وتسود داخل أجهزتها الديمقراطية والحكامة، وملاءمة القول بالفعل”، مبرزة أن هناك عددا من السياسيين “يتبنون خطابا جيدا؛ لكن الممارسة شيء آخر”.
وتهدف السلطات، من خلال حثّ المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت 43 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016.
واعتبرت النائبة البرلمانية عزاوي أن القول بأن صوت الناخب لا وزن له غير صحيح؛ ذلك أن الناخبين، تردف المتحدثة، “بمقدورهم أن يغيّروا الواقع السياسي عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات، ومعاقبة الأحزاب السياسية التي يروْن أنها لا تستحق أصواتهم ومنْحها إلى مَن يستحقها”.
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من المغاربة أن الانتخابات لا تغيّر شيئا من المشهد السياسي وأن الوجوه السياسية نفسها هي التي تحتكر الساحة، اعتبرت عزاوي أن ضعف المشاركة في الانتخابات هو واحد من الأسباب الجوهرية التي تحُول دون وصول الكفاءات إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة، مبرزة أن المشاركة المكثفة من شأنها أن تغير هذا الوضع، على حد تعبيرها.
ورفضت المتحدثة ذاتها التبريرات القائلة بأن الحكومة لا صلاحيات لها أو أن البرلمانيين يتم توجيههم من جهات أخرى، قائلة: “لم يحدث، أبدا، أن تدخّل أحد في عملي كنائبة برلمانية. وإذا شارك المواطنون بكثافة في الانتخابات فإن أصواتهم بدون شك ستُحدث فرقا كبيرا، وستُبرز طاقات وكفاءات جديدة، وستحث الكفاءات خاصة الشابة على الانخراط في العمل السياسي”.
الكثير منا من الشباب يعرف ما الذي يحدث فعلا في الخفاء.
فاخبارهم لنا بالتصويت هو بمثابة اخبارهم بأن هناك حديقة جميلة خلف الجبل ونحن نعرف أنه لا يوجد هناك سوى مستنقع محفوف بالألغام.
لن أشارك انا وعائلتي وأصدقائي ومعارفي في الانتهابات هذه المرة وما بعدها من مراااات لأن الحاكم الفعلي في المغرب هو الملك ولا دور للأحزاب في الحكم ولا قدرة على فعل أي شيء سوى ما يسقط من المائدة.
وأول خطوة تجعلنا نشارك في الانتخابات هي تغيير القوانين الانتخابية حتى يتمكن حزب واحد من الفوز بالأغلبية في دورتين انتخابيتين وتشكيل الحكومة بمفرده أيا كان هذا الحزب ولو (حزب الشيطان) أما هذا الخليط الذي نراه كل مرة فهو أمر مقصود لإضعاف الأحزاب وإضغاف أي حكومة كيفما كانت.
باي باي باي على صناديق الاقتراع وموعدنا عند لقاء ربنا يوم القيامة
معا لاسقاط حزب البواجدة وحزب الضلام
ما لم تتم المشاركة في الإنتخابات بالبطاقة الوطنية مباشرة ودون تسجيل كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية سوف تلقون تتخبطون في المقاطعة رغم أنفهم. كيف أذهب لأتسجل في يوم وأذهب لأصوات في يوم آخر لكي يتمكن برلمان للذهاب يومين ألى البرلمان للنوم طيلة فترة انتخابه.
الدولة تعرف مسبقا ان اطياف الشعب لاتكترث اية اهمية بما يدور في دواليب الحقل السياسي المغربي.لدي تتهياء لسيناريو محبك جديد للثاتير به علي مداويخ هذا البلد لاستقطابهم للحملة الانتخابية .فحذاري فالامية والجهل قد تساهمان مجددا في التاثير علي البعض للسير وراء هذا التيار الذي منذ الاستقلال لايخدم الا للمفسدين واعداء الوطنية.
هل كانت من قبل مشاركة مكثفة لتتغير. المواطنين القلائل الذين كانوا يصوتون فقدوا الثقة في الممارسة السياسية المتحدثة لا علاقة لها بشأن العام .
نعم يا سيدتي صوت الناخب يحدث التغيير اذا كان هناك حقا من سيحدث التغيير لكن الساحة خالية خاليا
انا ابلغ 40 سنة و لم اتسجل و لم اصوت طول حياتي
واش بقاات في التصويت راه ملي كايطلع المترشح كايضرب على راسهوم و مصالح الحزب و الحقائب الخ اما لي كايخدمو من نيتهوم ماكايوصلوش لمراكز القرار هادشي كلشي كايتحمل مسؤوليتو و خاصة الدولة حيث ااسياسة د البلاد لي كاتخدم فئة على حساب فئة و سيدنا ميمكنش اخدم غير بوحدو شحال قدو راه لي خدم بروح الوطنية و ضمير لي مكاينش و حيث الشعب مفقر كاين الفساد في هاد البلاد و السلام عليكم
الكل يعرف أن الحاكم الفعلي هو فلان و علان، و الانتخابات فقط للديكور و التوقيع على ما يقول الحاكم، دليل واضح: التطبيع مع الكيان عرفته الحكومة من وسائل الإعلام ثم أمرت بالتوقيع طوعا و كرها، و تقول لي مشاركة مكثفة، كونو تحشمو شوية