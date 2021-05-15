هل تقوي "صفقة رحيمي" خصوم الكرة المغربية؟

تناقلت تقارير إخبارية مصرية، في الساعات القليلة الماضية، أخبارا تفيد بأن نادي الأهلي المصري اقترب من حسم صفقة ضم سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء الرياضي، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات بين مسؤولي الفريقين، بلغت مراحل متقدمة خصوصا في ما يتعلق بالشق المالي للصفقة.

وتواترت ردود أفعال أنصار الرجاء الرياضي تجاه تفاصيل الخبر المذكور بين من يعتبر أن نجاح الرجاء الرياضي في بيع عقد رحيمي، بمستواه المتذبذب في الفترة الأخيرة، مقابل مبلغ مالي مهم، يظل نقطة إيجابية قد تنعش خزينة النادي، وبين من يرى في الصفقة المفترضة استثمارا عكسيا، يقضي بتقوية صفوف خصوم الرجاء الرياضي والكرة المغربية في المنافسات القارية، في وقت يمكن فيه مناقشة عروض خليجية تنافس العرض المصري ماليا، مع استحضار مستقبل اللاعب الرياضي.

وباتت الأندية المصرية، خصوصا منها الأهلي والزمالك المنافسين للأندية الوطنية قاريا، تستقوي بلاعبين مغاربة؛ من قبيل بدر بانون، ثم أشرف بنشرقي وحميد أحداد ومحمد أوناجم.

جدير بالذكر أن مصدرا مسؤولا من داخل نادي الأهلي المصري قال، في تصريحات صحافية، إن المفاوضات الرسمية لاستقدام لاعبين جدد إلى الفريق ستكون في نهاية الموسم، مردفا: “هناك جلسات تتم بين المدرب بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لوضع خريطة الموسم المقبل ولن يكون هناك حديث قبل نهاية الموسم الجاري”.