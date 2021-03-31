هل تلعب موريتانيا على حبلي المغرب والبوليساريو في قضية الصحراء؟

لم يعد المغرب يقبل بالحياد السلبي الذي تتبناه بعض الدول بخصوص ملف الصحراء المغربية، لأن هذا الموقف، بحسب الرباط، لم يسهم في إنهاء هذا الصراع الإقليمي منذ قرون. ورغم أن الجارة موريتانيا تعتبرها الأمم المتحدة طرفا في النزاع، إلا أن “حيادها الإيجابي”، كما تسميه، بات يثير الكثير من الغموض.
عاد الدور الموريتاني ليطفو مجددا على السطح خلال الأيام القليلة الماضية باستقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لوفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، الذي سلم للرئيس الموريتاني رسالة من زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي.
وعبرت أطياف موريتانية عن غضبها من استقبال ولد الغزواني لرئيس وفد البوليساريو المتهم بقتل وتعذيب موريتانيين، إضافة إلى تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لكن هذه الأصوات الاحتجاجية لم تمنع تنظيمات سياسية أخرى من لقاء وفد البوليساريو ذاته.
وتحرص جبهة البوليساريو، بتوجيه من الجزائر، على إرسال وفد إلى نواكشوط كلما توطدت العلاقات المغربية الموريتانية، خصوصا بعد مرحلة تطهير معبر الكركرات من المليشيات الانفصالية حيث ظهر تقارب رفيع المستوى بين المغرب وموريتانيا.
وفي خطوة تهدف إلى إطفاء الغضب المغربي تجاهها وإن كان قد ظهر فقط على مستوى الرأي العام ووسائل الإعلام، يرتقب أن يحل وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالعاصمة المغربية الرباط حاملا رسالة خاصة من الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الملك محمد السادس.
وكشفت وسائل إعلام موريتانية أن وزير الخارجية الموريتاني ولد الشيخ يلتقي، اليوم الأربعاء، مسؤولين مغاربة قبل تسليم الرسالة الخاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخطوة الموريتانية تأتي عقب تلقي ولد الغزواني رسالة خاصة من زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وتعترف موريتانيا بـ “الجمهورية الوهمية” رغم عدم وجود سفارة أو تمثيل دبلوماسي للبوليساريو في نواكشوط، إلا أن مراقبين يعتبرون هذا الوضع مريحا لموريتانيا، لذلك لم يتغير موقفها من النزاع منذ توقيعها معاهدة “السلام” مع البوليساريو سنة 1979 وإعلانها الاعتراف بالكيان الانفصالي.
ويرى خبراء أن الجارة موريتانيا لن تتوقف عن النفخ في النار في الصراع المغربي الجزائري؛ فرغم تجاوز الفتور الدبلوماسي بين الرباط ونواكشوط وتأمين المملكة أزيد من 70 بالمائة من المواد الغذائية للموريتانيين، إلا أن موقف بلاد شنقيط تجاه ملف الصحراء المغربية يظل جامدا ويعرقل الوصول إلى حل نهائي.
وتذهب بعض القراءات إلى أن موريتانيا تقف على مسافة واحدة من هذا الصراع بسبب موقعها الجغرافي المعقد القريب من تندوف؛ إذ إن أغلب عمليات العرقلة التي شهدها معبر الكركرات في السابق كانت تأتي من الناحية الموريتانية لسهولة تسلل الانفصاليين، عكس الحدود مع المغرب المحصن بالجدار الأمني العازل.
وتجمع موريتانيا علاقات مجتمعية متداخلة بالبوليساريو، على اعتبار أنهم “أبناء عمومة”، ضمنهم صحراويون يحملون الجنسية الموريتانية ويشاركون في انتخاباتها ويستقرون في مدن موريتانية، ناهيك عن تقاسم العادات والتقاليد واللهجة الحسانية الصحراوية، لكن نواكشوط، كما تدعي، تتمسك أيضا بتطوير علاقاتها مع الرباط للاستفادة من خبرات المملكة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها من المجالات.
وكان الملك محمد السادس أجرى في 20 نونبر 2020 اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال هذا الاتصال، عبر قائدا البلدين عن “ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته”، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وماعرافت انتي لي عارفة لاش كتسولنا
موريتانيا دولة جارة شعبها متخلق و لكن بعض خكامها فاسدين ،في كرشهم عجينة معكرة في مرحاض المرادية ،نتفاءل لتغيير نظامهم عما قريب مادام جل الأحزاب و الاصوات الحرة استنكرت بشدة زيارة المدعو السيظةلبلادهم لانه مطلوب راسه لدى القضاء الدولي ،،،
حادث الكركرات اوضح بالملموس أن بقاء موريتانيا رهين بعلاقتها بالمغرب و الا سوف تعيش وضعا اقصياديا مزريا لا مثيل له لدلك يجب عليها ان تختار !!!
يجب ان تعلم موريتانيا انه ماضيها وحاضرها ومستقبلها مرتبط بالمغرب ،مادامت لم تسحب اعترافها بالبوليساريو فهي ضد وحدة المملكة .يجب عليها ان تعلم انه لن تكون هناك دولة اخرى بينها وبين المغرب ولو بقي مغربي واحد على وجه الارض .كل المغاربة قيادة وشعبا وجيشا لن يسمحوا في حبة رمل من الصحراء المغربية.
قبل ان تلعب موريتانيا دور الوسيط كما تتدعي يجب عليها سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية و ان تبقى محايدة انداك سينظر المغرب في طلبها…… و دائما لا مفاوضات خارج الحكم الذاثي
اظن ان الامور تمشي في الاتجاه المرغوب و الصحيح بالنسبة للمملكة المغربية و كل المؤشرات تتوقع انفراج واسع و حل سريع للقضية الوطنية لان تحركات الاطراف المعادية غير ذات مصداقية و ضعيفة و لا يعتد بها و لان الدولة الراعية للارهاب الانفصالي في حالة متضعضعة كليا و تريد الهاء الشعب الجزائري بقضية لا تعنيه مطلقا…و هي ضعيفة لدرجة لم تجد سبيلا لمواجهة و الحد من كوفيد-19…و هي تلعب على حبال كثيرة ابان الزمن انها راشية هشة…مما جعل البلدان القوية تعتمد على الاصل اي المغرب و على الصلابة و المصداقية و الاستقرار و الوضوح و التواضع و الحلم و الصبر و الحكمة و التبصر و الانتاح بدل التشنج و خلق الازمات كما تفعل الجارة الشرقية… و من هنا وضوح الرؤية الامريكية وضوحا تاما لا لبس فيه و هو لصالح المغرب كما هو معروف…و الرؤية الامريكية للوضع رؤية حكيمة بقيادة جوزيف بادين هذا الحكيم الخبير في السياسة الدولية و في النفس البشرية بالنظر الى ما ابتلي به في حياته من ماسي جعلته محبوبا متواضعا منفتحا مناصرا للحق و للامن و السلم و حقوق الانسان عموما و السود و المهاجرين و الضعفاء في امريكا و خارجها الخ
الحل ساهل ، قطع السلع على السوق الموريطاني، لا خضر، لا فواكه، لا سلع، ولتذهب عند الجزاءر والبوليساريو لكي يزودوها، اظن ان ميناء الداخلة سيحل مشكلة نقل السلع الى الدول الافريقية الاخرى، حتى خط الغاز النيجري يمر من البحر عوض موريتانيا
أستغرب من موقف المغرب تجاه موريتانيا التي لعبت منذ عقود دور موالي للإنفصاليين رغم ما يسمى بالحياد السلبي اللذي أسميه حياد المصلحة على الحكومة المغربية أن تضع موريتانيا في كفة الجزائر وأعداء الوحدة الترابية وأن تتعامل معهم بمنطق معي أو ضدي وأن تتجاوز خطاب العاطفة والأخوة الزائفة
لا تظلموا حكام شنگيط. فهم مهددون من قبل العسكر الإرهابي الذي لا زال يبعثر أموال الشعب في شراء الدمم…
موريتانيا دولة قبلية ، يغلب عليها الطابع العشائري ، يعني لا تنفع في شئ و لا يعتمد عليها في شئ !!! المملكة عليها ان تحمي حدودها و تلغي المنطقة العازلة ، و “لي فرط يكرط ” و
لا تيقة في عتيقة البوليزاريو والمسئولين في بلاد شنقيط نفس العقلية نفس الهدف وهو ابتزاز المغرب ولم واسع النظر
موريتانيا تقولها بصراحة عبر منابرها أنها تعترف بجبهة البوليزاريو، فعلى المملكة المغربية إتخاد موقف من جارتنا الجنوبية، التي تأكل من خيراتنا باليد اليمنى وتصفعنا باليد اليسرى ،أمور تتطلب التوقف عنها. إما أبيض وإما أسود
لقد تابعت سابقا برنامج في قناة مصرية، عبر محلل سياسي من خلال سؤال عن موريتانيا، وكان جواله أنه شبه موريتانيا كالعشيقة، ممكن أن يصطحبها معه لتناول العشاء من يدفع أكثر، بالإضافة أن موريتانيا وقعت اذل إتفاقية في العالم ومع اسرائيل وهي انها وافقت أن تكون مطرحا للنفايات الصناعية الكيماوية…ومن خفي كان أعظم.
نحن علينا ضم المناطق العازلة و تفعيل الصناعة النوعية
و تحريك سياسة الجزرة و العقاب
من يريد الرقص الدرون المغربية ستعطيه الإيقاع
يجب قطع الماء بملء السدود الحدودي
نشر الكآبة عبر قطع الأنترنيت في المناطق الحدودية
موريتانيا لم تجرب غضب المغرب لدى فهي تحاول اللعب
بغينا نعرفوا الحلقة الأخيرة من هاد المسلسل راه ملينا باراكا علينا. بزاااااااااف
اقتصاد موريتانيا لا يعتمد ابدا على المغرب فالطماطم ليست عصب اقتصاد ، الحديد و المعادن و المنتوجات البحرية و الشريك الاول هو الصين ثم الاتحاد الاوربي ، اما اقتصاد موريتانيا فهو في وضع مزري اصلا بسبب الفساد ، اما التجار المغاربة الذي يعبرون موريتانيا فهدفهم هو الربح و هذا عادي و من حقهم، فلاداعي لنشر المعلومات المغلوطة
قالها الرءيس الامريكي السابق : اما معي. او ضدي. ولا مجال لتساومنا موريتان فاذا رغبت في العودة الى احضان العصابة الفرقوشية والبولزباليو فلها ذلك ولكن على المغرب اعادة حساباته مع هذه الدولة
المثل كيقول العود اللي كيتحكر كيعور ، موريتانيا مثل العجين لا تستقر على قوة معينة أولا ، تانيا الورقة اللتي بين يديها هي مدينة الكويرة ، يجب على الديبلوماسية المغربية أن تنتبه لها موريتانيا قد تفاجئ المغرب بتخريجة لم تكن في الحسبان الآن وقبل أي وقت كان يجب طي مسألة مدينة الكويرة حتى لا تتدخل موريتانيا في الملف أكثر فأكثر .
على المملكة المغربية ألا تفتح جبهة مع موريتانيا..لان هدف نظام الكابرانات هو تعكير العلاقة بين الدولتين…عدوتنا هي الجزاءر…اعتقد ان التصعيد مع هذه الدولة المارقة هو الحل…كيف يعقل ان بوقادوم يزور دول افريقية و اوروبية وله اجندة واحدة و هي الصحراء المغربية و المغرب لم يقم بأي رد…على الأقل طرد السفير الجزاءري..لأن سفارة الجزاءر في الرباط لا فاءدة منها سوى انها تتجسس علينا
عندما تعترف بك امريكا فلا يهمك من يتردد او يتودد
مجرد شطحات و خرجات إعلامية للبوز.. لأن الصح هو كالتالي : المغرب راه معول على حركى كوريا الشرقية و بجميع الوساءل حتى و لو اقتدى الأمر حرق لحزاق كامل. موريتانيا أو غيرها لا يهمنا خرجاتهم. ما يهمنا هو طحن كوريا الشرقية لقطاء الترك و الفرنسيس… فالنلعب
لقد حان الوقت لكي تخرج موريتانيا من الظل لأن مصلحة الموريتانيين مرتبطة بالمغرب اكثر من الخرائر وعشيقتها بوزبال خصوصا بعدا غلق معبر الكركرات حيث شاهدنا معانات الموريتانيين الموجودين على الحدود الجنوبية مع المغرب يعانون نقص من المواد الغذائية حيت تضاعفات عشرات المرات .لهدا يجب على موريتانيا مراجعة نفسها قبل فوات الاوان
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، افتحوا مكاتب التطوع للدفاع عن حدود الوطن ومكاتب الاكتتاب للمساعدة ماديا، فوالله ثم والله هؤلاء لن يسكتهم الا القتال لا يمكننا مجادلة الجاهل بتاريخ وحدود المملكة، ادعوا لهم ما استطعتم دبلوماسيا واقتصاديا نحن الاقوى لا تنقصنا الا العزيمة.
وكاننا نقرا من زيارتهم ان هناك وساطة تريد ان تلعبها موريتانيا لايصال رسالة الى الملك من زعيم الانفصاليين. هناك شيء وراء ذلك .
لكن جارة السوء اا يامن جانبها وان ارادت التفاوض فلتات مباشرة اماالانفصاليون فهم مغاربة مغرر بهم لا وساطة بل طلب العفو من الملك والوطن والشعب والرجوع للعيش ببلادهم كالكل دون دور اساسي وتحت حكم ذاتي .
كم حاجة قضينها بتركها …دبا تا موريتانيا دولة ! دايرة لينا غي المشاكل نسدوا على بابها ونهنيو روسنا منها
لا زلت اقول للدولة المغربية لا تجعلوا تجارتكم مع غرب إفريقيا رهينة لميزاج موريتانيا في يوم من الأيام ستغلق المعبر .
لذلك وجب من الآن وضع سفينتين aller et retour لنقل الشاحنات من ميناء الداخلة إلى السنغال .المثل المغربي يقول
(لي عندو باب واحد الله يسد عليه ).خاص أبواب كثيرة .كي لا تحسب موريتانيا أن رزق المغرب في يدها وجارة السوء .
موريتانيا أصبحت أكثر وعيا بأن مصالحها مع المغرب وهي في الطريق الصحيح وتسعى لتطوير علاقاتها معه بكل الوسائل وهذا ما نشهده مند انتخاب الرئيس الجديد و يتجلى ذلك من خلال موقفها الإيجابي عندما طهر المغرب معبر الكركرات من قطاع الطرق وكذلك مناوراتها العسكرية في الحدود مع تندوف وكانت رسالة واضحة للبوليساريو أما اعترافها بالانفصاليين فهو خطأ تاريخي في ضروف استثنائية حيت كانت تقصف من طرف عصابة البوليساريو مدعومة من الجزائر سنة 1979 وهم في طريق تصحيح هذا الخطأ لا محالة وهي مسألة وقت فقط.
الصحراء قضية حياة أو موت بالنسبة للمغاربة لأن الجزائر تريد أن تحاصر المغرب و تغلق عليه طربق إفريقيا و أهم من هدا أن يكون لها نافدة على المحيط الأطلسي و هدا لا يمكن أن يحصل بثاثا حتى و لو إتفق العالم بأسره ظد المغرب ، لا يهمنا لا موريطانيا و لا زعطوط بني زعطوط
كل الدول تلعب على الحبلين للاستفادة من النزاع.وحلب الجزاير والمغرب.كابرنات فرنسا .ضد وحدة المغرب العربي.يريدون تركيع المغرب.وغزوه اه استطاعوا إلى دلك سبيلا
كتب مند يومين أحد المعلقين على هذا المنبر الحرر أن من هم على الصورة يختلفون عن المغاربة…!! فهل من هم في كلميم وسيدي افني وأسا وطنطان وطرفاية والعيون والسمارة وبوجدور والداخلة وبنو عمومتهم في سيدي قاسم وغرب القنيطرة والرحامنة وشيشاوة والجديدة وباقي التراب الوطني بنفس العادات والتقاليد واللهجة ليسوا صحراويين وبنفس المتميزات…؟ وهل قبائل صنهاجة و أحفاد المرابطين و يوسف بن تاشفين بجهة واد نون وجبال الأطلس اليسوا من نفس العرق …؟ تيستطيع أحد مهما بلغ خبثه وبلغت قوته وجبروته أن يجردهم من اصولهم الصحراوية ..؟ عجيب أمر بعض المخربين دعاة التنافر والتفرقة بين مسلمين تجمعهم روابط القرابة والدم والتاريخ المشترك …
يجب على المغرب محاصرة هذا البلد المتخلف. اي قطع الإمدادات من سلع وخضر وفواكه حثى يجوع .
حينها سيعترف رغما عن أنفه بمغربية الصحراء
لابد أن تذوق موريتانيا انقطاع خيرات المغرب الفلاحية عنها ولو سنة واحدة وإذاك إما أن سيقوم انقلاب عسكري لمجموعة عسكرية ستحسم علاقتها مع الجزائر والبوليزاريو نهائيا وتتجه إلى التحالف مع المغرب بكل وضوح وبلا تلاعب وإما أن يكون انقلابا لصالح مافيا جنرالات الجزائر وفي هذه الحالة يجب قطع خيرات البلاد الفلاحية نهائيا عن موريتانيا وما على المغرب إلا أن يفكر كيف سيتجاوز موريتانيا إلى السنيغال بحريا عن طريق ميناء الداخلة لقتل كل أمل في استغلال المغرب ونترك موريتانيا تعيش ما يعيشه الجزائريون وهم يتزاحمون على طوابير الحليب والسميد ، وإلا فإن هذا الوضع الخاسر فيه هو المغرب والرابح هو موريتانيا والجزائر والبوليزاريو فالكل يعيش من خيرات المغرب ، لأن أي منتوج فلاحي يصل إلى نواكشوط فإن طريقه سالكة إلى مخيمات العار بتندوف وكذلك لبعض المدن الجزائرية ..إذن لابد من قطع خيرات المغرب على موريتانيا وهو الحل الجذري مع صبيان موريتانيا
جيران السوء يتربصون بالمملكة أطلب من المغرب قطع العلاقات مع دول السوء و التعامل مع إسرائيل لأننا نعيش في زمن النفاق على الأقل بني صهيون نعرف كيف نتجاوز شرهم عكس بني المنافقين العرب
المشكل الوحيد لقطع العلاقات مع موريتانيا هو الطريق لإفريقيا عبر معبر الكركرات ولهذا يلعبون على أعصابنا .
هل ممكن التعامل على الطريق البحري من الداخلة لدكار مباشرة ?
فاقد الشيء لا يعطيه. ما قيمة موقف موريطانيا سواء كان سلبيا أم ايجابيا. يجب التركيز على دول ذات قيمة سياسية واقتصادية وعسكرية. أما موريطانيا فمن الأفضل تركها وشأنها ، لأن الجزائر تملك من وسائل الضغط ما لا يملكه أحد في المنطقة ،بل في العالم ، وهي عبارة عن ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ،ومسانِدة من طرف قوى الشر والإرهاب العالمي ،يمكن لها بإشارة من الجزائر أن “تمضغ” موريطانيا برئاستها وحكومتها وشعبها وأحزابها في رمشة عين. زيادة على أن مواقف موريطانيا في هذه القضية لا تقدم ولا تؤخر .