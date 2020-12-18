هل تلغي جامعة كرة القدم "المركاتو" الشتوي المقبل؟

أفادت مصادر جامعية لهسبورت بأن النقاش حول إمكانية إلغاء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بات مطروحاً داخل ردهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما وقعت مجموعة من الأندية في قبضة الأزمة المالية التي زادت تفاقماً بسبب تداعيات “فيروس كورونا” على الوضع الاقتصادي في العالم.

وحسب المصادر نفسها، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتدارس مصير “المركاتو” الشتوي المقبل، خصوصاً أن مجموعة من الأندية الوطنية، بعد “المركاتو” الصيفي الماضي، تشارك بلائحة مقلصة من 20 لاعباً خلال الدورات الأولى من الدوري المغربي الاحترافي، بعد عجزها عن موازنة وضعها المالي.

المصادر ذاتها أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بخصوص الموضوع إلى حدود الآن، في انتظار الحسم النهائي في مصير “المركاتو” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإلغائه كلياً، أو جزئياً لضمان حق الأندية المتوازنة مالياً في تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتتخبط مجموعة من الأندية الوطنية في أزمة مالية متفاقمة وحادة؛ وهو الوضع الذي دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف نزيف مشاكل الفرق التي بلغ صداها محكمة التحكيم الرياضية وغرفة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.