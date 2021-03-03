هل تناسبك جراحة تصحيح النظر بالليزر؟

تعالج جراحة تصحيح النظر بالليزر مشاكل النظر الناجمة عن مشاكل الانكسار، ومنها قصر النظر وطول النظر والانحراف. وتسمح جراحة تصحيح النظر بالليزر للأطباء بتغيير شكل قرنية المريض، مما يحسّن طريقة تركيز أشعة الضوء على الشبكية وبالتالي يحسن قدرته على الرؤية.

ويجيب الدكتور ميغيل مورسيلو، استشاري طب وجراحة العيون واختصاصي في القرنية وجراحة الانكسار في مستشفى مورفيلدز دبي للعيونعلى أكثر الأسئلة شيوعا حول تصحيح النظر بالليزر ليساعدك على معرفة ما إن كان هذا الإجراء المناسب لك.

كيف تعرف إن كانت جراحة تصحيح النظر بالليزر مناسبة لك؟

أول ما ينبغي على المريض القيام به في حال التفكير بالخضوع لجراحة تصحيح النظر بالليزر، هو استشارة جراح متمرّس يعمل في مؤسسة مرموقة تمتلك أحدث أجهزة الفحص والتقنيات المتطورة لإجراء تلك العمليات.

يقوم أطباء العيون بفحص عين المريض فحصا شاملا ومراجعة تاريخه الطبي للتأكد من كونه مرشحا مناسبا للعملية. ووفقا لنتيجة الفحص، يمكن لطبيب العيون أن يوصي بأن الشخص مناسب لجراحة تصحيح النظر بالليزر أم لا، وما هو الخيار العلاجي الأفضل.

من هو المرشح الأفضل \ الأسواء لجراحة تصحيح النظر بالليزر؟

يجب أن يلبي المرضى المرشحون لإجراء تصحيح النظر بالليزر عددا من المتطلبات قبل الخضوع للعملية، ومنها كونهم في عمر مناسب لإجرائها ووجود خلل في انكسار الضوء بالعين يمكن علاجه بالليزر، بالإضافة إلى السماكة الكافية للقرنية وثبات الانكسار وصحة العين السليمة بالإجمال.

أما الأشخاص غير المناسبين لجراحة تصحيح النظر بالليزر فمنهم أولئك الذين تتغير لديهم نسبة الانكسار أو يعانون من درجات كبيرة من قصر النظر أو طول النظر أو الانحراف أو جفاف العين الشديد أو الذين تكون القرنية لديهم رقيقة جدا أو تعاني من الخدوش أو الأمراض أو لديهم قرنية مخروطية أو حالة متقدمة من الغلوكوما، بالإضافة إلى الحوامل والمرضعات والمرضى ممن يعانون من أمراض أخرى غير مسيطر عليها وقد تؤثر على العين. وفي بعض الحالات، لا يمكن إجراء جراحة الانكسار إلا أن البعض الآخر يمكنهم الخضوع لإجراءات بديلة مثل زراعة العدسات داخل العين.

ولتحديد ما إذا كنت مرشحا مناسبا أم لا لجراحة تصحيح النظر بالليزر، سيقوم طبيبك المختص بفحص عينيك وإجراء اختبار كامل لصحة العينين وقياس القرنية وحجم البؤبؤ، كما سيكون خلل الانكسار عاملا أساسيا في مساعدة طبيب العيون على تحديد أفضل خيار علاجي لك.

متى يجب أن يخضع المريض لجراحة تصحيح النظر بالليزر؟

رغم أن الجراحة معتمدة للمرضى ممن هم في سن 18 عاما فما فوق، نقترح أن ينتظر المريض إلى حين يتوقف بصره عن التغيّر، وهذا يعني – في الوضع المثالي- بقاء حالة النظر ثابتة نسبيا خلال عام كامل.

كم من الوقت يستغرق تعافي المريض من العملية؟

جراحة تصحيح النظر بالليزر سريعة جدا ولا تسبب أي ألم، ويستغرق التعافي بعدها 6 إلى 12 ساعة بشكل عام، ولكن الأمر يختلف بين المرضى وفقا لعدة عوامل. يمكن لمعظم المرضى الرؤية بوضوح خلال 24 ساعة من إجراء تصحيح البصر، ولكن البعض الآخر يحتاج إلى يومين حتى خمسة أيام للتعافي. تصل النتائج إلى مرحلة الاستقرار عادة بعد مرور فترة شهر واحد إلى ثلاثة أشهر من العملية، إلا أن التعافي الكامل من العلاج بالليزر يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ستة أشهر. وفي ذلك الوقت، سيكون المريض قد زار العيادة في عدد من المواعيد اللاحقة للكشف عن النتائج والتأكد من حصوله على أفضل مستويات الرؤية.

هل هناك أية محاذير ينبغي على المريض الانتباه لها؟

تعدّ عمليات تصحيح النظر بالليزر آمنة ومن النادر ما تسبب أية تعقيدات طالما أجريت على أيدي طبيب خبير. هناك نوعان رئيسيان من العمليات هما الليزك ولازك بي آر كي، وتتضمن عملية الليزك التقليدية تقنيات مثل الليزر الداخلي (إنترليز)، التي تتم باستخدام فمتوليزر بشكل أكثر أمانا ودقة. ولتقليل المخاطر، فإن اختيار الإجراء المتطور دون أدوات جراحية يجعل العملية أكثر دقة وفعالية.

وللحصول على أفضل النتائج، فإن على أي مريض مرشح لإجراء عملية تصحيح خلل الانكسار أن يفهم الإجراء بشكل كامل ويعرف النتائج المتوقعة من خلال النقاش مع طبيبه المتمرس.