هل تنجح الأحزاب في إقناع الشباب بالمشاركة في "انتخابات 2021"؟

مع انطلاق العد التنازلي لموعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بدأت قيادات بعض الأحزاب السياسية في دعوة الشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وسط عزوف كبير لهؤلاء عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابات كما تبيّن الأرقام الرسمية.

وتمثل الفئة العمرية ما بين 18 سنة و24 سنة الفئة الأقل تسجيلا في اللوائح الانتخابية، إذ لا تتعدى نسبة المسجلين ضمن هذه الفئة التي يزيد عددها على أربعة ملايين شابة وشابة 4 في المائة فقط من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وفي الوقت الذي تطمح فيه الأحزاب السياسية إلى استمالة الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة، يرى عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن خطاب الأحزاب السياسية ليس جذابا بالنسبة إلى الشباب.

وقال زيات في تصريح لهسبريس: “الشباب على وعي كبير بالمنطق الذي تفكر به الأحزاب وكذا خطاباتها وتصريحاتها المتسمة بالفتور وبلغة الخشب، وبرامجها التي تتكرر بنفس الطريقة الكلاسيكية، الشيء الذي يجعلها تفقد بريقها لتكون وسيلة جذب وتشجيع وتحفيز للشباب على الانخراط في العمل السياسي وكذا الانتخابات”.

عدم اهتمام الشباب المغربي بالشأن العام وعزوفهم عن الانخراط في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات مُعطى واقع يؤكده بحث سابق للمندوبية السامية للتخطيط، كشف أن 1 في المائة منهم فقط منخرطون في حزب سياسي، ولا تتعدى نسبة الذين يشاركون منهم في اللقاءات التي تنظمها الأحزاب السياسية أو النقابات 4 في المائة فقط.

ويرى عبد الواحد زيات أن ما يزيد من تنفير الشباب في المشاركة السياسية هو أن الأحزاب السياسية ما زالت تتعامل مع هذه الفئة الحساسة “باستخفاف شديد إزاء قضاياها التي تتجدد في وعودها عند كل المحطات الانتخابية بنفس الوصفة الجاهزة والمتشابهة في الغالب بين الأحزاب”.

وثمة عامل آخر يدفع الشباب إلى الإحجام عن المشاركة السياسية وفي الانتخابات، وهو ضيق مساحة مشاركة الشباب في القرارات الحزبية وفي التأثير على السياسات العمومية المرتبطة ذات الصلة بالشباب في جميع مستوياتها، التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية، بحسب زيات.

وركزت وزارة الداخلية في حملتها لتحفيز المواطنين على المشاركة في التسجيل في اللوائح الانتخابية على الشباب البالغين سنّ التصويت (18 سنة)، داعية إياهم إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية.

ويظهر أن الأحزاب السياسية بدأت تستوعب تدريجيا ضرورة التواصل الرقمي مع الشباب، وإن كان تواصل قادتها على هذا الصعيد لا يزال محتشما؛ لكن ثمة إشكال آخر ما زال يمثل حاجزا بين الأحزاب السياسية والشباب، بغض النظر عن وسيلة التواصل، يتمثل في ضعف الثقة.

وفي هذا الإطار، أوضح عبد الواحد زيات أن ضعف التأثير السياسي للأحزاب وضعف المبادرة لديها في العديد من الملفات والقضايا أدى إلى ترهّلها؛ “ما جعلها عبارة عن دكاكين سياسية تشتغل اأكثر عند المحطات الانتخابية”.

وأضاف الفاعل المدني ذاته أن هذه الصورة النمطية “تحتاج من قيادات الأحزاب أن تفهم عقلية الشباب الذي أضحى أكثر إدراكا ووعيا بالسياسة، وأضحى يشكل حزبا قويا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض نفسه في كثير من الأمور وأحرج السياسيين والأحزاب”.

وبالرغم من أن الأحزاب السياسية المغرب تتوفر على “شبيبات”، فإن هذه الهياكل الشبابية أيضا عجزت عن تحفيز الشباب للإقبال على المشاركة السياسية. ويرجع سبب هذا الضعف إلى “أن دور الشبيبات الحزبية في الغالب معطل داخل العديد من الأحزاب السياسية، وتماهي مواقفها مع المنطق الذي يفكر به كهول السياسة وليس شبابها”، يقول زيات.

ويرى المتحدث ذاته أن هذه العوامل التي أفقدت ثقة الشباب في الأحزاب السياسية، انضاف إليها هذه السنة عامل ذو تأثير كبير؛ وهو تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي عمّقت أكثر مشاكل الشباب، خاصة في الجانب المتعلق بالبطالة وغياب فرص العمل.

وأضاف الفاعل المدني ذاته أن ترميم عامل الثقة يجب أن يكون الهاجس الأكبر للأحزاب السياسية من أجل استعادة ثقة الشباب المغربي في العمل السياسي وفي الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الرهان يبقى رهينا بمصداقية الخطاب الذي تقدمه الأحزاب وتقديم الكفاءات والتفاعل مع قضايا المواطنين بشكل عام والشباب على وجه الخصوص، وتقوية الديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة.