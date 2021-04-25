هل خسر المغرب رهان إنتاج لقاح "كورونا"؟

هل خسر المغرب رهان إنتاج لقاح "كورونا"؟
صورة: أ.ف.ب
الأحد 25 أبريل 2021 - 03:23

لا يزال الغموض سيد الموقف، في ظل الصمت الرسمي، بخصوص مصير اتفاقيات إنتاج لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في المغرب، بشراكة مع الصين، وهي الاتفاقيات التي أكدت الحكومة وجودها في وقت سابق على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث كانت التكهنات تؤكد البدء ببناء وحدات لتصنيع اللقاحات بطنجة، بتعاون مع العملاق الصيني “سينوفارم”.

وبينما يتواصل الصمت حول هذا المشروع، الذي كان يهدف إلى توفير اللقاح للبلدان الإفريقية انطلاقا من المغرب، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، بشكل مفاجئ، عن توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية. كما ورد في بيان الرئاسة أن توقيع الاتفاقيتين جاء “للاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا”.

ولا يعرف ما إذا كان توقيع هذه الاتفاقيات يشكل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة مع المغرب، لكن المشروع يحمل في طياته إشارات كبيرة، يمكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدان الإفريقية، خاصة أن هذه الاتفاقيات أكدت على وجود تراخيص “باستخدام تكنولوجيا التصنيع محليا”، مما يعني إمكانية تحويل مصر إلى نقطة إنتاج أساسية لإنتاج اللقاح بالنسبة للدول الإفريقية، علما أنها كانت سباقة إلى الشروع في الخطوات الأولى لإنتاج لقاح “سبوتنيك” الروسي.

إنتاج اللقاح خالد آيت الطالب شركة سينوفاك الصينية فيروس كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
يوم تضامني مع الراضي والريسوني
السبت 24 أبريل 2021 - 23:44

يوم تضامني مع الراضي والريسوني

صوت وصورة
آش كيدير كاع: النظاراتي
السبت 24 أبريل 2021 - 23:04

آش كيدير كاع: النظاراتي

صوت وصورة
باختصار: الساعة القانونية
السبت 24 أبريل 2021 - 22:00

باختصار: الساعة القانونية

صوت وصورة
الفقر وأحلام عبد الجبار
السبت 24 أبريل 2021 - 21:37

الفقر وأحلام عبد الجبار

صوت وصورة
كوبل زمان .. حب تقليدي
السبت 24 أبريل 2021 - 21:05

كوبل زمان .. حب تقليدي

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: كالينطي
السبت 24 أبريل 2021 - 18:00

أساطير أكل الشارع: كالينطي